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Мариупольцы вынуждены набирать воду из луж и использовать ее для жизни, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Проблема с питьевой водой в оккупированном Мариуполе набирает обороты.

Об этом сообщает в телеграме советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Проблема с питьевой водой набирает обороты. Настолько, что ее просто нет, особенно там, где оккупанты отчитались о возобновлении водоснабжения. Люди вынуждены буквально набирать техническую воду из луж от порывов и использовать ее для жизни", - сообщил он.

По словам советника, появились данные о фонтане в Театральном сквере, поверх которого был каток, который уже украли оккупанты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В больницы Мариуполя ежедневно обращаются до 15 человек с симптомами холеры или дизентерии, - Андрющенко

"Фонтан, по которому бегал президент Зеленский в свой приезд в Мариуполь. Главное развлечение детей летом. Хороший был фонтан. Теперь его оборудование тоже будет украшать что-то на России или в Донецке. Фонтан был украден вместе с катком. Мародерят все, до чего дотянутся", – констатирует Андрющенко.

Также он подтвердил, что все осужденные продолжают находиться в Мариупольском СИЗО. Оккупанты их кормят, однако планируют использовать как мобилизационный резерв в ближайшее время.

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Партия Шария - лидер в гор совет Мариуполя в 2020 году. Сначала Партия Шария, потом проблемы с водой!
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18.06.2022 12:32 Ответить
Це трагедія і не тільки Маріуполя, але і Донбасу, не хочу бути жорстокою, але де вибирали парашинських пройдисвітів, там зараз ця ж параша принесла "добро".
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18.06.2022 12:46 Ответить
пардон за сарказм, но почему-то вспомнилось. никого не хочу обидеть...
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18.06.2022 13:10 Ответить
Ничего, они переживут. Зато "руССкий мир" и ни одного бандеровца
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18.06.2022 14:05 Ответить
це недоречно тут, в Маріуполі зараз страждають всі, і ті хто й близько не чекав на русскій мір теж.
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18.06.2022 14:45 Ответить
може хоч фільтр якийсь робити, хоча би такий як в середньовіччі робили. https://ecosoft-market.com.ua/ua/evolyuciya-filtrov-dlya-ochistki-vody
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18.06.2022 14:48 Ответить
И наверняка местные в своих бедах обвиняют Украину.И славят оркских освободителей от гнёта нациков.
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18.06.2022 16:33 Ответить
Конешно, там не только холера будет.
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18.06.2022 19:49 Ответить
 
 