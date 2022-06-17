"Койот, жив? "Пчелки" полетели", - украинские воины создали высокомобильную РСЗО из пусковой установки от самолета, пикапа и прицепа с надписью "Бджоли". ВИДЕО
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Украинские военные создали высокомобильную РСЗО из ракетного блока Б-8М1, используемую на самолетах, пикапа и прицепа с надписью "Бджоли".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевого использования такой РСЗО опубликована в соцсетях.
Установка стреляет неуправляемыми 80-миллиметровыми ракетами С-8 советского образца, имеет меньшую дальность, чем РСЗО "Град", но является достаточно эффективным оружием.
Топ комментарии
+71 Єто Другоє
показать весь комментарий17.06.2022 14:03
+59 Fedir Syzyi
показать весь комментарий17.06.2022 13:47
+58 Топ Ган
показать весь комментарий17.06.2022 13:50
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Ваще то такие самоделки в Афгане ещё мастерили, залп смотрится красиво, но даже тогда отмечалась очень низкая эффективность, в основном психологический эффективность на малоподготовленного противника
З такими темпами скоро налагодимо кустарне виробництво далекобійних РСЗВ
Таблиці думаю розрахують.
Але хай це буде москалям секретом.
А прогу для него сделать(думаю есть) не проблема. Он сам все считает.
А тут немає такої можливості. Всі постріли - в молоко.
Ну или на полигоне при практической стрельбе можно расчитать пару тройку углов (если они там вообще меняются) с дальностями попадания. Ясно что не Himars и жаль что приходится ребятам колхозить, но с другой стороны - всё что убивает кацапню - всё хорошо)
Піздуйте на допогому, Ваші геніальні зауваження потрібні на передовій а не у дописах до новин.
Якщо це зробили то напевно в цьому є якась потреба.
тому треба робити промислові майданчики в сусідніх країнах увздовж граници України і робити там зброю з західних комплектуючих
эффективность низкая в плане убивания но в плане ранений чудовищно высока. Нормальное ранение это вывод солдата из строя.