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У берегов Одесчины уничтожена российская дрейфующая мина. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время боевого патрулирования силами обороны была обнаружена дрейфующая мина у берегов Одесчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Опасная находка была своевременно ликвидирована.

Отмечается, что подобные случаи происходят уже не в первый раз, ранее дрейфующие средства поражения с российской маркировкой были обнаружены и обезврежены у побережья Турции и Румынии.

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Используя морские мины, РФ угрожает, прежде всего, гражданскому судоходству и человеческой жизни, отметили в ВМС ВСУ.

Автор: Анастасія Потіха
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За кацапів нема покою і морським обивателям.
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18.06.2022 01:13 Ответить
Нікому в світі немає спокою особливо українцям, кацап то є помилка людства
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18.06.2022 01:27 Ответить
Щось дуже часто міни якірні почало "зривать з якорів" І лише російські! Здається там і якорів не було під час їх постановки! А кацапи по своїй звичці "паскудить" просто "засрали" акваторію щоб завадить судноплавству
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18.06.2022 01:48 Ответить
Дрейфуючі лапті з буксира ще до берегу не прибило?
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18.06.2022 02:26 Ответить
Можливо хтось роз'яснить, для чого росіянам мінувати підступи біля України?
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18.06.2022 08:13 Ответить
Для ізоляції України. Економічної і від постачання зброї морем.
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18.06.2022 09:08 Ответить
 
 