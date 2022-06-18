Зеленский посетил позиции украинских воинов в Николаевской области. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский посетил позицию украинских военных в Николаевской области и вручил воинам награды.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Передовые позиции украинских войск в Николаевской области. Наши смелые ребята. Каждый из них выкладывается по максимуму. Делает все для защиты государства. В их глазах – уверенность и вера в Украину. Обязательно выстоим! И точно победим!" – рассказал президент.

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