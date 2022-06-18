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У берегов Одесчины уничтожена российская дрейфующая мина. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время боевого патрулирования силами обороны была обнаружена дрейфующая мина у берегов Одесчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.
Опасная находка была своевременно ликвидирована.
Отмечается, что подобные случаи происходят уже не в первый раз, ранее дрейфующие средства поражения с российской маркировкой были обнаружены и обезврежены у побережья Турции и Румынии.
Используя морские мины, РФ угрожает, прежде всего, гражданскому судоходству и человеческой жизни, отметили в ВМС ВСУ.
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