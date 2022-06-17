Украинский боец на передовой поет гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..." отбивая ритм на автомате Калашникова. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинский боец на передовой спел гимн сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина...", отбивая ритм на автомате Калашникова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевого ремикса украинской патриотической песни опубликована в социальных сетях.
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