Оккупанты обстреливали Черниговщину снарядами с пропагандистскими агитками времен агрессии РФ в Ичкерии: "Граждане Чеченской Республики! Вас пытаются втянуть в вооруженное противостояние". ВИДЕО
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Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин продемонстрировал 122-мм снаряд от системы "Град", произведенный во времена Советского Союза и упавший на территории Черниговской области.
Об этом Енин рассказал в прямом эфире всеукраинского телемарафона UАразом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал МВД.
"В середине он нес пропагандистский яд. Что интересно, эти пропагандистские листовки предназначены жителям Чеченской республики. Или перепутали, или просто не заморачиваются. Но эти листовки высыпались на головы украинцев", - заявил первый заместитель главы МВД.
Енин продемонстрировал также сами высыпавшиеся из снаряда на Черниговщине листовки с таким содержанием: "Граждане Чеченской Республики! Вас пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются заставить защищать чужие вам интересы. Интересы местных магнатов, руководителей банд террористов".
Также первый заместитель министра внутренних дел отметил, что из-за устаревшей российских боеприпасов на головы мирных соотечественников падает еще больше, чем могло бы упасть, поскольку возраст этих боеприпасов не гарантирует точности.
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так и тут - ничего нового, правда Лавров может сказать что "градинами" помогают засевать поля пшеницей, ну, внутри не смерть, а семена семенов гггг
мрази красножопые.
1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;
2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;
3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
ніби москальня там розбирається де які бк