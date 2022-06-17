Джонсон прибыл в Киев с внезапным визитом. ВИДЕО
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом.
Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что Джонсон должен был посетить саммит в Донкастере, но отказался в последнюю минуту и отправился в Киев.
Информацию о визите подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовавший видеовстречи с британским премьером.
"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона", - подписал он опубликованные кадры.
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Но он же не может всё время держать нашего бузика под контролем, тот же вывёртывается и легко попадает под влияние Ермака. Хоть пиши петицию, чтобы Бриты приняли нас к себе в Великую Британию даже в качестве колонии, пока в ЕС не оказались.
Чудится, что Зе что то опасное пообещал вчерашним гостям, если Джонсон всё бросил и приехал.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав лист від Іллі Костушевича - 6-річного хлопця, якого евакуювали з Маріуполя.
«Дорогий Борисе Джонсоне. Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни.
Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо. У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас. Ілля, 6 років», - написав Костушевич у листі.
Передати цей лист британському прем'єрові Ілля Костушевич попросив керівників «Шахтаря», зокрема Даріо Срну. Як повідомляє Укрзалізниця, залізничники передали йому цей лист в оригіналі і переклад.
Батьки хлопчика загинули під час ракетних ударів російських військ по Маріуполю. Дитину з блокади врятували волонтери, а сім'я зі Слов'янська всиновила його.
Так что с костюмами там все как надо.
Оперативно промокне французьке макротиння.
Мабудь, розвідка Британії має розуміння про реальні цілі керівників небідних країн...
Тобто Британія відокремлено від союзників веде свою політику. Мабудь там великі протирічча..
Кому-кому, а тобі в Україні завжди раді.
Шоб ти нам був здоровий.