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Освобожденная из плена парамедик Паевская (Тайра) в безопасном месте поблагодарила всех за свое освобождение. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео освобожденной из плена россиян Юлии Паевской (Тайры)
Как сообщает Цензор.НЕТ, он он разместил кадры в телеграм-канале.
Он отметил: "Лучший эксклюзив сегодняшнего вечера. "Тайра" уже в безопасном месте и благодарит президента за все, что делалось для ее освобождения. Мои источники, которые предоставили это видео, пока не сообщают, где именно находится Юлия Паевская, однако, гарантируют, что она в безопасности, жива, здорова, и, главное, свободна. Приветствую "Тайра". Поздравляю всех наших. "Все, кто находится по ту сторону, все будут дома как я", - мощный и обнадеживающий месседж от освобожденной "Тайры" тем, кто еще остается в российском плену".
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показать весь комментарий18.06.2022 21:59
+31 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий18.06.2022 21:59
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Пожалуйста, подождите...
ви взагалі розумієте, що буде на відео, кожного Азовця, якщо вони взагалі виживуть...
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