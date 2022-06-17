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Артиллеристы одним залпом 6-ти французских САУ "CAESAR" уничтожили самоходную гаубицу 2С-19 "Мста-С" оккупантов и командно-штабную машину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские артиллеристы одним залпом 6 французских САУ "CAESAR" накрыли район, где противник сосредоточил более 15 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военное телевидение Украины, прямым попаданием была поражена самоходная гаубица 2С-19 "Мста-С" врага и командно-штабная машина командира батареи.

Читайте: Канада передаст Украине заменяемые стволы для гаубиц
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Топ комментарии
+59
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17.06.2022 14:47
+51
Аркадий Бабченко

Павел Казарин абсолютно прав - пророссийская риторика в Украине теперь невозможна. А значит, вся популисткая мразь переключится на антинатовскую и антиевропейскую риторику.

Следите за руками. Как только теперь какая-нибудь сволочь начнет орать про плохой ЕС и плохое НАТО - можно просто смело стрелять на звук.

А тем более, если он будет винить ЕС и НАТО в украинских смертях, рассказывая теперь уже про «от двухсот до пятисот погибших» в сутки.

А вообще, поразительно, конечно. За три года просрать все. Вообще все. Полностью проворонить начало войны. Солдатскими жизнями на чистом героизме начать потихоньку, буквально по метру, пытаться возвращать провороненное. Запросить определенное количество помощи. Получить В ПОЛТОРА ***** РАЗА БОЛЬШЕ!!!!

И продолжить орать, как проклятое НАТО нас кинуло.

Устроив из-за этого уже второй международный скандал на весь мир с участием первых лиц только США только за эту неделю.
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17.06.2022 15:56
+47
от насміхаються над францією. Але тим часом вона потужно дає зброю, і зараз, а не осінню, і не каски, а те що реально потрібно.
Та і Макрон однозначно краще для нас ніж Ле Пен.
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17.06.2022 14:49
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17.06.2022 14:47 Ответить
от насміхаються над францією. Але тим часом вона потужно дає зброю, і зараз, а не осінню, і не каски, а те що реально потрібно.
Та і Макрон однозначно краще для нас ніж Ле Пен.
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17.06.2022 14:49 Ответить
Взагалі-то каски нам теж реально потрібні. Бо їх тупо немає. Аби їх давали.
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17.06.2022 15:20 Ответить
Ні, не насміхаються. По замовленню Єрмака мочать активно Євросоюз. Щоб відвернувся і нічого не дав. Бо як не кажіть - а ніхто Україні давати нічого не зобов"язаний. На жаль. Осб послухайте цього вгодованого бидлана.
Я живу у Франції і чесно - дуже вже пан Пєтров ********* зі своєю критикою. Якщо так далі піде - то Франція покаже дулю.

https://www.youtube.com/watch?v=sVQe8U5hJpQ
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17.06.2022 15:45 Ответить
Аркадий Бабченко

Павел Казарин абсолютно прав - пророссийская риторика в Украине теперь невозможна. А значит, вся популисткая мразь переключится на антинатовскую и антиевропейскую риторику.

Следите за руками. Как только теперь какая-нибудь сволочь начнет орать про плохой ЕС и плохое НАТО - можно просто смело стрелять на звук.

А тем более, если он будет винить ЕС и НАТО в украинских смертях, рассказывая теперь уже про «от двухсот до пятисот погибших» в сутки.

А вообще, поразительно, конечно. За три года просрать все. Вообще все. Полностью проворонить начало войны. Солдатскими жизнями на чистом героизме начать потихоньку, буквально по метру, пытаться возвращать провороненное. Запросить определенное количество помощи. Получить В ПОЛТОРА ***** РАЗА БОЛЬШЕ!!!!

И продолжить орать, как проклятое НАТО нас кинуло.

Устроив из-за этого уже второй международный скандал на весь мир с участием первых лиц только США только за эту неделю.
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17.06.2022 15:56 Ответить
Можете верить, или не верить, но я получил информацию - ТАМ (ЗСУ) - все нормально и идет в правильном направлении. Как вы понимаете, без подробностей.
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17.06.2022 16:26 Ответить
Вижу в городе машины возле военной части, которые тяжело груженные на спецномерах регулярно что-то привозят (понятно что). Естественно, никаких пояснений здесь давать не буду.
Так что помощь идёт, всё будет Украина!
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17.06.2022 21:00 Ответить
На тобі інфу з середини. Комок, берці - за свої. Ремонт автівок - за свої. Модифікація зброї - за свої. Навіть срані сигналки та дими - теж за свої! Забув! Броня, каска, звязок - волонтерські. Куди, кажеш, ми йдем?
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18.06.2022 09:02 Ответить
во мля! так ты герой теробороны! пиши счет, брошу на Комок, берці Ремонт автівок Модифікація зброї сигналки та дими Броня, каска, звязок.
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18.06.2022 14:36 Ответить
нє, то як ці "генії" проводять міжнародну політику - увійде в історію війни - "так робити не треба".
Але Бабченко вже реально задовбав, псіх зациклений.
"Такую лічную непріязнь іспітиваю к патєрпевшему зеленскому, кушать нє могу".
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17.06.2022 16:29 Ответить
пророссийская риторика в Украине теперь невозможна. А значит, вся популисткая мразь переключится на антинатовскую и антиевропейскую риторику.
Всё правильно но не до конца: забыли тезис: "теперишняя влада всё просрала" и её надо сменить.
Это по кремлёвской методичке.
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17.06.2022 16:38 Ответить
Заяви Арахгниди підтверджують правоту Бабченка, а владу змінимо в необхідний момент на таку що москалі в розпачі на стіни полізуть.
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17.06.2022 18:42 Ответить
А, показать такую кремлёвскую методичку - слабо? власть предателей действительно всё просрала. Смена власти - это время.
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19.06.2022 12:52 Ответить
Про "смело стрелять на звук" - згоден,підтримую...
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17.06.2022 16:50 Ответить
кляте НАТО нас не кинуло, хоча деякі країни-учасниці...хм можливо хотіли би, але все одно, ви там акуратно, без фанатизму, бо і ЄС і НАТО як і все в цьому Світі не святі, відносьтеся до всього реалістично без очаровування, щоб потім не розчаровуватися.
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19.06.2022 21:06 Ответить
А що з цього приводу скаже Янелох 1 Боневтік Шашликович?
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19.06.2022 16:07 Ответить
Нам би штук 50 таких, але як десь писали їх всього 70 у французів.
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17.06.2022 14:50 Ответить
То отож,а у України О Верб !!!))
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17.06.2022 14:55 Ответить
вони певно вважали, що їм більше не треба Бо між ними і рашою німці, поляки. І НАТО як не є допоможе в захисті. На Лінії Оборони є непогана стаття із розряду проекції в майбутнє. І всі оці європейські штучки не спрацьовують проти справжньої загрози, яку французи та інший західний світ викохали власними руками. Бо у знавіснілої раші стволів в сотні раз більше. Ракет хай і не таких точних теж на порядки більше.
ТО мабуть краще допомогти нам, що змушені воювати з рашою до нашої повної перемоги, ніж в разі нашої поразки без підтримки заходу думати - нападе на них раша чи не нападе?
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17.06.2022 15:00 Ответить
У Франції таких гармат всього 72. Вони віддають нам 25% ( 18 шт.) і це здорово!!На болотах виють. Сьогодні їх війск. експерт Ходаренок заявив на РТР (прибл. 13-00) що наші 18 поб"ють їх бригаду 72-75 шт. здається))!!
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17.06.2022 15:19 Ответить
Себе бы оставили 18, чтоб учиться. Франция уже своё отвоевалась. Кроме этого, у них есть флот, авиация, танки и ядерное оружие. С кем они будут воевать САУшками?
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17.06.2022 16:28 Ответить
У французов в производстве уже есть новая модификация Цезаря с полуавтоматом. Поэтому для них есть смысл поставить нам более ранние модели, ну и ещё как реклама своей военной продукции в реальной боевой обстановке.
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17.06.2022 18:29 Ответить
позитивні відео це добре, але де точність ??
6 Цезарів - 2 одиниці техніки рф. Били по скупченню 15 одиниць.
Зрозуміло, що це я на бойовому дивані такий розумний. Але ...
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17.06.2022 19:28 Ответить
Один залп шести Цезарів, тобто ШІСТЬ снарядів - то дві години? Ти таки гнида.
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18.06.2022 09:08 Ответить
ти мабуть адресою помилився, які дві години ?
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18.06.2022 10:40 Ответить
Реально москалі могли б раком поставити нату. Без США ната б швидше за все здала б пів-Європи. Дуже мало зброї в нати, тому і нам дають обмежено. Прибалтам навіть зараз я б не рекомендував розслаблятись. Рашці не має що втрачати, можуть оголосити загальну мобілізацію, розконсервувати свій металобрухт і нехілу заварушку влаштувати в Європі. В рашці ситуація один в один з нацистською Німеччиною, від них можна очікувати будь яку підлість.
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17.06.2022 16:29 Ответить
не пести кацап твои рашисты только градами по жилым районам воевать умеют
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17.06.2022 16:40 Ответить
Нема чого в них розконсервовувати (в сенсі - замінили масло, продули двигун - і вже поїхало стріляти). Якщо було б - то вже розконсервовували б тисячами. Якщо не знаєш, всепропальщік, то навіть оті Т-62, які завезли в херсонську область - це насправді Т-62М, танки, які більше 10 років модернізували і надавали всіляким Сиріям та Лівіям. Тобто вони не в змозі в товарних кількостях навіть з старі Т-62 швидко (за 1-2-3 місяці) знімати зі зберігання, бо весь той мотлох - наполовину згнив та потребує якісного капітального ремонту та фактично повністю нових двигунів, заміни всієї проводки тощо.
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17.06.2022 18:43 Ответить
Не говоря уже о количестве распиз...ного.
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18.06.2022 10:32 Ответить
Igor Klymchuk не пишіть єрунди. Подивіться краще порівняння армій НАТО і рф.
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17.06.2022 19:31 Ответить
12 САУ "Цезарь" с большим запасом высокоточных снарядов уже поставлены и очень успешно действуют на фронте.

Вчера во время визита в Киев Макрон объявил, что началась срочная поставка транспортной авиацией ещё 6 "Цезарей" и снарядов к ним для артиллерии ВСУ.

18 сверхсовременных САУ, которые с уникальной точностью поражают цели на дальности 42 км с максимальным отклонением снарядов даже на такой дистанции всего лишь 1,5-2 метра.

В общем, подарок весьма ценный и нужный.
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18.06.2022 04:24 Ответить
6 Цезарів - 2 одиниці техніки рф. Били по скупченню 15 одиниць. Поки що результат так собі.
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18.06.2022 10:42 Ответить
От так, спільними зусиллями знищимо московську орду!!))
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17.06.2022 14:58 Ответить
да всех вас ботов знищим
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17.06.2022 16:42 Ответить
А що це за модифікація? Чому без автомату заряджання?
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17.06.2022 14:59 Ответить
ось для прикладу інша САУ
https://youtu.be/rHkSQEYz8wk
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17.06.2022 15:06 Ответить
Прекрасная установка! Почти полностью автоматическая, не то что амеровские М777, и прицельная точность очень высокая, да, штук 50 бы таких ещё, зачем они сейчас французам, могут и подождать пока им очередную партию изготовят..
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17.06.2022 15:46 Ответить
нельзя сравнивать несравнимые вещи. М777 на порядок дешевле, а возимый в буксире боекомплект в отличие от цезаря раз в десять больше )))
М777 можно легко "положить" вровень с землёй и замаскировать кустами/ветками на длительное время, цезарю ввиду не высокой проходимости Унимога заезжать в такие ***** сложно. Так что у каждого есть свои минусы и плюсы. У М777 из минусов - отсутствие кондиционера )
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17.06.2022 16:10 Ответить
..Тут ещё нужно учесть что М777 требует гораздо больше обслуживающего персонала и он не очень мобильный..
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17.06.2022 16:19 Ответить
"гораздо" это сколько? три или даже два, если водитель Oshkosh участвует в расчете М777 как у нас.
Этот недостаток нивелируется возможностью возить б\к, бОльший почти в 50 раз, чем на цезаре, что важно в условиях затрудненной логистики и маневренных боевых действиях. Т.е. Цезарь без сопровождения такого же Oshkosh'а со снарядами - просто "красивое". Вот и нивелируется его это "гораздо" преимущество на ноль с его возимыми штатными 18-тью выстрелами. Этот дивайс немного для другой войны, на которой стволы не перегреваются.
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17.06.2022 18:17 Ответить
Судя по видео, обслуживающено персонала у М777 примерно в два раза больше, а снаряды для Цезаря можно тоже с собой на прицепе возить..
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17.06.2022 18:42 Ответить
цезарь - 4-5
М777 - 7+водитель. У нас обычно 7, потому что в расчете минимум три водителя )))

Вы удивитесь, но прицеп к цезарю не предусмотрен конструкцией, и поэтому не существует в природе )) Зато есть кондиионер.
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17.06.2022 20:44 Ответить
Так як їх використовують у нас (відео) то і забагато і того запасу, що на борту.
6 машин дали 1 залп і на виїзд. Ефект, дай Б-г є і то добре. А ефективність ??

Невже у рф настільки ефективна контрбатарейна розвідка ??
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17.06.2022 19:35 Ответить
Ні, не забагато. За сутки один расчет может отработать по целям три-семь раз (в зависимости от интенсивности БД) в среднем от пяти до десяти выстрелов. Иногда бывает достаточно даже двух, потому что корректировка и координаты цели идут через БПЛА. Вот и посчитайте, сколько один Ошкош должен везти в кузове снарядов, что бы логистика за ними не гонялась каждые три дня для пополнения б/к.
То количество арты, которое есть у нас на фронтах, использует за сутки порядка шести тысяч выстрелов в среднем. Если батарея делает один залп и сворачивается, то это значит, что все шесть кабанчики прилетели в одну локацию, над которой висит БПЛА, и там уже ******. Поэтому они сворачиваются и меняют позиции.
Кацапы же ****** по площадям куда попало, потому расход выстрелов в сутки у них раз в десять, а иногда в двенадцать больше чем у нас. Это не их земля, поэтому их задача - просто все уничтожить. Когда Вы видите видео/фото с БПЛА зелёного поля, которое покрыто хаотично несколькими десятками, а то и сотней воронок - это работа кацапской арты.
У кацапов контрбатарейная разведка - это "орланы", которые смогли долететь, и реже - колаборанты.
Могу смело утверждать, что сейчас в Украине контрбатарейных радаров в разы больше, чем в европейских армиях вместе взятых.
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17.06.2022 20:29 Ответить
Супер ... Дякую за розлоге пояснення. Для нас, цивільних, стає зрозуміліше.
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18.06.2022 10:46 Ответить
Собственно поэтому цезарь дешевле других одноклассников, потому что не имеет полноценного АЗ. Даже когда сделали модернизацию и перевели с Унимога 6х6 на Татру 8х8, то все равно не смогли исключить из контура АЗ подающего, который скачет на ступеньку перед кассетой с б\к.
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17.06.2022 15:56 Ответить
Слева по ходу типа гильза? Она тоже улетает? А то не видно.
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17.06.2022 16:07 Ответить
гильза. Она экстрагируется автоматикой.
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17.06.2022 16:30 Ответить
У гаубиць немає гільз. Порох там в бавовняних (чи якихось тканинних) стандартних "зв'язках", стандартної форми та стандартної маси. На постріл закладають від 2 до 4 "зв'язок" (для діапазонів дистанцій "від 7 до 13" і "від 10 до 24" - точніше вже нахилом тощо досягається). Якщо 4 - то зазвичай вони ще й кладуться в бавовняний циліндричний мішок.
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17.06.2022 18:58 Ответить
незрозуміло ... а як же там швидкість досягається 6 пострілів за 1 хвил. ??
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17.06.2022 19:38 Ответить
Это называется раздельно-гильзовое заряжание, т.е. сначала в зарядную камору отдельно закладываются снаряд, а потом гильза. Раздельно-картузное заряжание - это технологии прошлого века времен маршала жукова.
Сейчас это выглядит такт - залипайте: https://twitter.com/i/status/1536406887285116930
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17.06.2022 19:57 Ответить
Дякую. Жах ... як він там бідний від стрілянини себе почуває ???
Най на відкритому повітрі всеж легше ...
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18.06.2022 10:50 Ответить
да-да, из пороховниц засыпают и шомполами трамбуют...
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17.06.2022 19:48 Ответить
Зліва порох в стандартних "зв'язках".

Система така:
- сам снаряд окремо, в нього тільки оболонка з вибухівкою та підривник (у активно-реактивних - конструкція зовсім інша).
- порох - окремо, без всіляких гільз. В спеціальних зв'язках, кладуть від 2 до 4, наскільки я зрозумів
- капсуль - окремо, він в різних гаубицях по різному вставляється в казенну частину. В цезарів - автоматично.

В М777 це робить та сама людина, яка завантажує порох та закриває "замок" (аби навіть випадково руку не відірвало).
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17.06.2022 18:54 Ответить
Слава ЗСУ!
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17.06.2022 15:35 Ответить
Рено. Гарне сімейне авто.
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17.06.2022 15:45 Ответить
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17.06.2022 15:58 Ответить
Призёры по метанию башни

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17.06.2022 16:58 Ответить
Ви не повірите, але Українці за три з половиною місяці знищили більше танків, ніж разом у наявності у Франції, Іспанії, Германії, Великобританії, і Фінляндії!

Франция 406
Испания 327
Германия 266
Великобритания 227
Финляндия 200

Разом - 1426

На сьогодня російських танків знищено 1456 (+7) од.
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17.06.2022 18:52 Ответить
Цезарь - это хорошо, а вот бы шведский Арчер....
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17.06.2022 19:22 Ответить
травы нет и листьев а они в футболках..
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17.06.2022 20:11 Ответить
Глаза протри, увидишь и траву и листья
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17.06.2022 22:50 Ответить
Гарнюче!
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18.06.2022 00:07 Ответить
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19.06.2022 11:19 Ответить
зелёная паскуда - полностью остановил выпуск нашей гаубицы Богдана - по своим ТТД - аналогична франции. Конченая тварь. - https://www.youtube.com/watch?v=_ZW3CUNYqRM
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19.06.2022 13:00 Ответить
Жабоїд Макарон поставив нам тільки 6 (!) САУ Сезарів, а веде себе так нібито всі ЗСУ переобладнав новітньоє зброєю. Дограється та Європа зі свома політичними іграми і затримкою зброї
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19.06.2022 13:02 Ответить
 
 