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Джонсон прибыл в Киев с внезапным визитом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Джонсон должен был посетить саммит в Донкастере, но отказался в последнюю минуту и ​​отправился в Киев.

Информацию о визите подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовавший видеовстречи с британским премьером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев. ФОТО

"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона", - подписал он опубликованные кадры.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+158
Санитарный контроль после Микрона, Шольца и Драги)
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17.06.2022 17:50
+119
Пистона имелось ввиду. Но тоже не плохо получилось😁😁😁
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17.06.2022 17:49
+113
Питона бубе вставить
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17.06.2022 17:48
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Страница 3 из 3
Чого це український солдат відчиняє автомобільні дверцята ? Та ще й зі стройовим кроком ... Можна таке пробачити , бо то робиться для Джонсона , але це всеж таке невірний сценарій ...
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17.06.2022 19:40 Ответить
Ти що хотів, щоб йому Зеленський дверцята відкривав?
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17.06.2022 23:20 Ответить
опять наш гуноралисимус что то учудил серйозне. Ну что это такое с одной стороны ждешь прилета от путина с другой зради генралисимусиса?
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17.06.2022 19:47 Ответить
Вітаємо Борисе ! Боже бережи Британію і Королеву !
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17.06.2022 20:03 Ответить
почяму зеленский без костюма
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17.06.2022 20:22 Ответить
Так же зручно: із спортзалу і на зустріч з другою людиною демократичного світу. Та і Лєнка десь зникла, нікому костюм випрасувати
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17.06.2022 20:59 Ответить
Саме головне,що до нас їде цивилізований світ,а в рашу талібан і прочєє недорозомєніє. Це все,що треба знати.
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17.06.2022 20:50 Ответить
Вова, радуйся, что к тебе такие люди ездят и не подводи их. Это относится и к коррупции, которой власть и олигархи чуть было не добили народ.
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17.06.2022 20:51 Ответить
Минулого разу Боріс приїздив, коли наша кротівня почала щось говорити про переговори з рф, хламідія їздив до військових і питав на які компроміси готова армія. Щось, видно, знову свербить у лідера світу заглянути в очі пуйлу.
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17.06.2022 20:56 Ответить
Джонсон - наше спасение, я його ОБОЖНЮЮ! Как противодействие европейским хотелкам,
Но он же не может всё время держать нашего бузика под контролем, тот же вывёртывается и легко попадает под влияние Ермака. Хоть пиши петицию, чтобы Бриты приняли нас к себе в Великую Британию даже в качестве колонии, пока в ЕС не оказались.
Чудится, что Зе что то опасное пообещал вчерашним гостям, если Джонсон всё бросил и приехал.
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17.06.2022 20:56 Ответить
///
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав лист від Іллі Костушевича - 6-річного хлопця, якого евакуювали з Маріуполя.

«Дорогий Борисе Джонсоне. Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни.
Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо. У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас. Ілля, 6 років», - написав Костушевич у листі.

Передати цей лист британському прем'єрові Ілля Костушевич попросив керівників «Шахтаря», зокрема Даріо Срну. Як повідомляє Укрзалізниця, залізничники передали йому цей лист в оригіналі і переклад.
Батьки хлопчика загинули під час ракетних ударів російських військ по Маріуполю. Дитину з блокади врятували волонтери, а сім'я зі Слов'янська всиновила його.
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17.06.2022 21:06 Ответить
😰😪
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17.06.2022 21:41 Ответить
Бідне дитя.
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18.06.2022 01:54 Ответить
Оно хоть одежду меняет или ходит вонючий?
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17.06.2022 21:11 Ответить
За него не переживай - там у каждого вихра - свой стилист.
Так что с костюмами там все как надо.
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17.06.2022 21:24 Ответить
путан міняє труси щогодини, але смердить невиносимо.
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17.06.2022 22:05 Ответить
Приїхав відмовляти від ЄС, а підтримати союз Британія Україна Польща + Балтійські країни.
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17.06.2022 21:17 Ответить
Одне іншому не заважає.
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17.06.2022 22:06 Ответить
Борис - красавелла ! Завжди раді !
Оперативно промокне французьке макротиння.
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17.06.2022 21:20 Ответить
У черговий раз приїхав присунути
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17.06.2022 21:36 Ответить
Удивительно точная формулировка ))))
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17.06.2022 21:39 Ответить
Присунути гаубиці "смерть рашистам"
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17.06.2022 22:07 Ответить
Приехал расставить точки над и )))
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17.06.2022 21:38 Ответить
над " ї "
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17.06.2022 22:44 Ответить
Сто пудов наша Зелень что-то после вчерашних визитеров начала химичить. Вот и приехал наш Борис вправить мозги бубику, чтобы не вздумал гадости натворить. Еще и ФСБшная крыса Тевель Ермак гадит. Дело видать очень серьёзное.
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17.06.2022 22:06 Ответить
Так би обняла цю милу,біленьку,курчаву голівку…Яка ж вона розумна.
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17.06.2022 22:14 Ответить
Борис Джонсон, Ви рівень Черчиля. З повагою до Британії.
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17.06.2022 22:17 Ответить
Борис Джонсон - это совершенно эпический политик и ярчайший человек с характером и с твердыми убеждениями. Со временем ему в Украине будут ставить памятники.
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18.06.2022 04:06 Ответить
єрмака демонстративно оминув)))
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17.06.2022 22:22 Ответить
Борис Черчильсон.
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17.06.2022 22:32 Ответить
Вважаю, що цей приїзд має на меті коригування наслідкив приїзду Європейських посадовців.

Мабудь, розвідка Британії має розуміння про реальні цілі керівників небідних країн...

Тобто Британія відокремлено від союзників веде свою політику. Мабудь там великі протирічча..
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17.06.2022 23:25 Ответить
Зелю аж перекосило. Вже з тріо балалайочників обсмоктали як сохраніть ліцо бункерному карлику, дЄрмак станцював бариню і тут опа - наш Президент приїхав. Браво Джонсон. Швидка допомога саме вчасно, без вакцинації тут не обійтися.
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18.06.2022 01:33 Ответить
Борюсік, привіт !

Кому-кому, а тобі в Україні завжди раді.
Шоб ти нам був здоровий.
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18.06.2022 01:41 Ответить
Джонсон перевірить офіс на жучки і колорадські стрічки після Шольца з Макроном.
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18.06.2022 02:40 Ответить
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