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Зеленский - Джонсону: "Главное сегодня – обеспечить противовоздушную оборону для Украины". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Офисе Президента рассказали детали переговоров президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По словам Президента Украины, переговоры были максимально предметными, наполненными важнейшими деталями. Среди ключевых вопросов – двусторонние отношения и общая ситуация в Европе и мире, сообщили в пресс-службе ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, это две важные вещи – оборона и безопасность. Мы подробно обсудили текущую ситуацию на передовой, на нашем востоке, на юге нашего государства, наши возможности в защите Украины от российских оккупантов. Есть общий взгляд на то, как двигаться к победе. Потому что именно такой результат нужен Украине - победа нашего государства", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский поблагодарил Премьер-министра Великобритании за понимание вооруженных потребностей нашего государства.

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"В частности, говорили о необходимости увеличить поставки тяжелого оружия. Главное сегодня – обеспечить также противовоздушную оборону для Украины. Начали двигаться в этом направлении. Российские ракеты остаются угрозой для наших людей, всей территории Украины. Абсолютное большинство российских ракетных ударов ведется российской армией по обычным людям, по гражданской инфраструктуре – жилым домам, школам, больницам, университетам, транспорту. Очевидно, что это должно быть одной из первоочередных задач для всех нас, наших партнеров – помочь в защите от российских ракет. Это будет гарантией жизни для людей на большей части нашей территории", – заявил Президент.

Также, по его словам, в ходе переговоров стороны затронули итоги третьей встречи в формате "Рамштайн", где Великобритания способствовала интересам Украины.

Кроме того, собеседники обсудили потребность нашего государства в финансовой и экономической поддержке.

"Это не только финансы, у нас также дефицит горючего из-за бомбардировки нашего нефтеперерабатывающего завода, наших резервов Российской Федерацией. Также проговорили сложный вопрос – это обеспечение подготовки к отопительному сезону. Я благодарен Борису за готовность помогать нашему государству", – сказал Президент.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон подняли вопросы усиления санкционного давления на Российскую Федерацию.

"Я поблагодарил за личную принципиальность и лидерство Бориса в этом направлении. Мы передали свои наработки, свои предложения. Можем сделать санкции такими, чтобы Россия действительно чувствовала, что ее агрессия, ее террористические действия против Украины и против глобальной стабильности приведут к ущербу для самой же России – агрессор должен заплатить за эту агрессию, за эту войну наибольшую цену", – подчеркнул Глава государства и добавил, что РФ также должна компенсировать все убытки, причиненные людям, громадам и бизнесу.

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Кроме того, по его убеждению, Россия должна ответить и за спровоцированный ею продовольственный кризис и дефицит продовольствия на мировом рынке, возникший из-за российской блокады украинских портов.

Стороны также продолжили проработку гарантий безопасности для Украины, которые могут дать стабильность не только нашему государству, но и Европе и миру.

"Конечно, должны наращивать наше сотрудничество для разминирования территории Украины. Об этом направлении также начали подробно говорить. И мы готовимся к наполнению практическими шагами процесса восстановления нашего государства. Сомнений, что мы победим, у нас нет, поэтому мы уже готовимся к восстановлению страны после нашей победы. Очень спасибо еще раз за шефство над Киевом и Киевской областью, которое взяла на себя Британия", – сказал Владимир Зеленский.

Со своей стороны Борис Джонсон отметил героизм Вооруженных Сил Украины, их смелость и отвагу. Он выразил понимание невозможности каких-либо компромиссов украинского народа с Президентом РФ Владимиром Путиным.

"Украина страдает, украинские военные страдают, но есть все признаки и доказательства, что войска РФ находятся под значительным давлением, терпят тяжелые потери, колоссально тратят свое вооружение. За 114 дней нападения на Украину они до сих пор не достигли тех целей, которые определили для себя на себя первую неделю", – сказал Премьер-министр.

По его словам, Великобритания хочет обеспечить Украине стратегическую выносливость, так что будет усиливать мировую дипломатическую коалицию в поддержку нашего государства и будет работать над усилением санкций против режима Владимира Путина.

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"Я понимаю необходимость продолжения финансовой поддержки Украины, разблокировки экспорта зерновых, которые Путин взял в заложники, пытаясь лишить мира пищи", – отметил Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании заверил, что его страна готова и дальше предоставлять Украине вооружение, организовывать подготовку военных для его применения.

"Украинский народ и ВСУ смогут благодаря этому сделать то, что хотят действительно сделать украинцы, а именно – выгнать агрессора из Украины", – резюмировал Борис Джонсон.
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Топ комментарии
+21
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17.06.2022 20:01
+19
Повний звіздьож зеленого виплядка. Тоді взривали склади артозброєння. Я служив у сухопутних військах ППО і тебе запевняю, що такі ракети не зберігаються під відкритим небом, у них спеціальний режим зберігання
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17.06.2022 20:16
+12
Джонсон не просто так несподівано приїхав в Україну, явно щось обговорюють, що не належить чути для простих вух, а то Путін сьогодні разошовся на весь свій форум, що він вже ледь не всю Україну захопив, брехло орангутангоподібне.
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17.06.2022 20:07
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Правила форума Совет форумчан
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17.06.2022 19:57 Ответить
низький уклін нашим союзникам
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17.06.2022 20:00 Ответить
Клістрони попросив, дебіл?
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17.06.2022 20:00 Ответить
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17.06.2022 20:01 Ответить
Города прикрьітьі ПВО не так плохо , хуже обстоят дела в прифронтовой зоне , где должньі работать ЗРК "Бук". Но ракетьі для них уничтоженьі во время подрьівов арсеналов с 2014 по 2018гг.
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17.06.2022 20:12 Ответить
Повний звіздьож зеленого виплядка. Тоді взривали склади артозброєння. Я служив у сухопутних військах ППО і тебе запевняю, що такі ракети не зберігаються під відкритим небом, у них спеціальний режим зберігання
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17.06.2022 20:16 Ответить
Это тебе на раша тв ТАК сказали,или Дрыстович подсказал?
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17.06.2022 20:36 Ответить
"Не на часі" (с)
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17.06.2022 20:35 Ответить
Зеленський - Джонсону: "Головне сьогодні - забезпечити протиповітряну оборону для України" і перемогу України над кацапами
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17.06.2022 20:06 Ответить
Джонсон не просто так несподівано приїхав в Україну, явно щось обговорюють, що не належить чути для простих вух, а то Путін сьогодні разошовся на весь свій форум, що він вже ледь не всю Україну захопив, брехло орангутангоподібне.
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17.06.2022 20:07 Ответить
Борис Джонсон прибув до Києва, аби освятить древнє місто після візиту Макрона і Шольца…
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17.06.2022 21:01 Ответить
Фашист дал Ежи Лецу лопату, чтобы тот сам себе рыл могилу, Ежи Лец убил этой лопатой фашиста

Умеющий читать, да прочитает
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17.06.2022 20:10 Ответить
Досі "На розгляді": https://petition.president.gov.ua/petition/52500
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17.06.2022 20:46 Ответить
Зеленський - Джонсону: "Головне сьогодні - забезпечити протиповітряну оборону для України" .(головне зберегти харю рашистського вбивці в замін на кандидатське болото ЄС і до лампочки протиповітряна оборониа України і її народу в зустрічі з німецько-французькими і італійськими холуями рашиста)-ось така "зелена" куйня .
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17.06.2022 20:12 Ответить
А взавтра тріо Макртничів повернеться...
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17.06.2022 20:13 Ответить
Феномен Европы: президент играет клована, ЗСУ ипашит рашистов, хлопцы совершают подвиги самоотдачи, а тот же зебил во всех своих провалах винит не свое предательство, а предательство Европы...
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17.06.2022 20:13 Ответить
ПреЗЕрвативу Емануель голову запаморочив, чи воно знову чогось накурилоя, мєже всеж таки треба протиракетну оборону забезпечити?
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17.06.2022 20:20 Ответить
Тут головне вбергти зміст домовленостей від єрмаків, подоляків, арестовичів...
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17.06.2022 20:20 Ответить
Щось мені підказує, що це саме Джонсон Зєлє все це розповідав.
А Зєля йому впарював те, що йому Шольц і Макарон втюхували, тіпа - "може все ж таки переговори з путіним?".
А потім прес-служба Гаранта все перевернула на 180'. Таке інколи буває...
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17.06.2022 20:21 Ответить
Борису особливий респект
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17.06.2022 20:27 Ответить
головне - шоби фраєр не сдав назад !!!!!
(Борис відразу зрозумів - хто слабоє звєно )))) і примчав, не сьорбнувши навіть «five-o-clock» )))... )
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17.06.2022 20:31 Ответить
Гена- крокодил запитує в Чебурашки: що головне в танку?! - Геночка,мені здається,що головне в танку це башня! - ******,Чебурашка, не вірно! - Гена,тоді мабуть бронекорпус,здається...- ********,Чебурашка,знову помиляєшся! - То що ж тоді,поважний крокодил??? - Чебурашка,головне в танку - не обісратися!!! ( а як що без гумору,то головне в танку,це не обригатися! Механіку - водію це в жодному разі не загрожує. А ось командиру та навідникоаві - запросто.Вкачує страшенно! Танк , він же не по шосе їде.)
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17.06.2022 20:32 Ответить
Рудий,що живе на Острові,приїхав дитяко повчити розуму,бо воно щось багато бавитись Булавою почало,як би гулі собі(і головне Україні!) не понабивало.
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17.06.2022 20:42 Ответить
Пацани,а що ви чекаєте від зеленського?молодий пацан зробив все що міг.повага!
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17.06.2022 20:56 Ответить
якщо не можеш-то братися не треба. неповага!
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18.06.2022 01:25 Ответить
 
 