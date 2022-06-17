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Украинский боец на передовой поет гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..." отбивая ритм на автомате Калашникова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинский боец на передовой спел гимн сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина...", отбивая ритм на автомате Калашникова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевого ремикса украинской патриотической песни опубликована в социальных сетях.

Смотрите: Гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..." раздается под стенами Кремля. ВИДЕО
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Топ комментарии
+27
Воїну та виконавцю-респект...
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17.06.2022 14:59
+9
Наш1 хлопц1 вм1ють 1 воювати 1 сп1вати. Бережи вас Господь.
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17.06.2022 15:21
+9
Непереможні.
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17.06.2022 15:30
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Воїну та виконавцю-респект...
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17.06.2022 14:59 Ответить
... а Хливнюку, який невдало змінив мелодію цієї справді величної пісні та поширив свій кавер в інтернеті, ні.
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17.06.2022 16:47 Ответить
Хлывнюку удалась наилучшая версия этой песни--и с душой, и с правильными акцентами и настроем!
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17.06.2022 18:49 Ответить
Наш1 хлопц1 вм1ють 1 воювати 1 сп1вати. Бережи вас Господь.
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17.06.2022 15:21 Ответить
І літаючій тарілці також сподобалось 👍🛸🛸🛸
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17.06.2022 15:21 Ответить
Шикарно.
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17.06.2022 15:27 Ответить
Непереможні.
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17.06.2022 15:30 Ответить
партія запобіжника бездоганна.
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17.06.2022 16:13 Ответить
Треба на "Євробачення 2023" так відстукати на голому й беззубому черепі х*йла!
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17.06.2022 16:56 Ответить
талановито. щасти хлопче!
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17.06.2022 17:15 Ответить
талантище
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17.06.2022 22:53 Ответить
 
 