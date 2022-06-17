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"Командование побросало оружие, один в Россию с#бался", - перехват СБУ. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

С войны в Украине бегут не только российские солдаты, но и командиры-офицеры. Они просто бросают оружие и оставляют свой личный состав на произвол судьбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта, который обнародовала СБУ.

"Наше командование уехало. Ну не уехали, а бросили оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдем". Их поменяют, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в Россию с#бался", – рассказывает захватчик жене.

Женщина просит мужчину не бежать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в "ЛНР", осознает, что официально его вообще нет на этой войне.

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"Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь - "мясо", отвлекающий маневр. Нигде даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся", - возмущенно объясняет оккупант.

Зато теперь он на примере своих командиров знает цену мифа, что якобы россияне своих не бросают. Напротив, они бросают даже тела своих погибших на войне, а это уже более 33 тыс. захватчиков.
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Топ комментарии
+17
Боже, коли вони всі виздають вже?!
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17.06.2022 18:19
+12
победители кацапского танкового биатлона: кто дальше в Украину заедет и выше в башне взлетит

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17.06.2022 18:28
+11
Homer ретвітнув(ла)
Виктор Соколов
@SokolovViktorrs
·
18 хв
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@ItechVK
Одна улица Н.Ужвий на С.Салтовке-это две Бучи по смертям. А поселки с белгородской границы, там вообще .здец. В Харькове разпизячено 150-200 тыс. Квартир. Но о нас тишина, ибо сюда европейские фраера не приедут.
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17.06.2022 18:26
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Боже, коли вони всі виздають вже?!
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17.06.2022 18:19 Ответить
допоки не розваляться, або природнім шляхом!

нажаль другий варіант досить тривалий(
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17.06.2022 18:24 Ответить
Homer ретвітнув(ла)
Виктор Соколов
@SokolovViktorrs
·
18 хв
У відповідь
@ItechVK
Одна улица Н.Ужвий на С.Салтовке-это две Бучи по смертям. А поселки с белгородской границы, там вообще .здец. В Харькове разпизячено 150-200 тыс. Квартир. Но о нас тишина, ибо сюда европейские фраера не приедут.
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17.06.2022 18:26 Ответить
Пишут, что под Херсоном там похуже Бучи ситуация, грабят и насилуют
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17.06.2022 18:30 Ответить
победители кацапского танкового биатлона: кто дальше в Украину заедет и выше в башне взлетит

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17.06.2022 18:28 Ответить
Жінка просить чоловіка не тікати, адже це буде вважатися дезертирством
============
вангую що не того вона просить не тікати того дурбелика...
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17.06.2022 18:28 Ответить
"россиян в Донбассе нет" - Орест Лютий
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17.06.2022 18:31 Ответить
Ребя поРашское!разворот на 180градусов и на бункер к ***********!******** его со всем дыбильным окружением и У ЛЯ ЛЯ!Создадите тип ОАЭ!!!процветать поРаша только так будет!а иначе поРаше ПИСЗДЕЦ!!!Что там говорить!МАК-ДОНАЛДС съехал!!!КОКА-КОЛА!И.Т.П.!!!СКОРО ЖРАТЬ ДРУГ ДРУГА БУДЕТЕ!!!поРАШисты!!!
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17.06.2022 18:31 Ответить
на расее тоже начинают чувствовать неладное

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17.06.2022 18:34 Ответить
Так выходит не просто заберут, ещё и 50 должен останется )))))
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17.06.2022 23:29 Ответить
Вже нудить від цих "перехоплень" СБУ, як і від Арестовича. Коли вони всі побіжать-- ми всі це побачимо. Але чомусь ці тварі досі не побігли. І це факт. А цих "піднімаючих патріотичний дух" "перехоплень" можна тисячами опубліковувати.......
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17.06.2022 18:39 Ответить
Ця служба не змінилась з совіцьких часів,та бореться з українським буржуазним націоналізмом,впевнений що портретики фелікса ще висять у кабінетах.
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17.06.2022 18:56 Ответить
 
 