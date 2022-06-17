Оккупанты обстреливали Черниговщину снарядами с пропагандистскими агитками времен агрессии РФ в Ичкерии: "Граждане Чеченской Республики! Вас пытаются втянуть в вооруженное противостояние". ВИДЕО

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин продемонстрировал 122-мм снаряд от системы "Град", произведенный во времена Советского Союза и упавший на территории Черниговской области.

Об этом Енин рассказал в прямом эфире всеукраинского телемарафона UАразом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал МВД.

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"В середине он нес пропагандистский яд. Что интересно, эти пропагандистские листовки предназначены жителям Чеченской республики. Или перепутали, или просто не заморачиваются. Но эти листовки высыпались на головы украинцев", - заявил первый заместитель главы МВД.

Енин продемонстрировал также сами высыпавшиеся из снаряда на Черниговщине листовки с таким содержанием: "Граждане Чеченской Республики! Вас пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются заставить защищать чужие вам интересы. Интересы местных магнатов, руководителей банд террористов".

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Также первый заместитель министра внутренних дел отметил, что из-за устаревшей российских боеприпасов на головы мирных соотечественников падает еще больше, чем могло бы упасть, поскольку возраст этих боеприпасов не гарантирует точности.