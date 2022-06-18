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Прямое попадание российского танка по помещению в Северодонецке, - Бутусов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов показал последствия обстрела танком рашистов украинских позиций в Северодонецке.
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Новина не про президента.
Пригадався вислів з плакатику із далекого минулого, що висів в одному із спортивних залів ДЮСШ: "Пусть меня покинет все, но не покинет мужество!".