Мариупольцы вынуждены набирать воду из луж и использовать ее для жизни, - Андрющенко. ВИДЕО

Проблема с питьевой водой в оккупированном Мариуполе набирает обороты.

Об этом сообщает в телеграме советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Проблема с питьевой водой набирает обороты. Настолько, что ее просто нет, особенно там, где оккупанты отчитались о возобновлении водоснабжения. Люди вынуждены буквально набирать техническую воду из луж от порывов и использовать ее для жизни", - сообщил он.

По словам советника, появились данные о фонтане в Театральном сквере, поверх которого был каток, который уже украли оккупанты.

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"Фонтан, по которому бегал президент Зеленский в свой приезд в Мариуполь. Главное развлечение детей летом. Хороший был фонтан. Теперь его оборудование тоже будет украшать что-то на России или в Донецке. Фонтан был украден вместе с катком. Мародерят все, до чего дотянутся", – констатирует Андрющенко.

Также он подтвердил, что все осужденные продолжают находиться в Мариупольском СИЗО. Оккупанты их кормят, однако планируют использовать как мобилизационный резерв в ближайшее время.

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