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Подразделения Бучанской самообороны продолжают обучение личного состава. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В пятницу, 17 июня, состоялись очередные занятия Бучанской самообороны по тактике боя.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, бойцы отработали взаимодействие боевых пятерок во время захвата взводного опорного пункта противника.
Занятия проводились на территории огромного укрепленного района рядом с селом Лубянка.
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Denis Antivatnikov c2fab17f
показать весь комментарий17.06.2022 20:15 Ответить Мне нравится 0
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