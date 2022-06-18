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Прямое попадание российского танка по помещению в Северодонецке, - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов показал последствия обстрела танком рашистов украинских позиций в Северодонецке.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Страх - это непрофессионально", - 54-летний дальнобойщик Александр Хоменко (Америка) из батальона "Свобода" о боях в Северодонецке. ВИДЕО
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Топ комментарии
+27
Боже, Боже...дякую що вберіг наших ...
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18.06.2022 16:58
+13
Бережі вас Боже, хлопці.
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18.06.2022 16:58
+11
Вибачте, але краще остатись з голим задом зате живим , вдачі Вам хлопці.
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18.06.2022 17:04
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Боже, Боже...дякую що вберіг наших ...
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18.06.2022 16:58 Ответить
Бережі вас Боже, хлопці.
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18.06.2022 16:58 Ответить
Вибачте, але краще остатись з голим задом зате живим , вдачі Вам хлопці.
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18.06.2022 17:04 Ответить
Ти нашу мову довго вчило? "Паляниця" вже виходить?
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18.06.2022 17:24 Ответить
Ви помилились сторінкою.
Новина не про президента.
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18.06.2022 17:27 Ответить
В Бутусова ДН було, вчора чи позавчора.
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18.06.2022 17:26 Ответить
Бутусов ще не відійшов від шоку після влучання танкового пострілу, тому намагається жартома говорити про якусь амуніцію.
Пригадався вислів з плакатику із далекого минулого, що висів в одному із спортивних залів ДЮСШ: "Пусть меня покинет все, но не покинет мужество!".
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18.06.2022 18:51 Ответить
Кацапи кончені - стріляти з танка по житловихбудівлях це в цих гоблінів нормально
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18.06.2022 21:49 Ответить
Юра так и лезет прямо в пекло....
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18.06.2022 23:33 Ответить
 
 