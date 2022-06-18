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Пилот сбитого утром в Донецкой области российского самолета Су-25 взят в плен. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пилот сбитого утром в Донецкой области российского штурмового самолета Су-25 смог катапультироваться и взят в плен.

Об этом сообщается в телеграм-канале 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"А вот и пилот нарисовался. Живой трофей 72-й ОМБ им. Черных Запорожцев. Наши военные предоставили съемку пилота сбитого российского Су-25, который успел катапультироваться. Мужчина жив, есть травмы из-за "мягкого" приземления, ему оказали первую помощь, он в надежных и бережных руках ВСУ", - говорится в сообщении.

Ранее о сбитом в Донецкой области самолете сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, самолет был сбит с ПЗРК "Игла".

Читайте: Бойцы 72-й ОМБр сбили "Иглой" российский Су-25 в Донецкой области
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Топ комментарии
+89
мальчик в трусиках )))
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18.06.2022 16:41
+82
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18.06.2022 16:44
+79
Допросити та розстріляти *****. А у звіті вказати "зник безвісті".
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18.06.2022 16:38
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на цивільних міняють?
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18.06.2022 18:06 Ответить
менять надо на военных. к сожалению наших у орков плену тоже много.
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18.06.2022 20:41 Ответить
Так он же не лётчик! Он сапёр! Посмотрите, как он левой ногой ищет мины! И видать, отличный сапёр - вслепую ищет, с завязанными глазами! В общем, ценный кадр, а хотел всех ввести в заблуждение - мол, он простой лётчик, а не супер-сапёр. Короче, за то, что обманул всех, заставить искать мины круглосуточно! Причём, двумя ногами.
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18.06.2022 17:37 Ответить
Зняли відосик і в розхід тварюку кацапську.
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18.06.2022 17:39 Ответить
A vidos ce dobryj. Treba letunam NATY pokazyvatj, kak riuzzge priam s posteli golymi v svoi lapteljoty prygajut.
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18.06.2022 18:21 Ответить
Вот за таких тупорылылых как ты ,наши будут сидеть в плену ,если такие дебилы как ты будут стрелять маёров и полковников ВВС РФ а не менять их на солдат ЗСУ
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19.06.2022 15:22 Ответить
__Обменяется-вернут обратно Мстить. Ибо -и переучивать не надо,и есть стимул.
ДумайТе !__
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18.06.2022 17:43 Ответить
медики могут полечить что и автомобилем не сможет управлять
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18.06.2022 18:09 Ответить
Я вот не медик, но вижу что после неудачного приземления у него повреждён позвонок, и до конца жизни он сможет передвигаться только на инвалидном кресле
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18.06.2022 18:15 Ответить
Та чорт його не візьме,вичухається падло.
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18.06.2022 19:08 Ответить
Треба ж цього біогниду на хлопців з Азовсталі міняти, чи як. Чонгар сам розмінувався, мости і дамби не підірвались і в Маріуоль з тилу зайшли. 95 натворив а 72 -витягне, зато до шашличків готувались.
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19.06.2022 09:12 Ответить
На палю гниду! Скільки ж воно,падло,горя нам принесло...
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18.06.2022 17:44 Ответить
Нахера , хлопці, ви його в полон взяли ? Ця падлюка повернеться знову і знову буде нас вбивати, але буде обережнішим. Ці свині завжди повертаються.
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18.06.2022 18:04 Ответить
А азовцев мариупольских на кого менять?
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19.06.2022 16:20 Ответить
Накуй этого летучего ****** под руки брать, летать мразь не будет , ползать должен мразь...
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18.06.2022 18:04 Ответить
Пенсіонер. Молодь закінчилась...
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18.06.2022 18:05 Ответить
Привязати до стінгера і пульнути по іншому літаку - нехай ще політає!
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18.06.2022 18:08 Ответить
Убейте подонка немедленно! Потому-что он будет отпущен в обмен на рандомного бездомного с оккупированных территорий!
Обмін полоненими: Відбувся обмін полоненими за формулою 5 на 5. Всі звільнені - цивільні особи, - ГУР Міноборони (18.06.22 17:24) « Війна в Україні | Цензор.НЕТ (censor.net)
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18.06.2022 18:22 Ответить
Пилотов нельзя брать в плен. Иначе их обменяют. Обучить пилота это долго и дорого.
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18.06.2022 18:23 Ответить
Наше правительство что с чинушами коррупционерами привыкло вести борьбу по правилам спортивной рыбалки "Поймал-Отпусти", что с врагами!
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18.06.2022 18:24 Ответить
поламать нах.. ноги в коленях, выколоть глаза и на обмен...
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18.06.2022 18:25 Ответить
Слышу чеченскую речь...Попался птенчик в труселях.
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18.06.2022 18:34 Ответить
Мальчика в трусиках осталось рас пять, рас шесть !!!
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18.06.2022 18:55 Ответить
Пилоты и артиллеристы должны уничтожаться прямо в поле.
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18.06.2022 19:13 Ответить
Кацапи готують льотчиків десятиліттями тренуючи на мирних, зокрема в Сірії. Тому вважаю необхідним вбивати на місці всіх кацапськи льотчиків без будь яких винятків - кожен є відмороженим військовим злочинцем. Не забувайте! Пацанчик з Алеппо Аллаху про них все вже розказав... Тепер українські діти Господу розказують...
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18.06.2022 19:18 Ответить
бачили вже того вбивцю-нещастя - на жаль ураїнську, **** рязаньска, бьє...
пожалієте? - будете лохи...
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18.06.2022 19:20 Ответить
Поміняти козла на "азовців". А то як в нас обміняють за якогось там голову ОТГ.
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18.06.2022 19:20 Ответить
мальчик в трусиках уже не тот )))
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18.06.2022 19:33 Ответить
ой бедненький, он всего лишь сбрасывал 1000кг бомбы на школы и больницы
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18.06.2022 19:56 Ответить
Підняти у воздух і скинути цього каZапа на передову лінію рашистів як авіаційну бомбу.
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18.06.2022 21:01 Ответить
долетался петушок золотой гребешок...
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18.06.2022 21:04 Ответить
Гарно танцює кацап
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18.06.2022 21:16 Ответить
чому цей урод ще живий.
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18.06.2022 21:27 Ответить
Пілотів треба вбивати, а не брати в полон!
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18.06.2022 21:31 Ответить
Ні. Пару укольчиків від розумних людей (для премії дарвіна) і на обмін по курсу один за 100 азовців. І лише інакше смерть через довгі страшні муки.
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19.06.2022 00:07 Ответить
Та он уже в любом случае отлетался. Как минимум компрессионный перелом позвонков при отстреле кресла. Грыжи с маслину повылазили.
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18.06.2022 22:06 Ответить
ну, если его засунуть в кабину - полетит, чего там, а то прям кацапы его будут лечить, потом дадут бочку варенья бабло и пенсию и отпустят.
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19.06.2022 00:37 Ответить
красота, хороший обменный фонд
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18.06.2022 22:47 Ответить
ну вот и на х.у.я., добить сволоту...как и не было - даже не искали...)
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18.06.2022 23:10 Ответить
страдалец епта, кряхтит пыхтит стонет
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18.06.2022 23:37 Ответить
Міняти тільки на азовців по курсу один на сотню мінімум. За одно можна витягнути громадян інших країн.

А не захоче росія їх віддавати чи міняти по такому його курсу. Випустити публічно кишки цій свині і повісти її на них. Пілоти які ******** наші міста, вбивають наших дітей, наші сім'ї, такі пілоти повинні в обов'язковому порядку отримувати премію дарвіна та здихати дуже дуже довго в максимально страшних муках.
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19.06.2022 00:06 Ответить
При тому наголошую коли цю каліку будуть міняти, то курс має бути один до 100 мінімум. Це в рф пілоти бояться літати і їх мало.

А тому їх публічна максимально жорстока, довга страта зменшить кількість бажаючих, а ось на бажання воювати азовців те що вони не повернуться із полону особливо не вплине, вони воюють за свої сім'ї. Тому курс один до 100 мінімум бо це рф зацікавлена щоб ми його як свиню не розібрали, бо залишиться без пілотів.
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19.06.2022 00:12 Ответить
Нужно менять на голодных негров которым без пшеници не айс 😆😆😆
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19.06.2022 01:55 Ответить
Летчика надо долго готовить.Каждый неживой летчик-это гвоздь в гроб россии
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19.06.2022 09:14 Ответить
Обміняти його одного на сотню азовців! Мінімум!
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19.06.2022 09:21 Ответить
Пілотів треба безумовно знищувати-чиста економіка й час
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19.06.2022 11:18 Ответить
А шо це ти так за наших азовців піклується, га кацапчік??? Цей масований винищувач мирних людей шо твій тату/дядю? Щось якось підозріло ти нас розстрілом азовців лякаєшь. Запом'ятай Гриша - за кожного азовця на той світ відразу підуть 10-15 орків. Це слова не мої, я сам їх не вигадав, це слова азовців, які не у полоні
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19.06.2022 12:40 Ответить
Всех кацапских пилотов и артиллеристов нужно сразу убивать без вести.
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19.06.2022 11:42 Ответить
Цікаво, що лаптєльотчик в трусах самих, чи то він під місцевого хотів примазатися, позбувся своєї форми і мовляв загоряю, чи то наші армійці перевіряли, як у кацапів прижилися в руzzішен моді крадені жіночі трюселя ?!
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19.06.2022 18:48 Ответить
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