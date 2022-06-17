В ОП рассказали, какой порядок возмещения поврежденного или разрушенного имущества. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Офисе Президента рассказали, какова процедура возмещений за разрушенное или поврежденное войной имущество.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил во время брифинга.
"Во-первых, владелец поврежденного/разрушенного дома или квартиры может самостоятельно подать заявление через Дію (на сайте или в приложении). Если у вас нет возможности воспользоваться онлайн регистрацией, заявление можно подать через ЦНАП или нотариус. Подать заявление можно независимо от того где вы находитесь. Это касается как физических, так и юридических лиц", – отметил он.
"Следующим шагом органы местного самоуправления создают специальные комиссии по осмотру поврежденного имущества. В состав комиссии входят специалисты с высшим образованием в области "Строительство и архитектура" и уполномоченные представители владельца или балансодержателя объекта", - добавили в ОП.
После проверки объекта Комиссия создает акт обследования дома/квартиры.
"В случае значительных повреждений органы местного самоуправления привлекают экспертов и составляют отчет по техническому обследованию, куда входит заключение о возможности дальнейшей эксплуатации здания. Перед выездом на объект проведения обследования Комиссия информирует владельца о дате и времени проверки. На деоккупированных территориях в большинстве местных органов самоуправление комиссии уже проводят осмотры", - пояснил Тимошенко.
Также он отметил, что в течение месяца в приложении Дія появится возможность для комиссий создавать акты осмотра.
По его словам, заявление и заключение комиссии по каждому отдельному объекту будут вноситься в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
"Если комиссия уже сформировала акт по поврежденному имуществу, это ни в коем случае не исключает необходимости подачи заявления через Дію или ЦНАП. Поскольку именно это заявление будет основанием для компенсации", - подчеркнул Тимошенко.
Он напомнил, что если заявление о повреждении имущества уже подано в Дії, его не нужно дублировать в ЦНАПе.
"Хочу обратить внимание, что через Дію нет возможности пригласить комиссию для осмотра поврежденной недвижимости на конкретное время. Комиссия сама определяет время и дату осмотра и проинформирует вас отдельно", - рассказали в ОП.
"Обращаю внимание, что представление заявления о преступлении в ЕРДР (фиксируется полицией), о повреждении имущества – это отдельная процедура. Отсутствие такого заявления не будет основанием для невыплат. Но граждане Украины могут воспользоваться своим правом и обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении в связи с причинением вреда из-за вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавил Тимошенко.
"Если вы можете и решили восстановить поврежденное жилье самостоятельно для того чтобы получить в дальнейшем компенсацию за нанесенный ущерб и не хотите ожидать приезда государственной комиссии для обследования, можете заказать обследование повреждений частной компанией, но при этом средства за проведение обследования компенсироваться не будут, а Составленный акт передан в органы местного самоуправления будет компенсирован государством в соответствии с законом, который будет принят.Для этого необходимо предоставить письменное уведомление о начале работ органам местного самоуправления или военной администрации, а после окончания обследования предоставить копию отчета об обследовании", - отметили в ОП.
Тимошенко также отметил, что порядок получения компенсации будет определен отдельным законом.
"Как только он будет принят и будет определен механизм выплат - будем информировать дополнительно", - пояснил он.
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1. КАЛомойский.
2. Ахметов.
3. Пинчук.
Тобто ніколи. Бо як заявили наші партнери механізмів ніяких для цього нема.
Реально!!!