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Подразделения Бучанской самообороны продолжают обучение личного состава. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В пятницу, 17 июня, состоялись очередные занятия Бучанской самообороны по тактике боя.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, бойцы отработали взаимодействие боевых пятерок во время захвата взводного опорного пункта противника.

Занятия проводились на территории огромного укрепленного района рядом с селом Лубянка.

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Подразделения Бучанской самообороны продолжают обучение личного состава 01
Подразделения Бучанской самообороны продолжают обучение личного состава 02
Подразделения Бучанской самообороны продолжают обучение личного состава 03
Подразделения Бучанской самообороны продолжают обучение личного состава 04

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Подразделения Бучанской самообороны продолжают обучение личного состава 05
Подразделения Бучанской самообороны продолжают обучение личного состава 06
Подразделения Бучанской самообороны продолжают обучение личного состава 07
Подразделения Бучанской самообороны продолжают обучение личного состава 08

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Подразделения Бучанской самообороны продолжают обучение личного состава 09
Подразделения Бучанской самообороны продолжают обучение личного состава 10
Подразделения Бучанской самообороны продолжают обучение личного состава 11
Подразделения Бучанской самообороны продолжают обучение личного состава 12
Фото, видео: Олег Богачук

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ни фига себе ар 15..не фига себе шо за ковбой а арафатке.....без колиматора не советую целится то для метта карикара а не для украины
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17.06.2022 20:15 Ответить
 
 