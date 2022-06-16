В оккупированном Хрустальном (бывший Красный Луч) произошел мощный взрыв на складе боеприпасов. ВИДЕО

Жители оккупированного Хрустального (до 2016 г. Красный Луч) сообщают о взрывах на российском складе боеприпасов.

Как сообщает Цензор,НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Что ни день, то новый "хлопок" на оккупированных территориях.