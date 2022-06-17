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Трофейный танк Т-72Б3 уничтожает позиции российских оккупантов в Северодонецке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские танкисты на трофейном танке Т-72Б3 снизили позицию оккупантов и Северодонецку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

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Топ комментарии
+64
Хлопці молодці бережи вас Боже!
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17.06.2022 10:49
+30
Да, действительно, почему вы, да да, лично вы, не прикрываете этот танк?
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17.06.2022 11:00
+27
придет время, когда каждое топовое заседание НАТО будет открываться минутой молчания в честь украинских воинов, погибших за свободу и независимость человечества в борьбе против рашистских оккупантов...
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17.06.2022 11:32
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Хлопці молодці бережи вас Боже!
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17.06.2022 10:49 Ответить
Почему пехота не прикрывает танк?
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17.06.2022 10:56 Ответить
Да, действительно, почему вы, да да, лично вы, не прикрываете этот танк?
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17.06.2022 11:00 Ответить
Не наїзджайте ... Я теж не там. Багато хто не там.
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17.06.2022 11:53 Ответить
Ну, вы же претензия типа - а почему это танк не прикрывает пехота не высказываете, надеюсь, как этот "полководец" и боец невидимого фронта. Не нравиться что то там? В военкомат и на передок, вперёд танк прикрывать.
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17.06.2022 12:22 Ответить
До речі, десь читав, що це нова метода з появою дронів. Мало того, пропонують ставити дрони на кожен танк.
Піхота збережена.
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17.06.2022 11:58 Ответить
в принципі, дрони також могли бути озброєні. це також міг бути дистанційно керований кулемет на колесах замість літаючого дрона. це була б пастка для піхоти, контрольованої танкістами. Здається, майбутнє за війною безпілотників.
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17.06.2022 13:32 Ответить
А як в місті вона має його прикривати? Поперед нього бігти чи контролювати сектори з закритих позицій в будівлях?
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17.06.2022 11:02 Ответить
попереду бігти не треба, але це аксіома - танки без піхоти у місті легкі мішені
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17.06.2022 11:54 Ответить
Це промка, бої позиційні, піхота сидить по будівлях, викликали танк для знищення вогневих точок, танк відпрацював.
А де піхота? - це як в тому анекдоті - Па, а де Ма?
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17.06.2022 12:02 Ответить
Не зовсім промка, там житлові будинки метрів за 50, на Маяковського, і далі мікрорайон (Автомобільна).
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17.06.2022 17:30 Ответить
Если пехоты не видно - это не значит что ее нет. Кто то же на камеру снимает...
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17.06.2022 18:15 Ответить
Несподівані наслідки демілітаризації.
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17.06.2022 10:56 Ответить
Це відео з дрона. Одного дрона.
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17.06.2022 11:03 Ответить
Звичайно постановка, побудували та роздовбали місто, потім віджали танк. Запросили операторів з Голлівуду тай зняли відосік
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17.06.2022 11:06 Ответить
А по мойму, нам лапшу вешают, но похвалы мне не жалко: "Молодцы боевые коты!"
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17.06.2022 11:16 Ответить
в російському сегменті ютуб
набирає популярність відео

"як спиляти мушку з гармат танків,
які перебувають на озброєнні росії"
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17.06.2022 11:24 Ответить
придет время, когда каждое топовое заседание НАТО будет открываться минутой молчания в честь украинских воинов, погибших за свободу и независимость человечества в борьбе против рашистских оккупантов...
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17.06.2022 11:32 Ответить
А кацапи, мабуть, і досі вірять, що наші по будинках, де засіли орки, не стрілятимуть. Який тепер сенс берегти зруйновані кацапами будівлі?!
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17.06.2022 11:48 Ответить
Який тепер сенс берегти зруйновані кацапами будівлі?!

Вибачте, самі зрозуміли, що написали ?
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17.06.2022 11:56 Ответить
це не справжнє відео, танк не справжній....усе з відеогри. ЯК ВИ ТОГО НЕ БАЧИТЕ?
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17.06.2022 12:38 Ответить
Ти аж зареєструвався для того шоб вікртити нам очі?
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17.06.2022 13:12 Ответить
Сходи на.
Я там працював не одне десятерічча і чудово знаю ті краєвиди. Відео справжнє
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17.06.2022 17:04 Ответить
Хоч правдоподібно , але це "мультик".
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17.06.2022 13:25 Ответить
фотошоп?
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17.06.2022 13:36 Ответить
В Северодонецке нет многоэтажной застройки возле Азота. Идёт нарезка, первая часть - не Северодонецк, потом разрыв и другое видео, где танк ставит дымовую завесу - это уже Азот с видом на Лисичанск.
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17.06.2022 13:29 Ответить
Там всё правильно. Танк с территории Укрхимэнерго бьёт по админзданию автобазы (АТП 10920, ОАО) через улицу Богдана лещины

карта
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17.06.2022 16:29 Ответить
А, это не Азот. Пятиэтажки на Автомобильной виднеются, значит бои идут за один квартал от Ледового. Да, Северодонецк значит.
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17.06.2022 17:27 Ответить
Жесть , це відео з компьютерної гри
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17.06.2022 13:40 Ответить
Це чудово, але що робить сам-один так у полі. Чи прикриття поховалось у будівлях?
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17.06.2022 14:09 Ответить
У танкиста, однако, стальные яйца! Впрочем, это показывает, что ситуация в городе не такая аховая для ВСУ, какой была в том же Марике. Да и "джавелинов" - способных за секунду превратить танк в мангал для шашлыка, у орков вряд ли водится.
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17.06.2022 14:24 Ответить
"крюк" не хуже
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18.06.2022 13:42 Ответить
скиловик в кустах не сидит , а ромбом отбивает
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17.06.2022 17:38 Ответить
Олія у соляру? Хлопці у WoT грали, є користь з ігри.
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17.06.2022 23:00 Ответить
відео не реальне, це вирізки з якоїсь гри
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18.06.2022 16:21 Ответить
Трофеи хорошо. верх.гл.ком. , а где же наши танки. Только не говорите мне о том, что танки портят гусеницами свежий асфальт.
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19.06.2022 12:34 Ответить
 
 