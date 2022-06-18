Зеленский приехал с рабочей поездкой в Николаевскую область. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Николаевской области.

Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский проинформировал о проведении совещания по важным вопросам региона.

"Обсудили состояние экономики, восстановление водоснабжения, ситуацию в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили угрозам c суши и моря. Не прекращаем работать ради победы Украины", - отметил Президент.

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Пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что кроме того, уделили внимание ситуации в сельском хозяйстве, в частности, проблемам, связанным со сбором нынешнего урожая, обеспечению фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и горючим. Также участники совещания сосредоточились на решении вопроса о наличии помещений для хранения зерновых и формировании новых логистических путей.

Представители военного командования региона доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря.

Кроме того, Владимир Зеленский вручил государственные награды. За весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, выявленные во время обороны населенных пунктов от российских захватчиков, орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награжден глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, орденом "За мужество" ІІІ степени – городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Глава государства также присвоил воинское звание бригадного генерала полковнику Андрею Гнатову.

Президент осмотрел здание Николаевской ОГА, которое получило разрушения в результате ракетного удара со стороны российских войск. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал об обстоятельствах обстрела и о 37 жертвах этого преступления.

Владимир Зеленский поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела здания.

"Важно, чтобы мы решили, как можем помочь членам этих семей, не должны забывать о них", – сказал Глава государства.

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Во время рабочей поездки в Николаевскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил больницу скорой помощи города Николаева. Глава государства осмотрел медицинскую лабораторию, кабинет компьютерной диагностики и операционный блок.

Президент также пообщался с военнослужащими и гражданскими, которым здесь оказывают медицинскую помощь после ранений в результате вражеских обстрелов.

Президент вручил государственные награды и присвоил звание медицинским работникам Николаевщины.

"Хочу поблагодарить вас за вашу большую работу, за то, что вы так человечно относитесь к пациентам, как к своим близким. И за то, что вы – героические люди, сохраняете жизнь всем – и военным, и гражданским. Хочу пожелать вам, вашим родным и близким здоровья!" – сказал Глава государства.

































