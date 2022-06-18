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За Киев нужно воевать в Северодонецке, - командир роты Печерской ТРО Иван на псевдо Музей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Невозможно запереться в своих городах и считать, что война закончилась. Защищать родные города сейчас нужно на востоке Украины.

Об этом командир роты Печерской ТРО Иван на псевдо Музей сказал редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"В Печерском районе работают рестораны, ходят красивые девушки, хипстеры катаются на самокатах. Это все очень хорошо, но здесь совсем не так. Война идет, мы несем потери, мы наносим урон врагу - ежедневно, ежедневно, ежедневно", - говорит он.

По словам командира, неопытные мужчины на фронте быстро становятся в ряды защитников Украины и учатся защищать родную землю.

"Еще три недели назад мои ребята - многие из них вообще не держали оружие в руках ни разу до войны. Мы тоже были зеленые, мы тоже были неопытны. Сейчас ситуация изменилась", - рассказал Музей.

Иван говорит, что ему и его побратимам на востоке нужна помощь и призывает мужчин приходить в военкоматы и не избегать мобилизации.

"Нельзя замкнуться в своем Киеве, Львове, я не знаю, каком еще городе, и сказать, что войны нет. Нет, она есть. И она реальна. И, ребята, если мы откатимся, если нас не станет, то кто станет вместо нас?", – говорит он.

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"Русский танк – это вообще неприятная штука. И мне бы очень не хотелось, и моим ребятам не хотелось бы, я думаю, никому бы не хотелось, чтобы он бы проехал по Крещатику или по Днепру, по любому украинскому городу", - добавил командир.
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Топ комментарии
+9
При владі ворог,який не дасть нам перемогти.
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18.06.2022 12:19
+5
"У Печерському районі працюють ресторани, ходять красиві дівчата, хіпстери катаються на самокатах. Це все дуже добре, але тут зовсім не так. Війна йде, ми несемо втрати, ми завдаємо втрат ворогу - щоденно, щоденно, щоденно", - каже він.

Як щодо ідеї включити красивих дівчат та хіпстерів на самокатах в Печерську тероборону?
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18.06.2022 12:39
+4
Ти з окопа в Іспанії строчиш?
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18.06.2022 12:21
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При владі ворог,який не дасть нам перемогти.
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18.06.2022 12:19 Ответить
Ти з окопа в Іспанії строчиш?
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18.06.2022 12:21 Ответить
это заробитчанин, который вовремя прокачал ситуацию
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18.06.2022 12:31 Ответить
Alex 17.06.2022
Ботва зеподоляцкая работу нашла
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18.06.2022 15:39 Ответить
Тобі бидло,яке діло,звідки я пишу,що можеш заперечити москворота чіпуха?
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18.06.2022 12:35 Ответить
А те шо ти, лайно убоге, тільки ******* на форумі можеш, а сам для тієї перемоги ніхера не робиш
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18.06.2022 12:42 Ответить
Чіпуха їбана,мені байдуже на думку дегенератів,мова не про мене,а про ворога при владі,тикати своїми рогами будеш у собі подібне лайно,яке обізнане в тому чим хто займається.
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18.06.2022 12:51 Ответить
А ти що робиш? Гімно зелене?
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18.06.2022 15:43 Ответить
"У Печерському районі працюють ресторани, ходять красиві дівчата, хіпстери катаються на самокатах. Це все дуже добре, але тут зовсім не так. Війна йде, ми несемо втрати, ми завдаємо втрат ворогу - щоденно, щоденно, щоденно", - каже він.

Як щодо ідеї включити красивих дівчат та хіпстерів на самокатах в Печерську тероборону?
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18.06.2022 12:39 Ответить
А борці за гендерну рівність не будуть проти? 😁
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18.06.2022 12:44 Ответить
#ПРЯМИЙ

Б'ємо русню по всім фронтам: як Турчинов і Омелян захищають Україну на Півдні / розповідає ГЕРАЩЕНКО
https://www.youtube.com/watch?v=CsRPbLvMxhY
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18.06.2022 12:50 Ответить
Боєць - розумний прагматик, з такими воїнами ми знищимо ворога.
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18.06.2022 12:59 Ответить
Саме так! Все правильно говорить! І таких печерських районів в кожному кожнісінькому тиловому місті повно! Народ знову як в 2015році 'звик' до війни, для деяких її взагалі немає в їх оточенні, це неприпустимо для перемоги! А відбувається це через те, що досі економіка країни не на воєнних рейках! Тил не працює на перемогу, а працює на звичайне мирне життя....кафешки, музичка, алкоголь, шмотки, гулянки....в мене такий район, лише вчора оцю всю 'мирну' ахінею спостерігали. Шокуюче і огидно!
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18.06.2022 13:19 Ответить
Довольно удивительное явление. Ведь почти у каждого гражданина Украины есть старые советские книги, некоторые из них вполне неплохие. Там сотни штук разнообразных. Неужели никто на даче когда приезжал не мог их почитать? И там десятки раз рассказывался про быт во время войны. Про то, как организована жизнь в городе при авианалетах ежедневных, ночных притом, так как днем бы сбивали. Там всегда, абсолютно всегда в любой книге были и предатели, и бездельники, и инфантильные идиоты. И всегда с ними поступали жестко, арестовывали, кого-то направляли на верное дело, а кого-то отправили на суд с высшей мерой. Также целый ряд книг с партизанской борьбой. Ни разу там не встречались фразы, что нужно выйти на мирный митинг с плакатом в руке против фашистской оккупации. Там всегда взрывы, убийства, а также внедрение своих людей в ряды врага. Ни один из партизан не говорил, что он партизан. А наоборот изображал мирного жителя. А у нас такое чувство, что все забыли. Ладно там кому 16 лет, но ведь кому 25, то тот просто не мог не читать хотя бы случайно эту литературу. Она просто осталась с советских времен в шкафах где-то.

Но при этом досуг должен быть и должен быть для каждого военного или тыловика. Да, нужны выходные с активным отдыхом. Это нужная вещь на войне для успокоение нервов, провести 1-2 дня без Интернета и телефона за активным отдыхом с небольшим количеством алкоголя. Это полезно. Но вот безработных не мобилизовать на принудительные работы - это уже преступление.
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18.06.2022 13:38 Ответить
 
 