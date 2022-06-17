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война (46763) Дудаев (16) обстрел (20159) пропаганда (3473) Черниговщина (1342) Чечня (625) Енин (328)

Оккупанты обстреливали Черниговщину снарядами с пропагандистскими агитками времен агрессии РФ в Ичкерии: "Граждане Чеченской Республики! Вас пытаются втянуть в вооруженное противостояние". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин продемонстрировал 122-мм снаряд от системы "Град", произведенный во времена Советского Союза и упавший на территории Черниговской области.

Об этом Енин рассказал в прямом эфире всеукраинского телемарафона UАразом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал МВД.

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"В середине он нес пропагандистский яд. Что интересно, эти пропагандистские листовки предназначены жителям Чеченской республики. Или перепутали, или просто не заморачиваются. Но эти листовки высыпались на головы украинцев", - заявил первый заместитель главы МВД.

Енин продемонстрировал также сами высыпавшиеся из снаряда на Черниговщине листовки с таким содержанием: "Граждане Чеченской Республики! Вас пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются заставить защищать чужие вам интересы. Интересы местных магнатов, руководителей банд террористов".

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Также первый заместитель министра внутренних дел отметил, что из-за устаревшей российских боеприпасов на головы мирных соотечественников падает еще больше, чем могло бы упасть, поскольку возраст этих боеприпасов не гарантирует точности.
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Топ комментарии
+13
Приємна новина, зателефонував мені давній знайомий з окупованої ще у 2014 році території Донбасу. Я навіть здивувався, питав як ми тут та виражав усіляку підтримку нам, казав, не думайте, що ми тут всі проросійські, є багато нормальних людей, навіть канали наші дивляться, каже що ми там чекаємо коли прийде українська армія і все буде Україна. Тобто ніяких окупованих територій, тільки повне звільнення.
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17.06.2022 12:31
+9
це вони про арахамію чи каломойського?
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17.06.2022 12:12
+7
Добре що не з текстами "Немецкие солдаты, бросайте оружие, сдавайтесь в плен Красной Армии"
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17.06.2022 13:27
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це вони про арахамію чи каломойського?
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17.06.2022 12:12 Ответить
Как Молотов(я не понимаю почему дебилы визжат про Риббентропа типо пример лжи и т.д.) - зе день перед нападением на Финляндию визжал что совок уважает и любит финнов и их выбор независимости, через день визжал что бомбы совка на Финляндию = гуманитарка братскому народу и прочее все что рашка визжит сейчас. вроде бы Риббентроп такого даже бы и не подумал - что можно быть такой дрянью. а, жену Молотова арестовали(шпионка Японии, или какой то другой бред) - так деятель побежал(нет, не просить помилования) клеймить ее и клясться в верности упырю усатому и вот это вот все, просил шоб ее наказали по всей строгости варваров и так дальше.
так и тут - ничего нового, правда Лавров может сказать что "градинами" помогают засевать поля пшеницей, ну, внутри не смерть, а семена семенов гггг
мрази красножопые.
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17.06.2022 12:12 Ответить
тю! так свежезарегистрированные этой весной и летом кацапы и форум Цензора тоже "обстреливают" древними методичками.
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17.06.2022 12:14 Ответить
Ничего не перепутали. Это рашисты отправили такие снаряды кадыровским тик- токерам, чтобы они не воевали против русни и боевых бурятов.
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17.06.2022 12:15 Ответить
А может целебные санкции))) Бумажка то в дефиците ))
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17.06.2022 12:18 Ответить
идиоты) малахольные дураки)
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17.06.2022 12:18 Ответить
Приємна новина, зателефонував мені давній знайомий з окупованої ще у 2014 році території Донбасу. Я навіть здивувався, питав як ми тут та виражав усіляку підтримку нам, казав, не думайте, що ми тут всі проросійські, є багато нормальних людей, навіть канали наші дивляться, каже що ми там чекаємо коли прийде українська армія і все буде Україна. Тобто ніяких окупованих територій, тільки повне звільнення.
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17.06.2022 12:31 Ответить
Важливі думки із досвіду спротиву чеченців російським загарбникам у 1995 році, висловлені начальником Головного штабу Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія Асланом Масхадовим, які й дотепер є актуальними в умовах рашистської агресії проти України й українського народу:
1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;
2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;
3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
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17.06.2022 13:09 Ответить
Ну так не зря же с черниговщины кадыровцы наступали. Свои снаряды привезли которыми сравнивали Грозный с землей. Агитировали жителей черниговщины сдаться и стать второй чечней во главе с кадыровым?
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17.06.2022 13:17 Ответить
Добре що не з текстами "Немецкие солдаты, бросайте оружие, сдавайтесь в плен Красной Армии"
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17.06.2022 13:27 Ответить
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17.06.2022 17:35 Ответить
Кацапские животные никогда не знали, что такое дно. И знать не хотят.
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17.06.2022 13:38 Ответить
Спочатку фінансують місцевих терористів в особі суддів та поліції, а потім нібито з ними борються?
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17.06.2022 14:04 Ответить
та стріляють всім підряд,
ніби москальня там розбирається де які бк
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17.06.2022 16:12 Ответить
Хоч би не переплутали ті ракети Х-101, які їм Кучма віддав, бо вони були з тактичними ядерними БЧ ...
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18.06.2022 20:21 Ответить
 
 