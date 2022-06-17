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"Койот, жив? "Пчелки" полетели", - украинские воины создали высокомобильную РСЗО из пусковой установки от самолета, пикапа и прицепа с надписью "Бджоли". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские военные создали высокомобильную РСЗО из ракетного блока Б-8М1, используемую на самолетах, пикапа и прицепа с надписью "Бджоли".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевого использования такой РСЗО опубликована в соцсетях.

Установка стреляет неуправляемыми 80-миллиметровыми ракетами С-8 советского образца, имеет меньшую дальность, чем РСЗО "Град", но является достаточно эффективным оружием.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снайпер ССО упражняется в стрельбе из крупнокалиберной винтовки "Snipex T-Rex" украинского производства. ВИДЕО
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Топ комментарии
+71
******... І проти таких асів, котрі творять чудеса на полі бою, збирають і складають РСЗВ (!) на пустому місці ЙТИ ВІЙНОЮ??? Це ж потрібно бути повним їбланом, або підаРуснею, аби зважитись на це! Слава Україні!!!
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17.06.2022 14:03
+59
Молодці!
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17.06.2022 13:47
+58
...було навіть таке
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17.06.2022 13:50
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Молодці!
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17.06.2022 13:47 Ответить
******... І проти таких асів, котрі творять чудеса на полі бою, збирають і складають РСЗВ (!) на пустому місці ЙТИ ВІЙНОЮ??? Це ж потрібно бути повним їбланом, або підаРуснею, аби зважитись на це! Слава Україні!!!
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17.06.2022 14:03 Ответить
P.S.: командир РСЗВ "Бджоли"



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17.06.2022 15:25 Ответить
Честь і хвала великому українському народу! Героям Слава!
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18.06.2022 08:55 Ответить
Гарний виліт, при доброму знанні балистики це смертельна для ворога зброя.
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17.06.2022 13:47 Ответить
Так отож. Наскільки високий ККД у цієї зброї - питання.
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17.06.2022 13:51 Ответить
Десь такий.
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17.06.2022 14:08 Ответить
У випадку вертольота - це стрільба з кабрірування, навісом, аналогічно до РСЗВ.
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17.06.2022 14:39 Ответить
Когда НУРСы применяют методом кабрирования, то в основном это бесполезная трата боекомплекта.
Ваще то такие самоделки в Афгане ещё мастерили, залп смотрится красиво, но даже тогда отмечалась очень низкая эффективность, в основном психологический эффективность на малоподготовленного противника
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17.06.2022 17:56 Ответить
Прямого наведення взагалі не буває, будь-яка траєкторія - балістична. Все залежить від дальності, у гелікоптера, який за п'ять кілометрів від поля бою висить, траєкторії ракет теж будуть далекі від прямої, а якщо впритул, тоді можна вважати, що це пряма.
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17.06.2022 14:50 Ответить
Оспапа Ибрагимовоча уважаю, но не надо писать отсебятину. Тем более интернет доступен...
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19.06.2022 00:56 Ответить
як у мультика?
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17.06.2022 14:14 Ответить
Знаючи ТТХ зброї та кут нахилу пускової установки по JPS виїжджаеш саме куди потрібно для найбільш ефективного ураження.
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17.06.2022 15:19 Ответить
Ого , дуже файно летять бджоли 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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17.06.2022 13:48 Ответить
Самі склЕпали.
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17.06.2022 13:49 Ответить
...було навіть таке
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17.06.2022 13:50 Ответить
На мотолигу дві ставили.
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17.06.2022 14:12 Ответить
Лущее напалмом заправили, было бы эффективнее.
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17.06.2022 14:59 Ответить
Коли створювали РСЗВ ніхто не додумався шо це все неефективно.
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17.06.2022 15:07 Ответить
мочiть кацапiв!!!
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17.06.2022 13:50 Ответить
Красавчіки!
З такими темпами скоро налагодимо кустарне виробництво далекобійних РСЗВ
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17.06.2022 13:51 Ответить
Ж-ж-ж-ж.
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17.06.2022 13:52 Ответить
******* махновська тачанка.
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17.06.2022 13:52 Ответить
Бджілкам вдалого полювання на кацапських свиней...
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17.06.2022 13:52 Ответить
На войне так и бывает. Работает голова, как лучше отомстить и навредить рашистам.
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17.06.2022 13:52 Ответить
Я не совсем понял - как из нее стрелять если это НУРСы? Где таблицы стрельбы, как считать поправки на ветер и так далее? Понятно что молодцы что сделали - у нас наверное этих НУРСов столько сколько вертолетам и штурмовикам отстрелять не снилось - но как из них попадать то?
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17.06.2022 13:52 Ответить
Так у нас с 14 года практикуют такое вооружение, думаю на полигонах тренировались куда и как оно летит.
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17.06.2022 13:59 Ответить
Також незрозуміло. Там як мінімум гіроскоп потрібен.
Таблиці думаю розрахують.
Але хай це буде москалям секретом.
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17.06.2022 14:03 Ответить
Гіроскоп?!!! Будівельний рівень(******** звісно)!
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17.06.2022 14:24 Ответить
Для планшетів є додаток який все сам рухує. Достатньо прикласти його до ствола і за рахунок вбудованого в планшет гіроскопу він сам порахує що і як
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17.06.2022 16:06 Ответить
Але й точність буде відповідна, планшетівська.
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17.06.2022 20:05 Ответить
с-8 на "кентавры" ставили, наверное какие-то наработки есть.
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17.06.2022 14:10 Ответить
Вообще-то есть такая фигня,"планшет" называеться.
А прогу для него сделать(думаю есть) не проблема. Он сам все считает.
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17.06.2022 14:22 Ответить
Думается никак. Это делают не от хорошей жизни, установок видимо тьма, носителей-обмаль. Эффективность, скажем так, неизвестна.
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19.06.2022 01:00 Ответить
Гарну кузню пан має...
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17.06.2022 13:53 Ответить
німецька
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17.06.2022 14:07 Ответить
доки їдуть обіцянки шольца з макроном, хлопці вдало зоорінувались... те що було під рукою навчили стріляти......
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17.06.2022 13:56 Ответить
Зараз наші хлопці для бджілок ПЗ зроблять, БПЛА для коригування застосують, і можна запускати в серію
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17.06.2022 13:57 Ответить
Пілот бачить куди перші влучили, потім нахиляє корпус гелікоптера, щоб наступний залп точніше йшов.

А тут немає такої можливості. Всі постріли - в молоко.
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17.06.2022 13:57 Ответить
а про корректировку с дронов ты ниче не слышал? )
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17.06.2022 14:07 Ответить
То что я видел как стреляют нурсами с вертолета, мало похоже на прицельную стрельбу с корректировкой. То больше похоже на порнографию с большой вероятностью потери вертолетов и пилота
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17.06.2022 14:28 Ответить
Перша ракета пішла поодинці, глянули дроном куди приліт, приблизно в потрібну сторону, випустили все інше. "Гради" теж так працюють.
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17.06.2022 14:54 Ответить
Так, да не совсем. У РСЗО, даже при стрельбе неуправляемыми и таблицы стрельбы есть и поправки, и самное главное-массированый огонь батареей РСЗО. Как минимум количество выпускаемых ракет из таких шайтан-машин должно быть не меньше, чем у Градов, что бы о чем то говорить
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19.06.2022 01:05 Ответить
Эффектно конечно, но по эффективности много вопросов.
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17.06.2022 13:59 Ответить
Система розрахована на стрільбу прямою наводкою: для арти це початок ХІХ століття. Але, шо маємо. Це краще ніж нічого.
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17.06.2022 14:00 Ответить
я думаю что при корректировке с дрона вполне себе можно прицельно фигачить.

Ну или на полигоне при практической стрельбе можно расчитать пару тройку углов (если они там вообще меняются) с дальностями попадания. Ясно что не Himars и жаль что приходится ребятам колхозить, но с другой стороны - всё что убивает кацапню - всё хорошо)
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17.06.2022 14:10 Ответить
перепрошую. Вікі пише, що точність -- 0.3% від дальності. Важко повірити, але якщо стріляють на 10км, то віходить ±30м? це будет ліворуч-праворуч, а не недоліт-переліт ще помножити на 1.5-2 -- 1/sin -- ±45-60m. Це без похибки наведення.
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18.06.2022 07:40 Ответить
Вещь интересная. Но вот куда попадает? По площадям? То же вопрос - по каким?
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17.06.2022 14:07 Ответить
тролінг сотого рівня)
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17.06.2022 14:09 Ответить
звісно тролінг
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17.06.2022 14:15 Ответить
Для утилізації НУРСів, вогонь по площі ...
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17.06.2022 14:10 Ответить
было бы смешно если не было бы так грусно, такое делают только от нехватки оружия
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17.06.2022 14:11 Ответить
не только, еще от большого желания приблизить победу...
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17.06.2022 14:19 Ответить
Це повна херня. Куди треба воно не влучить. Це до питання чи у нас достатньо зброї.
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17.06.2022 14:18 Ответить
Звісно,це не снайперська зброя,але як АК працює.
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17.06.2022 14:29 Ответить
Як завжди диванні гексперти повчають Зброярів як потрібно та непотрібно воювати.
Піздуйте на допогому, Ваші геніальні зауваження потрібні на передовій а не у дописах до новин.
Якщо це зробили то напевно в цьому є якась потреба.
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17.06.2022 14:21 Ответить
‼️‼️Українці добрі воїни і технарі - любу зброю могут зробити
тому треба робити промислові майданчики в сусідніх країнах увздовж граници України і робити там зброю з західних комплектуючих
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17.06.2022 14:23 Ответить
Партизанщина но все же ето лучше чем посылать вертолеты шмалять куда нибудь неуправляемымы боеприпасами
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17.06.2022 14:25 Ответить
Творчий потенціал прогресує. На Майдані катапульту створили...
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17.06.2022 14:27 Ответить
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17.06.2022 14:29 Ответить
Прекрасно,слава ЗСУ !!!
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17.06.2022 14:46 Ответить
Помнится видео с всяких Ливий Ираков Сирий и т.д. Там в кузов ставили где при залпе загорался сам кузов. Здесь усовершенствование. Можно сказать даже быстросменная боевая часть. Вообще думаю эффективность такого процентов эдак 0.5 но морально должно действовать.
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17.06.2022 14:53 Ответить
Takoje chuvstvo chto v komentah zaletelo gavno s parebrika , ukrainci , nepazortes ! A svinarusam , katorije tut smard zapustili , paru takih raket v zhpu i NAHUJ !
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17.06.2022 14:55 Ответить
Ещё б год зелёной падали у власти и с рогатками на танки бы шли...
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17.06.2022 15:02 Ответить
Низачьот. Где про асфальт ?
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17.06.2022 15:56 Ответить
А що, не так? Можеш щось заперечити, чи тільки асфальтом срати?
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17.06.2022 16:07 Ответить
ты шо, до сих пор веришь в святого боневтика? Зелебобики, у вас стокгольмский синдром. Поголовно.
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17.06.2022 20:13 Ответить
Я вибачаюсь, а як що до навідного пристрою? Вони ж не навмання хреначать?
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17.06.2022 15:20 Ответить
Мишке не нравятся бджілки ... Як що чимале скупчення, то сраку надеруть
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17.06.2022 15:53 Ответить
Бджола Бандера...
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17.06.2022 16:22 Ответить
А как система наведения работает ? Я понимаю , что это хорошая система для перекопки огорода где-то, Но нам же надо уничтожать живую силу врага и технику.
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17.06.2022 16:32 Ответить
Мабудь, кусючі бджоли.
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17.06.2022 17:24 Ответить
ну это бесприцельный огонь, трата дорогих боеприпасов.
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17.06.2022 18:28 Ответить
Вопрос в соотношении носителей и зарядов. Если на 20 вертолёьов где-то завалялосб 100000 зарядов....
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17.06.2022 19:33 Ответить
надо радоваться тому что наши сделали ,понятно что просто так без корректировщика это работать задача не ставилась. Плюс в том что оно работает хотя бы на психику врага. К то был под градами когда они просто пролетают над головой ,тот скажет как это на психику действует .
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17.06.2022 19:42 Ответить
Гарний вулик !!!
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18.06.2022 18:52 Ответить
корректировать можно с дронов а для засыпать позиции противника осколочными - самое то
эффективность низкая в плане убивания но в плане ранений чудовищно высока. Нормальное ранение это вывод солдата из строя.
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19.06.2022 07:30 Ответить
Если поставить штук 10 и жахнуть вон в том, примерно, направлении окопов орков, то може шо то и попадёт. Малоэффективно. Для страха. Хотя, если такого вооружения и б/к много то можно гасить фашистов.
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19.06.2022 12:41 Ответить
 
 