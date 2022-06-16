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"Красиво дымят макаки, больше летать не будут!": Украинский защитник из ССО "Азов" Бецик сбил вертолет оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

ССО "Азов" из ПЗРК "Стингер" сбили российский боевой вертолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы ССО взорвали понтонный мост, наведенный оккупантами для переправы. ВИДЕО

Позже стало известно, что это сделали бойцы ССО "Азов". Они опубликовали оригинальные кадры поражения российского вертолета Ми-24 в Запорожской области. Прицельный выстрел ракетой из ПЗРК "Стингер" совершил боец ССО АЗОВ на псевдо Бецик.

Горящий вертолет оккупантов совершил "незапланированную" посадку прямо посреди украинского поля. Теперь это его постоянное место дислокации.
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Топ комментарии
+62
які новини хороші хлопці ви найкращі
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16.06.2022 17:55
+42
Эффектно, что звиздец !!! Радует судьба экипажа.
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16.06.2022 18:04
+37
Слава нашим Супер Героям ❤️💙💛🙏🙏🙏👍👍👍👍✊✊✊✊ЗСУ‼️
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16.06.2022 17:58
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які новини хороші хлопці ви найкращі
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16.06.2022 17:55 Ответить
Хто вважається спеціалістом у ******** українській мові.
Як писати правильно - вертоліт, гелікоптер чи гвинтокрил
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16.06.2022 18:30 Ответить
головне.щоб вони палали від українських воїнів. Слава ЗСУ! Слава ТрО!
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16.06.2022 18:36 Ответить
Всі три слова допустимі в Українській мові, при цьому гелікоптер - це іноземне слово, яке увійшло в мову.

Перевірити наявність якось слова в мові можно в академічному словнику Української мови.
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16.06.2022 18:40 Ответить
Та сама історія, як і з фотографією.
Придумали для неї нове слово - світлина (що абсолютно правильно, тому що грецькою світло - фотос)
Але... Але, фотографії вже немає, є світлина, але чомусь фотограф так і залишився фотографом
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16.06.2022 19:03 Ответить
Ну - це залежить від того, що ти розумієш під словом "Фотографія"!

Наприклад - якщо ти не фотоапарат застосував, а смартфон - це фотографія?

А якщо я зробив скрін з відео - тоді як?

Тому, на мою думку, слово "Світлина" якраз більш влучна і точна!
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16.06.2022 22:23 Ответить
Не надо херню нести.
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04.08.2022 23:20 Ответить
Винтокрыл это вертолет/геликоптер только с крыльями как у самолета.
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16.06.2022 21:51 Ответить
Геликоптер по английски это просто вертолет, любой вертолет, хоть с крыльями, хоть без них.
Что вы имеете ввиду, "с крыльями", я так и не понял.
Видимо, конвертоплан "Оспрей". Но это не вертолет, а именно, что конвертоплан
Мой вопрос был о другом - было одно определение, "вертолет".
Потом придумали другое - "гвинтокрыл". Но оно первого определения не заменило, а стало ходить вместе с ним одновременно.
А потом зачем то ввели и английское название "геликоптер".
И стало совсем весело - применяют все три определения, и вертолет, и гвинтокрыл, и геликоптер одновременно
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16.06.2022 22:05 Ответить
В любій мові є таке поняття, як Синоніми, і це спасіння для журналістів, бо ставити декілька раз одне і те саме слово є моветоном, набагато краще буде звучати, якщо ти будеш звстосовувати синоніми.

В любому випадку - яке слово з цих троьох ти не напишеш, а всі оточуючі зрозуміють, що ти мав на увазі.
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16.06.2022 22:20 Ответить
Неа, русские не поймут, они даже микроскоп и молоток путают
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17.06.2022 07:53 Ответить
а ще є антоніми..
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19.06.2022 12:44 Ответить
Слово "синонім" знаєш?
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19.06.2022 12:32 Ответить
Слава нашим Супер Героям ❤️💙💛🙏🙏🙏👍👍👍👍✊✊✊✊ЗСУ‼️
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16.06.2022 17:58 Ответить
Красава. И снова игла.

Бедные разработчики вертушек не ожидали, что по ним будут лупить их же оружием. Поэтому ракеты советские всех видов наоборот хорошие поставки, так как кацапские радары не настроены на них, они же все от американского оружия. А вот радары контрбаттарейной борьбы, ПВО, радары ПВО лучше советское даже не брать, так как все настроено под борьбу с НАТО и будет пропускать советскую технику, а вот американские радары идеально против именно тех видов вооружений, что есть у кацапов.
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16.06.2022 17:59 Ответить
конгениально!
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16.06.2022 18:06 Ответить
По вашей же логике игла бы работала плохо)) Но это не так работает
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16.06.2022 18:17 Ответить
не теребите начинающего эксперта. Иначе форум Цензора получит нового Игоря L.
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16.06.2022 18:21 Ответить
Я про Игоря и забыл, где он делся?
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16.06.2022 18:26 Ответить
вероятно сгинул на немецких фронтах в первые дни эвакуации.
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16.06.2022 18:31 Ответить
😂
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16.06.2022 20:23 Ответить
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16.06.2022 23:50 Ответить
Вот вы смеетесь, а Игорь Л все верно про необходимость вооружения писал.
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16.06.2022 20:58 Ответить
Это да. Жалею, что не собирал его опусы. Сейчас это могло бы очень скрасить досуг пацанов на второй линии или на полигонах во время отдыха.
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16.06.2022 21:33 Ответить
Чому Ігла якзо пише шо Стінгер?
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16.06.2022 21:53 Ответить
а не британский ли это дротик
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17.06.2022 04:34 Ответить
Новый хит
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16.06.2022 18:01 Ответить
родичів ари хамлії збили! )
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16.06.2022 18:02 Ответить
красавчики, земляки
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16.06.2022 18:02 Ответить
Эффектно, что звиздец !!! Радует судьба экипажа.
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16.06.2022 18:04 Ответить
И даже крикнуть "слава путлеру" не успели....
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16.06.2022 18:22 Ответить
Успели только Хутин Пуй, так как это короче.
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16.06.2022 18:28 Ответить
летуны даже нормально обосраться не успели, т.к. всё произошло очень быстро
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16.06.2022 19:34 Ответить
"За пацанофф"!(с)
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16.06.2022 20:09 Ответить
О том же подумал. А то потом нянчится с ними, кормить, менять. А после, эти утырки опять сядут за штурвал и будут продолжать в том же духе.
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16.06.2022 18:27 Ответить
А мені чомусь сумно, що не довго мучилися.
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16.06.2022 21:55 Ответить
👏👍💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦Наші легіні!
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16.06.2022 18:06 Ответить
Курвы,пачкают своими вонючими горящими железяками и вылетевшими мозгами зелёные поля моей любимой Украины !
Неужели нельзя делать это в родных серых и пустынных ******,да под хорошую гражданскую войну ??
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16.06.2022 18:08 Ответить
вот и меня беспокоит тот факт, что вертолётов не будет хватать для двух-трёх хороших региональных конфликтов. Правда есть еще борта всяких там МЧС, газпромов и роснефти...
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16.06.2022 18:24 Ответить
А українською?
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16.06.2022 18:28 Ответить
скільки мов ти знаєш - стільки разів ти людина,не тупи,Яріку..
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16.06.2022 19:39 Ответить
У меня старшая дочка знает 4 полноценно, и несколько по чуть,средняя ни одного языка полноценно, но как человек супер растёт, ерунда все это.
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17.06.2022 00:11 Ответить
Соняхи наші, ви Воїни Світла!
Божої опіки вам і Родинам вашим!
🇺🇦💙💛🔱💪
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16.06.2022 18:08 Ответить
vidno po foto na krylja nadpis rosija.
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16.06.2022 18:12 Ответить
На таке можна дивитися вічно! Слава ЗСУ!
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16.06.2022 18:09 Ответить

Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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16.06.2022 18:12 Ответить
давай іщьо!!!!
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16.06.2022 18:19 Ответить
Як дохнуть кацапи можна дивитись вічно...
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16.06.2022 18:21 Ответить
Helekopter
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16.06.2022 18:50 Ответить
Від Stinger та Ігли мав бути видимий димний слід від ракетного двигуна, а на відео його нема.
Тобто, напевно, збили його британським Starstreak.
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16.06.2022 18:50 Ответить
Игла.. С моей бригады пацаны
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16.06.2022 18:56 Ответить
А Азов выложил оригинал видео, а не с монитора и Билецкий сказал, что сбил чувак с позывным "Бецик". Это и есть твои пацаны?
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16.06.2022 19:15 Ответить
то ни макаки,то пубуины и **********....
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16.06.2022 18:51 Ответить
Падло без сумнівів... і що смердітиме, і що впало...
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16.06.2022 18:54 Ответить
Невеличка бавовна і як наслідок - пекельні борошна для екіпажу.
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16.06.2022 19:11 Ответить
Красиво дымят макаки 👍🤪
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16.06.2022 19:12 Ответить
Скільки там екіпаж був? Сподіваюсь, мінімум два орка змішались з багном
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16.06.2022 19:12 Ответить
+ 8 челов может переправлять - будем надеяться на лучшее!
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16.06.2022 20:30 Ответить
Летів начебто Мі-24 У десантному варіанті, крім пілота і пілота-оператора, розміщується 5 чоловік десанту Якщо ідуть на виконання штурмовки то десант не беруть Тут - саме той випадок
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19.06.2022 12:44 Ответить
А Азов выложил оригинал видео, а не с монитора и Билецкий сказал, что сбил чувак с позывным "Бецик". Это и есть твои пацаны?
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16.06.2022 19:14 Ответить
И на пятой секунде на небесах
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16.06.2022 19:33 Ответить
Здоровья, счЯстья и успехов в личной жизни экипажу вертольОта!
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16.06.2022 19:47 Ответить
то що було МИ-2?
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16.06.2022 20:04 Ответить
Посадити років на "Іглу"
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16.06.2022 20:06 Ответить
Боже, какая красота!
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16.06.2022 20:16 Ответить
Бажаю всім загиблим москалям міцного здоров'я і потужної ерекції.
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16.06.2022 20:37 Ответить
Мдя, не помогло макакам то что старались лететь низко низко. Думали самые хитрожопые. Все равно достали. Молодцы! Слава Украине!
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16.06.2022 21:16 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Тільки нах.ра розповідати позивний хлопця.
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16.06.2022 21:47 Ответить
Красівоє!

Коли палає рашиський гелікоптер - це для мене найбільша радість, бо саме їх я побачила у небі 24 лютого. Вони летіли з біласруссії на Київ. Вже не пам'ятаю скільки я їх нарахувала, але було дуже страшно. Сподіваюсь, що усі ті гелікоптери вже давно гниють разом із екіпажами.
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16.06.2022 21:48 Ответить
нажаль ні. але частина потонула ...
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17.06.2022 11:30 Ответить
Так низко порхала стрекоза, что аж шасся все стерла (знаю-знаю - шасси убираются)! Не помогло....💀
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16.06.2022 23:41 Ответить
Вот бы каждый так загорался, сразу после пересечения кордона.
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17.06.2022 00:07 Ответить
текс ... конкуренція ... так хто збив ?
щоб нікого не образити ...
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17.06.2022 11:29 Ответить
Ай да красіво
Слава Богу, слава Україні.
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17.06.2022 12:52 Ответить
Срочно звоните майору Чернобаеву. Он выпишет грамоту и вымпел.
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18.06.2022 00:20 Ответить
 
 