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"Война для меня завершится только тогда, когда вернем все территории": "Азовец" Богдан Цимбал, во время обороны Мариуполя потерявший семью. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Боец полка "Азов" Богдан Цимбал (позывной Вог) рассказал о боях за Мариуполь и историю своего спасения после ранения на "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Богдан в 20 лет командовал взводом во время обороны Мариуполя. Мама, бабушка и дядя Цимбала погибли, когда в их квартиру выстрелил российский танк. А отец – когда попал в руки рашистов.

Его брат погиб во время боев на "Азовстали".

22 марта Вог получил ранение в бою против оккупантов. В него попали 6 пуль рашистов, позже воина эвакуировали из "Азовстали" на вертолете.

Смотрите: Полет украинских вертолетов на заблокированную рашистами "Азовсталь": Уникальную спецоперацию часто приходилось проводить ночью. ВИДЕО
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Топ комментарии
+49
СЛАВА ГЕРОЯМ!
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ЗАГИБЛИМ!
ГОСПОДЬ БОГ ХАЙ БЕРЕЖЕ ВОЇНА!
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17.06.2022 15:37
+34
Бережи тебе, Богданчику, Господь та Матінка Божа
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17.06.2022 15:43
+30
просто нема слів...., нехай його ангели бережуть і сил йому жити далі...
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17.06.2022 15:47
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СЛАВА ГЕРОЯМ!
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ЗАГИБЛИМ!
ГОСПОДЬ БОГ ХАЙ БЕРЕЖЕ ВОЇНА!
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17.06.2022 15:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DQXlQmVmHfc
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17.06.2022 16:13 Ответить
Сложно не согласиться, но симпатии не вызывает. Он создал Приднестровье.
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17.06.2022 17:15 Ответить
самые замечательные солдаты получаются.которые с утра даже не помышляли о войне. но когда у них отобрали всё.он будет жить долго..жить чтоб отомстить...он уже не ценит свою жизнь--у него одна мотивация --отомстить..
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17.06.2022 15:43 Ответить
Мой хороший знакомый , моряк из Марика, далеко не юноша 55 лет, до войны был немного ватником. В Мариуполе остались ( слава Богу живы ) жена, мама ,лежачая 94-летняя бабушка из-за которой собственно и не смогла выехать семья .В день начала войны был в рейсе, приложил все силы для скорейшего возвращения в Украину, разругавшись с судовладельцами-греками. Списывался в Канаде , самолетам до Польши. После 2-х месяцев подготовки ушел воевать, сейчас изредка пишет мне, мочит бурятов, два БТР захватили, красавцы. А другой , вроде бы на словах патриот , кидал намеки что в Правом Секторе состоит, татуха герба Украины, одессит с черкасскими корнями остался работать , зная , что приезжает новый капитан-кацап из Астрахани. Вот такая невыдуманная реальная жизнь.
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17.06.2022 17:42 Ответить
"немного ватник" - ну от і
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17.06.2022 19:52 Ответить
Бережи тебе, Богданчику, Господь та Матінка Божа
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17.06.2022 15:43 Ответить
просто нема слів...., нехай його ангели бережуть і сил йому жити далі...
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17.06.2022 15:47 Ответить
живи, синку!
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17.06.2022 15:48 Ответить
В Україні з 16 .06 заборонена кацапська пісня
Робимо популярними бандерівські пісні

🎶🎶🎶 Орест Лютий - Вагони повнії москалів (архів 2012 р.)

https://youtu.be/rjZ5ChlL1Rk

17.06.2022 07:58
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17.06.2022 15:50 Ответить
Такий воїн буде рвати русню зубами, до їх кінця
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17.06.2022 15:59 Ответить
20 років... А скільки вже пережила дитина... Сили тобі, пройти парадом Перемоги!
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17.06.2022 16:04 Ответить
Слава Азову, слава героическим защитникам Мариуполя, слава защитникам Украины, героям слава!
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17.06.2022 16:55 Ответить
Попіл Клааса б'є в наші серця!
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17.06.2022 17:09 Ответить
СЛАВА ВОЇНУ - ГЕРОЮ БОГДАНУ ЦИМБАЛУ !!! Бережи себе і повертайся живим !
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17.06.2022 17:11 Ответить
нема слів...
Бережи Боженька цього єдиного вцілілого з усієї родини...
він має за що битися і кого пам"ятати... і кому не забувати й не пробачати !!!
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17.06.2022 17:12 Ответить
>> Оповідка у 3х твітах. Мутрий нарід - богоносець! Дивиться шарія-дубинського, любить поржать, котиків, собачок і халяву. Гордий, коли когось наїбав чи *******, особливо якщо йому за це нічого не було. Хвалиться кумом, звʼязками та можливістю порішати.

@gnapw

·
Jun 16

Пише в соцмережах "кацапи не люди!", лайкає фотки дохлої русні. Слухає Шуфутінського, Алєгрову і Басту. Підтримує бойкот російських товарів, але гроші тримає в "Альфа банку", бо там відсоток на депозит трохи більший. О, мутрий нароте, коли ти вже подорослішаєш і почнеш ДУМАТИ?
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17.06.2022 17:29 Ответить
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17.06.2022 17:32 Ответить
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17.06.2022 17:33 Ответить
А навіщо там сидить Єрмак? Щоб миттєво знав усе Путлер?
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17.06.2022 18:08 Ответить
Майже усі молитви зараз за наших воїнів. Особисто від мене уклін.
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17.06.2022 17:51 Ответить
Парня нельзя отпускать на фронт, в приказном порядке инструктором на полигон. Он должен продолжить свой род. Генералы услышьте меня.
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18.06.2022 01:46 Ответить
По полигонам рашисты тоже бьют ракетами...
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18.06.2022 11:57 Ответить
 
 