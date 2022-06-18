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Зеленский посетил позиции украинских воинов в Николаевской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский посетил позицию украинских военных в Николаевской области и вручил воинам награды.
Об этом Зеленский сообщил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Передовые позиции украинских войск в Николаевской области. Наши смелые ребята. Каждый из них выкладывается по максимуму. Делает все для защиты государства. В их глазах – уверенность и вера в Украину. Обязательно выстоим! И точно победим!" – рассказал президент.
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+26 Михайло Заболотний
показать весь комментарий18.06.2022 16:20
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показать весь комментарий18.06.2022 16:15
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Не шукайте в цій тезі логіки, пліснява та логіка- антагоністи.
За словами місцевих мешканців, у Миколаєві чули кілька потужних вибухів та бачили високий стовп диму. Відповідно до попередньої інформації, російські окупанти випустили чотири ракети, а деякі з них влучили в житловий будинок.
Він каже, може скластись ситуація коли мерів найбільш постраждалих міст мають попросити публічно підтримати ініціативу президента з відмови від НАТО, Криму, підписання мирової з кацапами, погодитись на федералізацію , тощо.
Щось дуже не чисто.
Сталин сына Якова отказался менять из плена,а Зелупа целый полк "Азов".
Понятно,что масшабы разные,но сами понимаете-кто такой Сталин,а кто найвеличіша Зелупа.
Только,говорит,в бронежилете плавать тяжело.Спасает только метеоризм.
Путлер напав 24 ....
Вывод...типв підсумок мі робимо. Самі
боевые заслуги. И где это на позициях, я узнала лицо одного хлопца, его всё время награждают.?!
Может это на Банковой, в бомбоубежище? И что там делает руководитель оффиса, Ермак, военнообязанный другого государства, изучает позиции, лица, дислокацию? Что ты его тащишь
везде за собой как несовершеннолетний, уже по этому поводу анекдоты складывают и намёки.
И чего лично на позиции, покрасоваться, предвыборная кампания? чтобы на глазах быть?
Так уже твоё лицо везде, нарцисс ты наш, разве ещё не в туалете, но это хорошо, чтоб не мешало
процессу.