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Поражён вражеский буксир с ЗРК "ТОР" на борту, транспортировавшем боеприпасы, вооружение и личный состав ЧФ РФ на Змеиный, - ВМС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

ВМС ВС Украины поразили вражеский буксир из ЗРК "ТОР" на борту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

"В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота. Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало Военно-Морскому флоту" Украины демилитаризовать российских захватчиков", - говорится в сообщении.

В сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент впечатления вражеского судна.

Как позже отметили в Оперативном командовании "Північ", по предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

Читайте: Оккупанты укрепляют позиции на Змеином и ищут варианты для высадки десанта, - Силы обороны юга Украины
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Топ комментарии
+97
гарнюсенько!
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17.06.2022 09:09
+83
Які гарні новини з самого ранку! День буде добрим! Слава Уукраїні!
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17.06.2022 09:12
+77
"Зміїбаївка" лише буде! Приїдуть "хімарси", і тоді кацапня буде метаться по острову, як миші - місця мало, діться нікуди! А РСЗО "переорюють" територію Гарне буде добриво А після війни розмінують, завезуть трохи чорнозему з Херсонщини, і посадять там сади з виноградниками! І між ними будуть стоять наші "Нептуни"
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17.06.2022 09:19
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сдохла падаль. Слава ЗСУ!
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17.06.2022 20:34 Ответить
Дві ракети, одна за одною, точно в ціль. ***** шастать в нашому морі. Не ви його копали.
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17.06.2022 21:22 Ответить
Потерь нет... крейсер и буксир целы.
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17.06.2022 21:25 Ответить
із вікі
Власник:
ВМФ РФО
ператор:Чорноморський флот ВМФ Росії
Будівник:Астраханський судноремонтний завод
Спуск на воду:2 серпня 2016
Прийнятий:7 березня 2017
Потоплений:17 червня 2022
Порт припису:Севастополь

Доля:знищено
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17.06.2022 22:02 Ответить
Вася Ма-ZZ-ква
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18.06.2022 00:21 Ответить
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18.06.2022 00:23 Ответить
Треба виставити мокшам рахунок за бавовну.
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18.06.2022 02:48 Ответить
скiлки свинов затопили?
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18.06.2022 04:24 Ответить
На ЭТУ КРАСОТУ можно смотреть ВЕЧНО!!!!
Особенно радует прилет КОНТРОЛЬНОЙ КРАСАВИЦЫ, чтобы ни одна рашистская СВИНОСОБАКА не спаслась!!!!
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18.06.2022 09:02 Ответить
для этого корыта достаточно было одной ракеты.
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18.06.2022 16:43 Ответить
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