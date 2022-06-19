Сегодня в Украине отмечают День медицинского работника: руководители государства и ВСУ поздравляют медиков с профессиональным праздником.ВИДЕО (обновлено)
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Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, президент Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поздравили украинских медиков с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.
Об этом идет речь в видеообращении Наева, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые медицинские работники! Сегодня мы поздравляем вас в чрезвычайно опасное и сложное для страны время. Время испытания на прочность, когда наш народ мужественно и самоотверженно борется как на фронте, так и в тылу, отстаивая независимость и территориальную целостность Украины.
Несмотря на усталость и постоянные риски для жизни и здоровья, вы мужественно спасаете защитников страны непосредственно на передовой, военных госпиталях и гражданских больницах.
Ваш труд всегда был благородным и почетным, но сейчас его цена выросла еще в стократ. Вы являетесь настоящими героями настоящего!
Желаю всем вам здоровья, выдержки и сил. Пусть благодарность исцеленных воинов согревает ваши души и вдохновляет на дальнейшие добрые дела. Пусть на украинской земле воцарится мир, а в ваших семьях всегда будет покой и согласие.
Слава Украине! Вместе победим!" – обратился к медикам Наев.
Приветствовал медиков и президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня профессиональный праздник отмечают наши медики. Преданные своему делу, они проявляют героизм, спасая жизнь людей. Каждый день, в самых сложных условиях. В больницах и вблизи линии фронта. Спасибо за вашу работу и доброе сердце!" – обратился он к медикам.
Также поздравил медиков и министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Медики.
Смелые. Несокрушимые. Отчаянные. Профессиональные. Искусные. Мастерские. Заботливые.
Иногда загадочные. Не всегда многословны. Обладатели наиболее славного почерка.
Вы всегда готовы. И сегодня вы наравне с военными держите свою линию защиты, медицинский фронт.
Ваши истории героизма будут описаны в фильмах и романах. К сожалению, эти истории пишутся под бесчеловечные, варварские действия оккупанта, который уничтожает больницы, которые мы строим и модернизируем, крадет оборудование, которое мы поставляем, и, самое страшное, уносит жизни наших коллег, которых, к сожалению, не вернем, но никогда не забудем.
Несмотря на это, именно благодаря вашему самоотверженному труду у кого-то появляется "вторая жизнь". Поэтому за каждый день вашего труда хочу сказать только одно - спасибо!
С профессиональным праздником вас, коллеги!" – обратился он к украинским медикам.
Поздравил медиков и глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
"Сегодня отмечаем День медицинского работника. Хотелось бы сказать – празднуем, но медикам сейчас точно не до празднований. Они работают в тяжелых условиях, с огромными, подчас сверхчеловеческими нагрузками, с риском для собственного здоровья и жизни. И заслуживают за это высшей благодарности и глубокого уважения.
Год назад, на территории Киевской городской клинической больницы №4, мы открыли мемориал памяти медиков, погибших от COVID-19. На постаменте отчеканены фамилии медицинских работников со всей Украины, погибших, спасая жизнь пациентов.
Тогда нам казалось, что коронавирус – это самая большая наша беда. Но 24 февраля пришла еще более страшная беда – российская агрессия. И снова медики оказались на передовой. Спасают жизнь людей, находясь в смертельной опасности. Враг целенаправленно наносит удары по больницам, расстреливает бригады "скорой", оккупанты даже берут в плен медицинских работников.
К сожалению, уже есть целый список наших героических медиков, которые, спасая чужие жизни, пожертвовали собственной.
Эта нелепая несправедливая война отнимает лучших сыновей и дочерей Украины. Мы будем помнить каждого. Чтобы достойно почтить героические поступки медиков, после победы откроем мемориал в честь героев украинско-российской войны.
Почитая память погибших, следует помнить и о подвигах тех, кто сейчас продолжает работать в сверхсложных условиях. Отмечая профессиональный праздник, не могу не вспомнить несколько ярких примеров храбрости и самоотверженности наших медиков.
Как люди в белых халатах принимали роды в метрополитене Харьковка, в оккупированном Ирпене, консультируя по видеосвязи рожениц в оккупированном селе Николаевской области. Проводили операции в бомбоубежище "Охматдета". Собирали лекарства для жителей Бердянска, занятого вражескими войсками. Ежедневно спасают десятки людей в Днепре и Запорожье, куда привозят раненых военных из самых горячих точек. Проводят во Львове трансплантации органов для переселенцев из всей страны. Продолжают работать в Николаевской области уже в мобильном госпитале на территории разрушенной больницы. Отдельно упомяну более 2 тысяч медиков-вынужденных переселенцев, которые продолжают работать и оказывать медицинские услуги в других регионах.
Благодаря героизму наших медицинских работников, медицинская система продолжает стабильно работать во время войны.
Восхищаемся вами, искренне благодарим за работу и чтим ваш героизм. Берегите себя! С Днем медицинского работника!" – поздравил Радуцкий медиков.
Также поздравил медиков глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Господь подарил мне большое счастье – родиться и вырасти в семье лучших в мире родителей-врачей.
Так что я знаю, что такое приятная гордость ребенка, когда твоим родителям во время встречи говорят: "Спасибо, доктор, за то, что спасли жизнь!"
Профессия медика не знает ни праздников, ни выходных. На плечах украинских медработников лежит забота и ответственность за самую высокую ценность на земле — человеческую жизнь.
Чтобы жизнь победила смерть, ангелы без крыльев в медицинских халатах работают 24/7, нередко под вражескими пулями, в сверхсложных условиях.
Верим в наших ангелов-хранителей.
Приближаем победу вместе!" – поздравил Стефанчук медиков.
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