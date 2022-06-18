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Освобожденная из плена парамедик Паевская (Тайра) в безопасном месте поблагодарила всех за свое освобождение. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео освобожденной из плена россиян Юлии Паевской (Тайры)

Как сообщает Цензор.НЕТ, он он разместил кадры в телеграм-канале.

Он отметил: "Лучший эксклюзив сегодняшнего вечера. "Тайра" уже в безопасном месте и благодарит президента за все, что делалось для ее освобождения. Мои источники, которые предоставили это видео, пока не сообщают, где именно находится Юлия Паевская, однако, гарантируют, что она в безопасности, жива, здорова, и, главное, свободна. Приветствую "Тайра". Поздравляю всех наших. "Все, кто находится по ту сторону, все будут дома как я", - мощный и обнадеживающий месседж от освобожденной "Тайры" тем, кто еще остается в российском плену".

Смотрите: Парамедика Тайру освободили из российского плена, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+34
Зелене уйбище здало їх в полон, а тепер канєшна перемога переможная.
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18.06.2022 21:59
+31
У нас президент виявляється особисто займався визволенням "Тайри"! 😲 А як стосовни того, що її на когось обміняли? А того "когось" ще треба було в полон взяти. Можливо навіть при цьому люди загинули. А це ж хтось і контактував з кацапами. Зтось можливо життям ризикував. І це точно не Зєлєнскій. Зате Цаплієнко лизнув. Глибоко. Заувчжте, у Цаплієнка згадується лише президент. Недаремно його на "г+г" занесло.
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18.06.2022 21:59
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19.06.2022 05:23 Ответить
Зелене уйбище здало їх в полон, а тепер канєшна перемога переможная.
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18.06.2022 21:59 Ответить
Далбайоб кацапський іди ***** за корабликом
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18.06.2022 22:08 Ответить
Як би не зелена пліснява - довбоящери з раїсі глянути б побоялись у нашу строну
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18.06.2022 22:10 Ответить
Дуже радий що вона вижила і повернулась... але ви вірите що вона щиро каже дякую *тсарю що спочатку здав мене в полон на тортури, а потім якимось договірняком типу звільненими полковниками пілотами, типу звільнив, ух який молодець, в ноги кланяємось*...

ви взагалі розумієте, що буде на відео, кожного Азовця, якщо вони взагалі виживуть...
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18.06.2022 21:53 Ответить
та ясно, що не щиро, теж покоробило...
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18.06.2022 21:57 Ответить
Господи, скільки ж болю вона перенесла... Але, головне, що ціла і жива. Впевнена, що така сильна людина як вона, відновиться і психологічно.
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18.06.2022 21:55 Ответить
5 копійок завжди вставить
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18.06.2022 21:59 Ответить
Добро пожаловать в 21 век. Сейчас это можно и модно. (Другое дело, что себе не делал и не буду)
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18.06.2022 22:03 Ответить
"Село і люди"
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18.06.2022 22:06 Ответить
Якби на фото був мужик, ти б такого не сказав.
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18.06.2022 22:08 Ответить
так ще враження ніби вона в полоні
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18.06.2022 22:13 Ответить
У нас президент виявляється особисто займався визволенням "Тайри"! 😲 А як стосовни того, що її на когось обміняли? А того "когось" ще треба було в полон взяти. Можливо навіть при цьому люди загинули. А це ж хтось і контактував з кацапами. Зтось можливо життям ризикував. І це точно не Зєлєнскій. Зате Цаплієнко лизнув. Глибоко. Заувчжте, у Цаплієнка згадується лише президент. Недаремно його на "г+г" занесло.
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18.06.2022 21:59 Ответить
Хтось дайте посилання, де описаного на кого її обміняли.
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18.06.2022 22:00 Ответить
Кацапи піною плюються, що прийшлось "ето ісчадіє ада" обміняти на якогось командира вищої ланки з Чечні.
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18.06.2022 22:17 Ответить
Якраз, чому на таке наша влада погодилась, а як же решта наших з Азовсталі?
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18.06.2022 22:20 Ответить
https://t.me/revolutionmaltsev/73900
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19.06.2022 00:26 Ответить
откуда у бубы 25 лямов мокшанских шекелей?
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19.06.2022 00:27 Ответить
З сайта рупора...
Первый заместитель министра информации (ДНР) подтвердил распространившиеся в сети сведения об обмене бывшей участницы батальона «Азов»* Юлии Паевской (позывной «Тайра»)
Даниил Безсонов отметил, что попавшую в плен в мае во время попытки выхода с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» Паевскую обменяли на «очень серьезных людей».
Кого за неї віддали?
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18.06.2022 22:09 Ответить
Виглядає що РФ отримала з полону тих хто їм потрібен, а нам віддали одну людину? а як же решта пацанів з Азовсталі, якого хера взагалі проводять обміни вибірково, або всіх на всіх або ідіть нахер...
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18.06.2022 22:15 Ответить
У Зєлєнского взагалі прийнято військових кацапів на цивільних українців міняти. І то пачками. І це не дуже добре. Український військовиц повинен знати, що за ним стоїть весь дежавний апарат, який зробить все можливе, щоб витягти його з полону, якщо він туди потрапить. Лише в тому випадку військовий не буде відступати при найменшій загрозі оточення, чи потрапляння в полон.
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18.06.2022 22:33 Ответить
Тайра цивільний? Парамедик котрий роками рятував військових?
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19.06.2022 01:45 Ответить
Хіба я десь писав, що Тайра - цивільна?? 😲 Я написав, що у Зєлєнского прийнято бойових кацапів міняти на цивільних таксистів, мерів міст і інших. Як це було у крайньому обміні 5х5.
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19.06.2022 09:58 Ответить
за Тайру? та насрати кого. Вона , за все що вона всі ці роки робила, вартує любого.
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19.06.2022 01:44 Ответить
А на остальных тебе тоже насрать? Почему вдруг ей привилегии?
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19.06.2022 10:32 Ответить
Я, звісно ж, перепрошую, але заголовок не відповідає сказаному. Подякувала всім - а дякує тільки зеленському. Як це розуміти?
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18.06.2022 22:09 Ответить
Рапевно тому, що адекватний військовий цих "серйозних людей", про яких пишуть кчцапи, на парамедика не міняв би. А так чицшло щось типу Цемаха. Підозрюю, що відпустили літунів. Просте "м'ясо" кацапіа не цікавить. Та й проблеми у кацапів з літунами. Готувати їх довго треба. Цікаво також, скільки орків за тайру віддали?
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18.06.2022 22:18 Ответить
Нууу. Могли ще про Єрмака згадати і йому подякувати. Але це було б вже відверте палево.
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18.06.2022 22:28 Ответить
Обменяли - отлично! Живая - отлично! Главное - чтобы было не так как с одной бывшей пленной-вертолетчицей Надей.
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18.06.2022 22:21 Ответить
Добре, що витягнути вдалося. А усе інше, то хто з розумом, той розуміє, що "дьявол кроется в деталях".
Як там у справі по звинуваченню лікаря Кузьменко, медсестри Дугарь і музиканта Антоненко хтось може згадати?
Чи яке рішення по Звіробій і Федині багато з читачів зкажуть?
Отож ...
"Люди, будьте бдительны!". Хто це зказав, доречі, багато знають?
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18.06.2022 22:35 Ответить
Kaneshno radujemsa za kazhdava , kavo virvali iz lap orkov , no etat vidosik pahnet pakazuhoi !!!
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18.06.2022 22:37 Ответить
Чуть-чуть позитива:

Обгорілі та закривавлені: у Херсон тіла вбитих ворогів звозять камазами
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18.06.2022 22:37 Ответить
Комментаторы, вы ухи наелись? Кто еще стоит нескольких "летунов", как не эта женщина, спасшая десятки наших парней?
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18.06.2022 22:46 Ответить
Надя Савченко почему-то вспомнилась. С чего бы это ?
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18.06.2022 22:56 Ответить
з того що ти ботяра? Кобіта особисто врятувала сотні людей, з 14 року не вилазить з поля бою, рятувала військових в Маріуполі до полону. Хто хто а вона точно такого срача не заслужила
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19.06.2022 02:01 Ответить
А як це її так легко відпустили, знаючи про всі заслуги з 2014 року ?
Чому виділили саме її ?
А інші хто - не люди ?
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19.06.2022 03:07 Ответить
Так что там слышно про наших азовцев ?
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18.06.2022 22:55 Ответить
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18.06.2022 23:08 Ответить
Как это выглядит? Сидят в одной камере девушки пленные, тут одна говорит: Всё девчонки, я пошла. Я знаменитость - меня на какого-то полковника поменяли, чмоки.
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18.06.2022 23:09 Ответить
Якісь пісні коментарі, ніхто так і не згадав про п*ятого президента, якось незвично. А взагалі, як завжди, купа лайна. Тьху на вас.
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18.06.2022 23:28 Ответить
1Кравчук2Кучма3Кучма4Ющенко5Янукович6Порошенко7Зеленський)
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18.06.2022 23:51 Ответить
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19.06.2022 00:08 Ответить
Гм… Дивно, що досі їй кортить кацапською цвенькать.
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19.06.2022 07:58 Ответить
просто так её не отдали. на что поменяли? или не было никаких геройств и сру-сми всё выдумали?
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19.06.2022 09:50 Ответить
могла б хоча б на камеру кілька слів українською мовою сказати... дивина просто, який той кацапський язик причіпливий... ніщо його не бере... я би принципово не говорила російською після того, що сталося...
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19.06.2022 12:34 Ответить
Добре що поміняли. Навіть не можу уявити через що вона пройшла і певно варта обміну. Хочу вірити, що це не останній обмін. Герої, ми чекаємо на вас.
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19.06.2022 13:29 Ответить
 
 