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Российский самолет Су-25 упал во время тренировочного полета в Белгородской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Белгородской области РФ сегодня во время планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение российский самолет Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, пилоту удалось катапультироваться. По информации росСМИ, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Однако, в соцсетях отмечают, что самолет упал из-за зацепления за линию электропередач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские Су-25 и Су-24м совершили несколько авианалетов на вражеские позиции. Уничтожены ротно-тактическая группа, техника и живая сила, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+33
Всі ми знаємо що там за навчання на бєлгородскій народній республіці.
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17.06.2022 11:01
+29
Переможці в номінації дебіли року
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17.06.2022 11:15
+28
Це дуже гарне тренування - продовжуйте і надалі
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17.06.2022 11:03
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Правила форума Совет форумчан
Всі ми знаємо що там за навчання на бєлгородскій народній республіці.
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17.06.2022 11:01 Ответить
Переможці в номінації дебіли року
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17.06.2022 11:15 Ответить
А чіпсовий, що на третьому місці ?
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17.06.2022 14:11 Ответить
Готується напасти на Курську Народну Республіку?
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17.06.2022 11:23 Ответить
Птєнчік випав із гнізда)
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17.06.2022 11:02 Ответить
Зозуля допомогла)...
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17.06.2022 11:16 Ответить
Демилитаризация и денацификация Пидоросии идет по плану
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17.06.2022 11:03 Ответить
Це дуже гарне тренування - продовжуйте і надалі
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17.06.2022 11:03 Ответить
Количество учебных вылетов увеличилось в разы, т.к. натаскивают новых пилотов на замену "удобрениям" по полям Украины, поэтому и чаще стали случаи падения курсантов рядах ВВС.
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17.06.2022 11:12 Ответить
Плюс - Су-25 - далеко не новий, нальот там ого-ого і техніка не витримує уже...
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17.06.2022 11:22 Ответить
Откуда новое??? Вы смеетесь... Цифры потерь видели? Пусть это и завышенные цифры, но ведь много бортов выходят из строя и по износу и по повреждениям, даже не будучи сбитыми.
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17.06.2022 13:02 Ответить
Була інфа від рашиків що збили український літак біля кордону рашки, мабудь то свій і збили
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17.06.2022 15:11 Ответить
І, щоб більше валили ліній електропередач
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17.06.2022 14:23 Ответить
На кацапії вже самі падають літаки без нашої допомоги - це добре
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17.06.2022 11:04 Ответить
Тренувався мабуть на території України, дотягнув назад...
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17.06.2022 11:06 Ответить
Мабудь свої і збили
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17.06.2022 15:12 Ответить
У кацапов летчики закончились, раз в этом месте молодняк гоняют. Как же так? Не помог даже запрет на подтверждение диплома об окончании авиаучилища (гражданки или военного), чтобы им сложнее было устроиться в Китай на пятикратно большую зарплату, нормальный регламент работы с отдыхом и, главное, уважительное отношение начальства в кабинетах.

Надо добивать ихних летчиков. Фура с взрывчаткой по общежитию при базе или по учебному центру. Подъехал недалеко, запустил таймер и через полминуты здания нет. Будет крайне тяжелый ущерб их боеспособности.
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17.06.2022 11:07 Ответить
А сколько случаев мы еще не знаем? У них до войны очень часто случалась бавовна с авиацией. Сейчас, когда частота вылетов увеличилась многократно, уровень пилотов упал, плюс стресс (естественно что они ссут), плюс ухудшение аэродромного обслуживания - я уверен что количество летных происшествий увеличилось на порядок, просто не всегда про них известно.
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17.06.2022 11:22 Ответить
Тепер всі літаки які падають, будуть вважатися не збитими, а від інтенсивних тренувань для майбутніх боїв з проклятим Заходом.
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17.06.2022 11:08 Ответить
Уберить лапи від БНР!
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17.06.2022 11:11 Ответить
ЛЄПи
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17.06.2022 13:56 Ответить
*****, нам треба нашого налаштувальника катапульт в казламордію послать, а то якісь палавінчасті новини виходять
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17.06.2022 11:14 Ответить
Нє упав, а отріцательно взлєтєл...
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17.06.2022 11:16 Ответить
Жёсткая посадка.
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17.06.2022 12:46 Ответить
Виявився важче повітря.
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17.06.2022 11:17 Ответить
жаль, что свинопас с пепелаца не окочурился и не раздолбал ЛЭП...
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17.06.2022 11:23 Ответить
Яке прикре самогубство
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17.06.2022 11:28 Ответить
курсанти вчились літати. Досвічені пілоти вже "денацифіковані"
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17.06.2022 11:31 Ответить
Ні, скоріш за все свої переплутали з українським, тому що була інфа що збили український літак біля кордону, а впав рашисткій
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17.06.2022 15:13 Ответить
Тому, кто натянул верхний трос, наша благодарность!
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17.06.2022 11:39 Ответить
як літак може впасти від того? та він мав би той трос в труху порвати! і не помітити
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17.06.2022 11:44 Ответить
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17.06.2022 11:56 Ответить
Вот за этот верхний трос
Зацепился х"есос!

Падлюка тренировался падать в Украине! 💀
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17.06.2022 12:01 Ответить
Російською мовою це буде, "Совершил жесткую посадку"
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17.06.2022 12:03 Ответить
Ой...
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17.06.2022 12:09 Ответить
Стінгер зекономили...
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17.06.2022 12:16 Ответить
Перетренувався😀
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17.06.2022 12:28 Ответить
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17.06.2022 12:37 Ответить
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17.06.2022 12:38 Ответить
не может не радовать
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17.06.2022 12:44 Ответить
Уже и Томас Эдисон воюет за Украину.
Больше элетроопор и проводов всяких и разных - 380 вольт дают мгновенное прозрение.
Или там больше ?
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17.06.2022 12:50 Ответить
330 кВ
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17.06.2022 17:29 Ответить
Одноцепная промежуточная опора
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17.06.2022 17:32 Ответить
Схоже , що коментуючий відео щось приплітає , кажучи "зацепился за трос" - був би той трос вже обірваним , тим паче, як зміг за долі секунд до крашу с землею "катапультнутись"пілот ..?
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17.06.2022 13:50 Ответить
Літальний самостріл.
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17.06.2022 13:54 Ответить
+ к мирному небу любой страны
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17.06.2022 13:57 Ответить
хороший пілот, давайте йому ще тренуватись.
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17.06.2022 14:50 Ответить
побільше таких тросів і стовбів)
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17.06.2022 16:13 Ответить
 
 