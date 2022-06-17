"Командование побросало оружие, один в Россию с#бался", - перехват СБУ. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
С войны в Украине бегут не только российские солдаты, но и командиры-офицеры. Они просто бросают оружие и оставляют свой личный состав на произвол судьбы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта, который обнародовала СБУ.
"Наше командование уехало. Ну не уехали, а бросили оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдем". Их поменяют, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в Россию с#бался", – рассказывает захватчик жене.
Женщина просит мужчину не бежать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в "ЛНР", осознает, что официально его вообще нет на этой войне.
"Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь - "мясо", отвлекающий маневр. Нигде даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся", - возмущенно объясняет оккупант.
Зато теперь он на примере своих командиров знает цену мифа, что якобы россияне своих не бросают. Напротив, они бросают даже тела своих погибших на войне, а это уже более 33 тыс. захватчиков.
Пожалуйста, подождите...
нажаль другий варіант досить тривалий(
Виктор Соколов
@SokolovViktorrs
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18 хв
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@ItechVK
Одна улица Н.Ужвий на С.Салтовке-это две Бучи по смертям. А поселки с белгородской границы, там вообще .здец. В Харькове разпизячено 150-200 тыс. Квартир. Но о нас тишина, ибо сюда европейские фраера не приедут.
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вангую що не того вона просить не тікати того дурбелика...