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"Война для меня завершится только тогда, когда вернем все территории": "Азовец" Богдан Цимбал, во время обороны Мариуполя потерявший семью. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Боец полка "Азов" Богдан Цимбал (позывной Вог) рассказал о боях за Мариуполь и историю своего спасения после ранения на "Азовстали".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Богдан в 20 лет командовал взводом во время обороны Мариуполя. Мама, бабушка и дядя Цимбала погибли, когда в их квартиру выстрелил российский танк. А отец – когда попал в руки рашистов.
Его брат погиб во время боев на "Азовстали".
22 марта Вог получил ранение в бою против оккупантов. В него попали 6 пуль рашистов, позже воина эвакуировали из "Азовстали" на вертолете.
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17.06.2022 07:58
Бережи Боженька цього єдиного вцілілого з усієї родини...
він має за що битися і кого пам"ятати... і кому не забувати й не пробачати !!!
@gnapw
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Jun 16
Пише в соцмережах "кацапи не люди!", лайкає фотки дохлої русні. Слухає Шуфутінського, Алєгрову і Басту. Підтримує бойкот російських товарів, але гроші тримає в "Альфа банку", бо там відсоток на депозит трохи більший. О, мутрий нароте, коли ти вже подорослішаєш і почнеш ДУМАТИ?