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Пилот сбитого утром в Донецкой области российского самолета Су-25 взят в плен. ВИДЕО
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Пилот сбитого утром в Донецкой области российского штурмового самолета Су-25 смог катапультироваться и взят в плен.
Об этом сообщается в телеграм-канале 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"А вот и пилот нарисовался. Живой трофей 72-й ОМБ им. Черных Запорожцев. Наши военные предоставили съемку пилота сбитого российского Су-25, который успел катапультироваться. Мужчина жив, есть травмы из-за "мягкого" приземления, ему оказали первую помощь, он в надежных и бережных руках ВСУ", - говорится в сообщении.
Ранее о сбитом в Донецкой области самолете сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, самолет был сбит с ПЗРК "Игла".
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бочку вареньябабло и пенсию и отпустят.
А не захоче росія їх віддавати чи міняти по такому його курсу. Випустити публічно кишки цій свині і повісти її на них. Пілоти які ******** наші міста, вбивають наших дітей, наші сім'ї, такі пілоти повинні в обов'язковому порядку отримувати премію дарвіна та здихати дуже дуже довго в максимально страшних муках.
А тому їх публічна максимально жорстока, довга страта зменшить кількість бажаючих, а ось на бажання воювати азовців те що вони не повернуться із полону особливо не вплине, вони воюють за свої сім'ї. Тому курс один до 100 мінімум бо це рф зацікавлена щоб ми його як свиню не розібрали, бо залишиться без пілотів.