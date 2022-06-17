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Оккупанты обстреливают Лисичанск, продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, - Гайдай. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ситуация в Луганской области остается очень тяжелой.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке. Обстреливается Лисичанск. В районе Золотого и Тошковки идут очень тяжелые бои. Говорят, что орки устают. Приходящие устают, но что-то они как-то пока не заканчиваются, как тараканы лезут из всех щелей", - сказал он.

По словам Гайдая, продолжается подвоз гуманитарных грузов, а также осуществляется "тихая" эвакуация без предварительных анонсов.

"В Северодонецке идут бои, город не захвачен, как говорит русня. А в Лисичанске очень мощные обстрелы, к сожалению, очень часто есть погибшие... Очень тяжело, война не заканчивается", - подытожил глава ОВА.

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Якщо між війною та Зеленським ви обираєте Зеленського, ви отримаєте і війну, і Зеленського
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17.06.2022 17:19 Ответить
Ты галасил за трампона.
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17.06.2022 17:48 Ответить
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17.06.2022 17:20 Ответить
"все пропало" знову подав голос, Гайдай не розкачуй човен з Єрмаком
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17.06.2022 18:20 Ответить
viktor . Гайдай не говорит че все пропало , трудно - да , несем потери - да , наносим огневое поражение русне - да
че ты тут делаешь ? паникер и кремльбот , сгинь
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17.06.2022 19:55 Ответить
 
 