Российский самолет Су-25 упал во время тренировочного полета в Белгородской области. ВИДЕО

В Белгородской области РФ сегодня во время планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение российский самолет Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, пилоту удалось катапультироваться. По информации росСМИ, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Однако, в соцсетях отмечают, что самолет упал из-за зацепления за линию электропередач.

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