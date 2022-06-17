Артиллеристы одним залпом 6-ти французских САУ "CAESAR" уничтожили самоходную гаубицу 2С-19 "Мста-С" оккупантов и командно-штабную машину. ВИДЕО

Украинские артиллеристы одним залпом 6 французских САУ "CAESAR" накрыли район, где противник сосредоточил более 15 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военное телевидение Украины, прямым попаданием была поражена самоходная гаубица 2С-19 "Мста-С" врага и командно-штабная машина командира батареи.

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