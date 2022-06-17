Поражён вражеский буксир с ЗРК "ТОР" на борту, транспортировавшем боеприпасы, вооружение и личный состав ЧФ РФ на Змеиный, - ВМС. ВИДЕО
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ВМС ВС Украины поразили вражеский буксир из ЗРК "ТОР" на борту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.
"В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота. Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало Военно-Морскому флоту" Украины демилитаризовать российских захватчиков", - говорится в сообщении.
В сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент впечатления вражеского судна.
Как позже отметили в Оперативном командовании "Північ", по предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.
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Власник:
ВМФ РФО
ператор:Чорноморський флот ВМФ Росії
Будівник:Астраханський судноремонтний завод
Спуск на воду:2 серпня 2016
Прийнятий:7 березня 2017
Потоплений:17 червня 2022
Порт припису:Севастополь
Доля:знищено
Особенно радует прилет КОНТРОЛЬНОЙ КРАСАВИЦЫ, чтобы ни одна рашистская СВИНОСОБАКА не спаслась!!!!