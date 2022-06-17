Зеленский - Джонсону: "Главное сегодня – обеспечить противовоздушную оборону для Украины". ВИДЕО

В Офисе Президента рассказали детали переговоров президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По словам Президента Украины, переговоры были максимально предметными, наполненными важнейшими деталями. Среди ключевых вопросов – двусторонние отношения и общая ситуация в Европе и мире, сообщили в пресс-службе ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, это две важные вещи – оборона и безопасность. Мы подробно обсудили текущую ситуацию на передовой, на нашем востоке, на юге нашего государства, наши возможности в защите Украины от российских оккупантов. Есть общий взгляд на то, как двигаться к победе. Потому что именно такой результат нужен Украине - победа нашего государства", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский поблагодарил Премьер-министра Великобритании за понимание вооруженных потребностей нашего государства.

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"В частности, говорили о необходимости увеличить поставки тяжелого оружия. Главное сегодня – обеспечить также противовоздушную оборону для Украины. Начали двигаться в этом направлении. Российские ракеты остаются угрозой для наших людей, всей территории Украины. Абсолютное большинство российских ракетных ударов ведется российской армией по обычным людям, по гражданской инфраструктуре – жилым домам, школам, больницам, университетам, транспорту. Очевидно, что это должно быть одной из первоочередных задач для всех нас, наших партнеров – помочь в защите от российских ракет. Это будет гарантией жизни для людей на большей части нашей территории", – заявил Президент.

Также, по его словам, в ходе переговоров стороны затронули итоги третьей встречи в формате "Рамштайн", где Великобритания способствовала интересам Украины.

Кроме того, собеседники обсудили потребность нашего государства в финансовой и экономической поддержке.

"Это не только финансы, у нас также дефицит горючего из-за бомбардировки нашего нефтеперерабатывающего завода, наших резервов Российской Федерацией. Также проговорили сложный вопрос – это обеспечение подготовки к отопительному сезону. Я благодарен Борису за готовность помогать нашему государству", – сказал Президент.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон подняли вопросы усиления санкционного давления на Российскую Федерацию.

"Я поблагодарил за личную принципиальность и лидерство Бориса в этом направлении. Мы передали свои наработки, свои предложения. Можем сделать санкции такими, чтобы Россия действительно чувствовала, что ее агрессия, ее террористические действия против Украины и против глобальной стабильности приведут к ущербу для самой же России – агрессор должен заплатить за эту агрессию, за эту войну наибольшую цену", – подчеркнул Глава государства и добавил, что РФ также должна компенсировать все убытки, причиненные людям, громадам и бизнесу.

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Кроме того, по его убеждению, Россия должна ответить и за спровоцированный ею продовольственный кризис и дефицит продовольствия на мировом рынке, возникший из-за российской блокады украинских портов.

Стороны также продолжили проработку гарантий безопасности для Украины, которые могут дать стабильность не только нашему государству, но и Европе и миру.

"Конечно, должны наращивать наше сотрудничество для разминирования территории Украины. Об этом направлении также начали подробно говорить. И мы готовимся к наполнению практическими шагами процесса восстановления нашего государства. Сомнений, что мы победим, у нас нет, поэтому мы уже готовимся к восстановлению страны после нашей победы. Очень спасибо еще раз за шефство над Киевом и Киевской областью, которое взяла на себя Британия", – сказал Владимир Зеленский.

Со своей стороны Борис Джонсон отметил героизм Вооруженных Сил Украины, их смелость и отвагу. Он выразил понимание невозможности каких-либо компромиссов украинского народа с Президентом РФ Владимиром Путиным.

"Украина страдает, украинские военные страдают, но есть все признаки и доказательства, что войска РФ находятся под значительным давлением, терпят тяжелые потери, колоссально тратят свое вооружение. За 114 дней нападения на Украину они до сих пор не достигли тех целей, которые определили для себя на себя первую неделю", – сказал Премьер-министр.

По его словам, Великобритания хочет обеспечить Украине стратегическую выносливость, так что будет усиливать мировую дипломатическую коалицию в поддержку нашего государства и будет работать над усилением санкций против режима Владимира Путина.

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"Я понимаю необходимость продолжения финансовой поддержки Украины, разблокировки экспорта зерновых, которые Путин взял в заложники, пытаясь лишить мира пищи", – отметил Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании заверил, что его страна готова и дальше предоставлять Украине вооружение, организовывать подготовку военных для его применения.

"Украинский народ и ВСУ смогут благодаря этому сделать то, что хотят действительно сделать украинцы, а именно – выгнать агрессора из Украины", – резюмировал Борис Джонсон.