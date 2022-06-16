РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3830 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
21 369 60
армия РФ (15366) Винницкая область (918) война (46763) измена (420) обстрел (20159) Черноморский флот РФ (1446)

"Что же ты делаешь, Гриша?!", - односельчане из Винницкой области обратились к командиру российского фрегата "Адмирал Макаров" Брееву, отдающему приказы обстреливать Украину "Калибрами". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бывший капитан ВМС Украины, уроженец села Бабчинцы Винницкой области, после оккупации Крыма предал присягу и теперь командует российским фрегатом "Адмирал Макаров" с борта которого ведутся постоянные обстрелы Украины крылатыми ракетами "Калибр".

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты "Радио Свобода" побывали на родине предателя и убийцы и расспросили о нем у односельчан.

Читайте: Силы ПВО сбили вражескую ракету над Виннитчиной
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+48
Ваш "Гриша" потвора та мерзота, яка буде відповідати перед законом
показать весь комментарий
16.06.2022 17:15
+47
Гриша лише одна з тих мерзенних гнид про яких попереджав ще Симон Петлюра...
показать весь комментарий
16.06.2022 17:22
+46
Немає гірше потвори в світі, ніж окацаплений українець - це істота надзвичайної підлості і жорстокості
показать весь комментарий
16.06.2022 17:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У гриши в голове уже фанфур боярышника вместо мозгов.
показать весь комментарий
16.06.2022 17:14 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2022 17:25 Ответить
ЩО РОБИТЬ ГРИША ? ДУШУ ПРОДАЄ ДЬЯВОЛУ ...
показать весь комментарий
16.06.2022 19:06 Ответить
Про таких пише і Ліна Костенко :

На вербах золотих вродили дикі груші.
Зникає мій народ, як в розчині кристал.
Той шолудивий чорт купує вбогі душі.
Новим вождям вже мостить п'єдестал.
Купуй, купуй, купуй! - чого ті душі варті?
Мости, мости, мости! - впаде і ця мана.
Все людство вже збулось.
Лиш ми іще на старті.
А на шляху - то прірва, то стіна
показать весь комментарий
16.06.2022 22:46 Ответить
Ваш "Гриша" потвора та мерзота, яка буде відповідати перед законом
показать весь комментарий
16.06.2022 17:15 Ответить
Перед законом - это длительный процесс. А если посмотреть на наши суды, то они не Гришу засудят, а Пороха обвинят.
Так что калаш или макаров для этого Гриши - самый лучший судья.
показать весь комментарий
16.06.2022 17:19 Ответить
зря они...
Правда в Бабчинцы тяжеловато попадать.
показать весь комментарий
16.06.2022 17:17 Ответить
навідник? Сбу -- займіться ним!
показать весь комментарий
17.06.2022 00:11 Ответить
Ще й, мабуть, україномовним було )
показать весь комментарий
16.06.2022 17:18 Ответить
він же ж зрадник
показать весь комментарий
16.06.2022 17:27 Ответить
Немає гірше потвори в світі, ніж окацаплений українець - це істота надзвичайної підлості і жорстокості
показать весь комментарий
16.06.2022 17:18 Ответить
Запитання слід відсилати прямо на крейсер за дапомогою Нептунів і Гарпунів. Думаю, трьох екземплярів вистачить.
показать весь комментарий
16.06.2022 17:18 Ответить
Гриша лише одна з тих мерзенних гнид про яких попереджав ще Симон Петлюра...
показать весь комментарий
16.06.2022 17:22 Ответить
Де той український нацисти, який сам себе так називає, Олег Кущ? Не сподобалась тобі історія про росіянку, яка українських бійців лікує і від смерті рятує? Захотілось історії про українських героїв? То їж, не обляпайся.
показать весь комментарий
16.06.2022 17:22 Ответить
вдруге пишеш, як кацап...
на відміну від гріши, росіянка не служила в армії путіна та не зраджувала присяги йому
показать весь комментарий
16.06.2022 17:30 Ответить
Не обов'язково служити в армії, щоб вважатися зрадником. Ти знаєш, скільки зараз зрадників серед українців, які ніколи не були в армії? І скільки серед росіян нормальних людей, які не підтримують російську армію? Але у українських "патріотів" з'явилися дивні наратив, типу "хороший кацап - мертвий кацап". І це не націоналізм. Це вже справжній нацизм. Треба бути обережними з цими речами, бо можемо втратити підтримку цивілізованих країн. Ось я до чого веду!
показать весь комментарий
16.06.2022 17:36 Ответить
"Хороших русских"? Много хороших русских? Хорошие русские - это те, которые помогают Украине, сидят в рфских тюрьмах за свою позицию, воюют на стороне Украины, помогают ЗСУ деньгами, открыто (пусть одиночно и неэффективно) выступают против режима. И таких очень мало. А про нацизм... Я бы с вами согласился до 2014 года. И мир бы согласился до 2022 года. Но сейчас все стало черно-белым. Любой русский, который не за нас, автоматически против нас. А если эта ***** еще и на нашей Святой Земле - ей лучше сдаться или сдохнуть.
показать весь комментарий
16.06.2022 17:52 Ответить
Для чого дискутуєш з виродком, не бачиш ,що це такий же "гриша"
показать весь комментарий
16.06.2022 18:28 Ответить
Не згоден! "хороший кацап - мертвий кацап" - не нацизм! Це константація факту, реальності.
показать весь комментарий
16.06.2022 18:21 Ответить
все хорошие руССкие (99,5%) заканчиваются на украинском вопросе
показать весь комментарий
16.06.2022 18:36 Ответить
"хороший кацап - мертвий кацап" це ніякий не нацизм, це звичайна ненависть і викликали її росіяни після 24 лютого, зникне вона ой як не скоро.
показать весь комментарий
16.06.2022 22:27 Ответить
Брєєв- то кацапське прізвище.Він етнічний кацап. Те що він народився в Україні, не робить його українцем. Всосав?
показать весь комментарий
16.06.2022 19:25 Ответить
А что делали односельчане до 2014-го года для крымчан и тех, кто там работает? Там была низкая зарплата, низкая мотивация служить на флоте, который пилили, пилили и пилили, продавая почти готовый авианосец за копейки (с откатом в размере такой же суммы само собой). Аналогично телевидение, которое должно было работать персонально для них и их запросов, весьма специфических так скажем, сочетание русских и курортного года делает весьма токсичными людей.

Любой протестный регион нужно держать в шоколаде. Это азы государственного управления. Как Путин делает. Он Челябинск и Омск держит в развалинах и нищете, зато Чечня каждый год получает огромные дотации на свое население. И результат такой, что там рисуют нужные цифры в 99% и никто и никогда не выйдет на митинг. Также надо было делать в СРОЧНОМ порядке аж с 1991-го года, благо алкаш Ельцин сам облажался и с референдумами этими, и потом Путин с тулзой.

В итоге, он предал Родину исключительно из материальных соображений. Как и ряд крымчан. Правда, уже через 1.5 года после оккупации они сообразили, что уже жить стало хуже, а сейчас так там вообще мертвый регион с массовой блокадой, но они то об этом не знали, думали, что Сингапур будут у них строить. Но могло быть и так, жадность не позволила.

Да даже 3 года назад кое-какие регион по 90-92% голосов за Зеленского отдавали. Вот результат непонимания простого факта, что бабки надо давать сомневающимся и в протестные регионы, повышать ценности по пирамиде Маслоу, чтобы ватная пропаганда работала слабее. А остальные регионы с умными людьми должны затянуть пояса, они итак лояльны. Неприятно может кому-то, но так и работает любая политика.
показать весь комментарий
16.06.2022 17:23 Ответить
взагалі завжди існує інший вихід, хто йому заважав просто звільнитися? продав би квартирку свою у Севастополі, купив би за половину грошей на морі у Богарії, купався би у морі, жив би в шоколаді. Такий вихід же існував?
Але він вибрав інший - стріляти по українцях ракетами. Тобто тут не в грошах справа. Це імперська комуняцька москальска мразота. Це питання ідеологічне - тобто загальне прагнення людини, не грошове. Тому ніякої пощади ім не повинно бути, їх треба вбивати з муками аду, щоб вони перед смертю відчули усю боль що скоїли у світі.
показать весь комментарий
16.06.2022 17:43 Ответить
Ну гатили в бамбас бабло и шо? Кто то там за это больше полюбил Украину?
Нихрена. Наоборот, они стали себя мнить " кормильцами".
Государство будет устойчивым если оно либо уникально по нацинальному признаку либо у него получилось исторически " вызреть". К сожалению Украине не дают возможность спокойно просуществовать самостоятельно хотя бы три поколения.
показать весь комментарий
16.06.2022 19:16 Ответить
Донецьк був другим найбагатшим містом країни після Києва! А у 2012- з Донецька зробили лялечку-європейське процвітаюче місто! Вгепали мільярди ! І шо ? Вже за два роки лягли під п'яних смердючих обісцяних алкашів! ще й з плакатами стояли"Хватит кормить бендерштат" "Долой нахлєбніков із ЄС"! Забули вже-чи пам'ять коротка?
показать весь комментарий
16.06.2022 23:00 Ответить
Здохне цей гриша,як собака паршива під парканом. Бо він не людина,а тварюка кацапська...
показать весь комментарий
16.06.2022 17:23 Ответить
Григорий *******.
показать весь комментарий
16.06.2022 17:26 Ответить
Ось за таких гнид цікаво. Будучи корінним українцем, як таке можливо - обстрілювати крилатими ракетами свою сім"ю, родичів? Що в цих гнид замість мозку?
показать весь комментарий
16.06.2022 17:27 Ответить
"Срущий мир " у них там. Этим тварям нет названия и нет прощения. Таких только показательно утилизировать, другим в назидание.
показать весь комментарий
16.06.2022 17:32 Ответить
Какая разніца
показать весь комментарий
16.06.2022 17:34 Ответить
Как там у нас всегда любят говорить про Бомбасс, Крым- это ш все наши люди? Вот эта мразота тоже ''наши'' люди
показать весь комментарий
16.06.2022 17:34 Ответить
грише осталось недолго, с подходом и постановкой на боевое дежурство гарпунов и прочих томагавков. пойдет служить на "масквабад" экскурсоводом.
показать весь комментарий
16.06.2022 17:35 Ответить
Стоїть питання,де вирок суду за зраду Батьківщини? Пройшло 8 років,100%ця тварина була і не один раз за кордоном, а може і має нерухомість в теплих краях,зацепити його можна було легко було б бажання,але кому то треба...?
показать весь комментарий
16.06.2022 17:36 Ответить
грішу потрібно відправити вслід за капітаном "мацкви")
показать весь комментарий
16.06.2022 17:36 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2022 17:37 Ответить
если команда будет стрелят по своей деревне. навеное точьно знает где что и будет точ в точ попадат..
показать весь комментарий
16.06.2022 17:44 Ответить
Эх, Гриша, Гриша! Большая ж ты стерва!
Ну ничо, ничо, ты оденься во все чистое: скоро тебя посетят с визитом Пипа Миддлтон вместе с пипой суринамской!
показать весь комментарий
16.06.2022 17:46 Ответить
односельчан-вас ********* ваш гріша...
показать весь комментарий
16.06.2022 17:52 Ответить
Яка державна зрада, у нього стаття 115 ч.2 п. 1, 2, 6, 11, 14 Кримінального кодексу України на лобі накарбована.
показать весь комментарий
16.06.2022 17:52 Ответить
родичів скота в обструкцию - бить не треба, як не внікнуть - разьяснять...
показать весь комментарий
16.06.2022 17:55 Ответить
викормилa Україна гнідоту - падлу...
показать весь комментарий
16.06.2022 17:59 Ответить
не Україна викормила ,а мати з батьком,можливо там вся родина така,,,,,
показать весь комментарий
16.06.2022 18:46 Ответить
чорноморські креветки, попирувавши "мацквичами" вже на гришу зуби точать.
показать весь комментарий
16.06.2022 18:08 Ответить
ваш гріша холуй і виполняет приказанія . В расєйской фєдєраціі, там таких певно пару міліонів з українським корінням... і щось їх не чути
показать весь комментарий
16.06.2022 18:26 Ответить
Тут не причитать надо, а заслать в Севастополь киллера и положить Гришу и всю его семью !
И обязательно с контрольным в голову !!!
показать весь комментарий
16.06.2022 18:27 Ответить
Добра ідея. Ось тобі і флаг в руки.
показать весь комментарий
16.06.2022 19:12 Ответить
Зрада зазвичай починається з переходу на мову окупанта і зневажання української.
показать весь комментарий
16.06.2022 18:47 Ответить
Парадокс этой войны где этнические русские в ВСУ уничтожают этнических украинцев которые верно служат Путину.Здесь вопрос не национальности а вопрос мировоззрения или ты европеец или ордынец.
показать весь комментарий
16.06.2022 18:59 Ответить
Та що ви всі як скаженні на якогось там Грішу з мухосранська. Подивіться скільки такої наволочі скрізь по всьому Київу живуть і жирують. А якби прийшли б кацапи, то в чергу б стояли щоб десь пригріти тепле містечко і продовжувати грабувати свій народ.
Цей Гріша, принаймні, не вдягається в вишиванку а є відкритим ворогом. А з нашими все значно складніше. Попробуй виведи їх на світле місце.
показать весь комментарий
16.06.2022 19:10 Ответить
этому грише в петле болтаться!
показать весь комментарий
16.06.2022 19:12 Ответить
Бреев кацапом народився і помре ,а те що воно виросло в селі(не народилось,а виросло),не повинно односельців хвилювати та зачіпати,ну не змогли з кацапа зробити людину!
показать весь комментарий
16.06.2022 19:23 Ответить
кацап єто не то где ты родился, это состояние души
показать весь комментарий
16.06.2022 20:10 Ответить
тільки могила виправить цього недоумка гришу
показать весь комментарий
16.06.2022 20:11 Ответить
Спалите хату в которой это родилось. Что бы он сам ненароком в неё не попал.
показать весь комментарий
16.06.2022 20:23 Ответить
прізвище у нього не українське, вони з мамою напевно були з приїзжих, бо пані казала що село їх приняло і жили вони небагато. Їм дали притулок, а така ось подяка, за гроші хоч чорту служити і чхати на всіх. ось так в більшості випадків віддячать нам практично всі "харошіє русскіє", яких ми приймемо - чорною невдячністю. Так було завжди. Пам"ятаєте Миколу Леонтовича, його вбив чекіст, що напросився до хати переночувати. Це теж між іншим на Вінниччині було.
показать весь комментарий
16.06.2022 21:07 Ответить
Гриня на фоне "Москвы" смотрится пророчески! 👍👍👍
показать весь комментарий
16.06.2022 23:32 Ответить
Напевно цього гришу бреева в попу трахнули в селі за те, що воно гавном було. А воно образилося і стало хрюзьким ахфецером.
показать весь комментарий
17.06.2022 07:35 Ответить
 
 