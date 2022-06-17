Трофейный танк Т-72Б3 уничтожает позиции российских оккупантов в Северодонецке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские танкисты на трофейном танке Т-72Б3 снизили позицию оккупантов и Северодонецку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
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+64 Алекс Ков
показать весь комментарий17.06.2022 10:49
+30 Старый зольдат
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+27 Joshua Merlin
показать весь комментарий17.06.2022 11:32
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Піхота збережена.
А де піхота? - це як в тому анекдоті - Па, а де Ма?
набирає популярність відео
"як спиляти мушку з гармат танків,
які перебувають на озброєнні росії"
Вибачте, самі зрозуміли, що написали ?
Я там працював не одне десятерічча і чудово знаю ті краєвиди. Відео справжнє
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