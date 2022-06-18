За Киев нужно воевать в Северодонецке, - командир роты Печерской ТРО Иван на псевдо Музей. ВИДЕО

Невозможно запереться в своих городах и считать, что война закончилась. Защищать родные города сейчас нужно на востоке Украины.

Об этом командир роты Печерской ТРО Иван на псевдо Музей сказал редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"В Печерском районе работают рестораны, ходят красивые девушки, хипстеры катаются на самокатах. Это все очень хорошо, но здесь совсем не так. Война идет, мы несем потери, мы наносим урон врагу - ежедневно, ежедневно, ежедневно", - говорит он.

По словам командира, неопытные мужчины на фронте быстро становятся в ряды защитников Украины и учатся защищать родную землю.

"Еще три недели назад мои ребята - многие из них вообще не держали оружие в руках ни разу до войны. Мы тоже были зеленые, мы тоже были неопытны. Сейчас ситуация изменилась", - рассказал Музей.

Иван говорит, что ему и его побратимам на востоке нужна помощь и призывает мужчин приходить в военкоматы и не избегать мобилизации.

"Нельзя замкнуться в своем Киеве, Львове, я не знаю, каком еще городе, и сказать, что войны нет. Нет, она есть. И она реальна. И, ребята, если мы откатимся, если нас не станет, то кто станет вместо нас?", – говорит он.

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"Русский танк – это вообще неприятная штука. И мне бы очень не хотелось, и моим ребятам не хотелось бы, я думаю, никому бы не хотелось, чтобы он бы проехал по Крещатику или по Днепру, по любому украинскому городу", - добавил командир.