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Так что там привезли Макрон, Шольц и Драги? День 113 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
113-й день Народной войны Украины.
Европейская комиссия на предыдущих переговорах решила дать Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Европейский союз, но с определенными условиями. Об этом сообщил европейский редактор "Радио свобода" Рикард Йозвяк. Так получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС?
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Плюс - мінус по часу, я з секундоміром не стояла. Я стояла у пробці на Нивках, потім на Туполєва, а коли вдалося виїхати на Перемоги, нам під колеса вискочив поліцейський і загнав на Борщагівську.
Ну правильно, бо тут би лімузини мчали, а тут їм Горіх навперейми на своєму "цитрамоні"
Хай возять насправді. Якщо ці екскурсії хоч чимось допоможуть Україні, хай возять. Жінки з Ірпеня вже просто гірко посміхаються - те відчуття, коли руїни твого дому стали найпопулярнішою фотозоною у Європі.
Ірпінь свою чашу випив. Хотілося б вірити, що до дна, і другої серії не буде.
Але в цю саму хвилину росіяни плюндрують Україну по всій лінії зіткнення. Ніяка це не війна з метою окупації. Це війна з метою знищення, вони хочуть бачити замість України випалену землю.
А ми хочемо, щоб вал вогню повернувся на територію ворога. https://t.me/nuts_roses/1149