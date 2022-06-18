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"Страх - это непрофессионально", - 54-летний дальнобойщик Александр Хоменко (Америка) из батальона "Свобода" о боях в Северодонецке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воин батальона "Свобода" Нацгвардии Александр Хоменко (позывной Америка, 53 года) защищает Родину с 26 февраля. В мирной жизни он дальнобойщик и механик.
Об этом он рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.
В настоящее время Хоменко находится в Северодонецке.
"Нормальный украинец должен быть на своем месте. Это наша страна. Это наша жизнь. Это наше будущее. Наши дети", - объяснил он, почему на фронте защищает Родину.
"Страх – это непрофессионально", – прокомментировал он то, что абсолютно не обращает внимания на разрывы вражеских снарядов совсем рядом.
Топ комментарии
+15 Ольга Жмудовська
показать весь комментарий18.06.2022 11:45
+14 Юрій Гросарчук e7884015
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+8 Панас Стець
показать весь комментарий18.06.2022 11:55
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Страх - убийца разума.
Страх - это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение.
Я встречусь лицом к лицу со своим страхом.
Я позволю ему пройти через меня и сквозь меня.
И, когда он уйдет, я обращу свой внутренний взор на его путь.
Там, где был страх, не будет ничего.
Останусь лишь я»
Фрэнк Герберт, "Дюна"