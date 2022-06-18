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"Страх - это непрофессионально", - 54-летний дальнобойщик Александр Хоменко (Америка) из батальона "Свобода" о боях в Северодонецке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воин батальона "Свобода" Нацгвардии Александр Хоменко (позывной Америка, 53 года) защищает Родину с 26 февраля. В мирной жизни он дальнобойщик и механик.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

В настоящее время Хоменко находится в Северодонецке.

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"Нормальный украинец должен быть на своем месте. Это наша страна. Это наша жизнь. Это наше будущее. Наши дети", - объяснил он, почему на фронте защищает Родину.

"Страх – это непрофессионально", – прокомментировал он то, что абсолютно не обращает внимания на разрывы вражеских снарядов совсем рядом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
щира повага, Воїне!
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18.06.2022 11:45
+14
«Я не должен бояться.

Страх - убийца разума.

Страх - это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение.

Я встречусь лицом к лицу со своим страхом.

Я позволю ему пройти через меня и сквозь меня.

И, когда он уйдет, я обращу свой внутренний взор на его путь.

Там, где был страх, не будет ничего.

Останусь лишь я»

Фрэнк Герберт, "Дюна"
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18.06.2022 11:23
+8
Воїн - герой! врізець мужності, професіоналізму, стійкості і любові до Батьківщини. Приклад для багатьох...
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18.06.2022 11:55
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«Я не должен бояться.

Страх - убийца разума.

Страх - это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение.

Я встречусь лицом к лицу со своим страхом.

Я позволю ему пройти через меня и сквозь меня.

И, когда он уйдет, я обращу свой внутренний взор на его путь.

Там, где был страх, не будет ничего.

Останусь лишь я»

Фрэнк Герберт, "Дюна"
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18.06.2022 11:23 Ответить
Очень хорошая книга
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18.06.2022 11:33 Ответить
щира повага, Воїне!
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18.06.2022 11:45 Ответить
Воїн - герой! врізець мужності, професіоналізму, стійкості і любові до Батьківщини. Приклад для багатьох...
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18.06.2022 11:55 Ответить
Ви звідки?
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18.06.2022 12:40 Ответить
Шизоїдний, тебе напевне мама накачала подібною маячнею? чи в дворі пиз... дили каждий день, зкаламутили "розум"?
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18.06.2022 12:52 Ответить
Ох уж это хвастовство на войне. Никогда до добра не доводит.
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18.06.2022 12:36 Ответить
Это не хвастовство - это Восхождение духа!
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18.06.2022 13:05 Ответить
Точное определение.
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18.06.2022 15:02 Ответить
Вы считаете что фраза: - "страх - это не профессионально", это фастовство? Тогда давайте представим хирурга, который падает в обморок, от вида крови... Это будет профессионально? Страх - важен, очень, но он должен быть контролируемым и те люди которым это удается, стают героями.
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18.06.2022 16:55 Ответить
 
 