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Российский самолет Су-25 упал во время тренировочного полета в Белгородской области. ВИДЕО
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В Белгородской области РФ сегодня во время планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение российский самолет Су-25.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, пилоту удалось катапультироваться. По информации росСМИ, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Однако, в соцсетях отмечают, что самолет упал из-за зацепления за линию электропередач.
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+33 Player New
показать весь комментарий17.06.2022 11:01
+29 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий17.06.2022 11:15
+28 растуди
показать весь комментарий17.06.2022 11:03
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Надо добивать ихних летчиков. Фура с взрывчаткой по общежитию при базе или по учебному центру. Подъехал недалеко, запустил таймер и через полминуты здания нет. Будет крайне тяжелый ущерб их боеспособности.
Зацепился х"есос!
Падлюка тренировался падать в Украине! 💀
Больше элетроопор и проводов всяких и разных - 380 вольт дают мгновенное прозрение.
Или там больше ?