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Сегодня в Украине отмечают День медицинского работника: руководители государства и ВСУ поздравляют медиков с профессиональным праздником.ВИДЕО (обновлено)

Видео Цензор.НЕТ Здоровье Война в Украине

Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, президент Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поздравили украинских медиков с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.

Об этом идет речь в видеообращении Наева, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые медицинские работники! Сегодня мы поздравляем вас в чрезвычайно опасное и сложное для страны время. Время испытания на прочность, когда наш народ мужественно и самоотверженно борется как на фронте, так и в тылу, отстаивая независимость и территориальную целостность Украины.

Несмотря на усталость и постоянные риски для жизни и здоровья, вы мужественно спасаете защитников страны непосредственно на передовой, военных госпиталях и гражданских больницах.

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Ваш труд всегда был благородным и почетным, но сейчас его цена выросла еще в стократ. Вы являетесь настоящими героями настоящего!

Желаю всем вам здоровья, выдержки и сил. Пусть благодарность исцеленных воинов согревает ваши души и вдохновляет на дальнейшие добрые дела. Пусть на украинской земле воцарится мир, а в ваших семьях всегда будет покой и согласие.

Слава Украине! Вместе победим!" – обратился к медикам Наев.

Приветствовал медиков и президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня профессиональный праздник отмечают наши медики. Преданные своему делу, они проявляют героизм, спасая жизнь людей. Каждый день, в самых сложных условиях. В больницах и вблизи линии фронта. Спасибо за вашу работу и доброе сердце!" – обратился он к медикам.

Также поздравил медиков и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Медики.

Смелые. Несокрушимые. Отчаянные. Профессиональные. Искусные. Мастерские. Заботливые.

Иногда загадочные. Не всегда многословны. Обладатели наиболее славного почерка.

Вы всегда готовы. И сегодня вы наравне с военными держите свою линию защиты, медицинский фронт.

Ваши истории героизма будут описаны в фильмах и романах. К сожалению, эти истории пишутся под бесчеловечные, варварские действия оккупанта, который уничтожает больницы, которые мы строим и модернизируем, крадет оборудование, которое мы поставляем, и, самое страшное, уносит жизни наших коллег, которых, к сожалению, не вернем, но никогда не забудем.

Несмотря на это, именно благодаря вашему самоотверженному труду у кого-то появляется "вторая жизнь". Поэтому за каждый день вашего труда хочу сказать только одно - спасибо!

С профессиональным праздником вас, коллеги!" – обратился он к украинским медикам.

Поздравил медиков и глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Сегодня отмечаем День медицинского работника. Хотелось бы сказать – празднуем, но медикам сейчас точно не до празднований. Они работают в тяжелых условиях, с огромными, подчас сверхчеловеческими нагрузками, с риском для собственного здоровья и жизни. И заслуживают за это высшей благодарности и глубокого уважения.

Год назад, на территории Киевской городской клинической больницы №4, мы открыли мемориал памяти медиков, погибших от COVID-19. На постаменте отчеканены фамилии медицинских работников со всей Украины, погибших, спасая жизнь пациентов.

Тогда нам казалось, что коронавирус – это самая большая наша беда. Но 24 февраля пришла еще более страшная беда – российская агрессия. И снова медики оказались на передовой. Спасают жизнь людей, находясь в смертельной опасности. Враг целенаправленно наносит удары по больницам, расстреливает бригады "скорой", оккупанты даже берут в плен медицинских работников.

К сожалению, уже есть целый список наших героических медиков, которые, спасая чужие жизни, пожертвовали собственной.

Эта нелепая несправедливая война отнимает лучших сыновей и дочерей Украины. Мы будем помнить каждого. Чтобы достойно почтить героические поступки медиков, после победы откроем мемориал в честь героев украинско-российской войны.

Почитая память погибших, следует помнить и о подвигах тех, кто сейчас продолжает работать в сверхсложных условиях. Отмечая профессиональный праздник, не могу не вспомнить несколько ярких примеров храбрости и самоотверженности наших медиков.

Как люди в белых халатах принимали роды в метрополитене Харьковка, в оккупированном Ирпене, консультируя по видеосвязи рожениц в оккупированном селе Николаевской области. Проводили операции в бомбоубежище "Охматдета". Собирали лекарства для жителей Бердянска, занятого вражескими войсками. Ежедневно спасают десятки людей в Днепре и Запорожье, куда привозят раненых военных из самых горячих точек. Проводят во Львове трансплантации органов для переселенцев из всей страны. Продолжают работать в Николаевской области уже в мобильном госпитале на территории разрушенной больницы. Отдельно упомяну более 2 тысяч медиков-вынужденных переселенцев, которые продолжают работать и оказывать медицинские услуги в других регионах.

Благодаря героизму наших медицинских работников, медицинская система продолжает стабильно работать во время войны.

Восхищаемся вами, искренне благодарим за работу и чтим ваш героизм. Берегите себя! С Днем медицинского работника!" – поздравил Радуцкий медиков.

Также поздравил медиков глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Господь подарил мне большое счастье – родиться и вырасти в семье лучших в мире родителей-врачей.

Так что я знаю, что такое приятная гордость ребенка, когда твоим родителям во время встречи говорят: "Спасибо, доктор, за то, что спасли жизнь!"

Профессия медика не знает ни праздников, ни выходных. На плечах украинских медработников лежит забота и ответственность за самую высокую ценность на земле — человеческую жизнь.

Чтобы жизнь победила смерть, ангелы без крыльев в медицинских халатах работают 24/7, нередко под вражескими пулями, в сверхсложных условиях.

Верим в наших ангелов-хранителей.

Приближаем победу вместе!" – поздравил Стефанчук медиков.
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Топ комментарии
+12
Український медики, військові та цивільні, показують свою відданість та мужність, при виконанні своеї вкрай необхідної роботи. Вітаю вас зі святом шановні медики!
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19.06.2022 11:12
+12
Дякуємо медикам за працю, вклад в нашу перемогу! Разом переможемо! Все буде Україна!💙💛
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19.06.2022 11:39
+11
Доречі, він і займається бойовою роботою - ось під Києвом збили ворожий Орлан-10. Так, що це він занимаеться, спіть спокійно)))
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19.06.2022 10:10
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ти тут, *****, причому? ти в курсі, що в нас зараз іде війна і генерал має чим путнім займатися, а не піаром своєї морди, від якої вже ригати хочеться?
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19.06.2022 09:42 Ответить
Доречі, він і займається бойовою роботою - ось під Києвом збили ворожий Орлан-10. Так, що це він занимаеться, спіть спокійно)))
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19.06.2022 10:10 Ответить
Саме вітання Генерала Наєва і потрапляє у душі і серця медичних працівників, бо він каторжно працює на своїй стезі, як кожен лікар, медична сестра... А ******* накшталт ляшків-радуцьких-зеленських-стефанчуків, якраз і малюють свої морди, користуючись нагодою. Так, що піди поригай і стули пельку.
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19.06.2022 13:05 Ответить
Вельми шановний пане Євгенію! Змушений Вас розчарувати. Звання Героя України аби кому не присвоюють. Військові спрацювали на відмінно. І працювали вони під керівництвом генерала Наєва зокрема. От слабину дали інші. Їх військові (спеціальні) звання, імена та прізвища ми дізнаємось пізніше. Нагадаю Вам, що недарма Верховний головнокомандувач позбавив деяких військових (спеціальних) звань. Тому Ваш коментар щонайменше недоречний.
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19.06.2022 11:38 Ответить
Український медики, військові та цивільні, показують свою відданість та мужність, при виконанні своеї вкрай необхідної роботи. Вітаю вас зі святом шановні медики!
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19.06.2022 11:12 Ответить
Дякуємо медикам за працю, вклад в нашу перемогу! Разом переможемо! Все буде Україна!💙💛
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19.06.2022 11:39 Ответить
Зі святом, ангели
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19.06.2022 11:43 Ответить
Генерал Наев завжди допомогає медичним закладам та безпосередньо медикам в районах ведення бойових дій як медичним обладнанням так ліками тому його привітання з днем медичного працівника дуже доречне.
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19.06.2022 11:56 Ответить
Повага до медичних працівників. Вони в час війни роблять велику справу, ризикуючи власним життям і здоровям. Низький Вам уклін. Разом переможемо. Слава Україні.
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19.06.2022 12:07 Ответить
Шана і вдячність нашим медикам, чия праця завжди була і є благородною та почесною. Герої сьогодення!
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19.06.2022 12:08 Ответить
Вітаю медиків з професійним святом! Нині вони тримають другий фронт над Україною. Військові і медики - це наші герої, які сьогодні рятують Україну. Низький уклін їм, подяка і шана!
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19.06.2022 12:15 Ответить
Медики - це наші янголи-охоронці! Дякую їм за їхню працю. Особлива подяка військовим медикам, які ризикуючи своїм життям рятують наших захисників!
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19.06.2022 12:21 Ответить
Велика Шана та безмежна вдячність нашим медикам, нашим янголам-охоронцям. Перемога за нами
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19.06.2022 12:27 Ответить
Вітаю всіх причетних! Сили, витримки та удачі!
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19.06.2022 13:10 Ответить
Треба завжди пам'ятати і про подвиги тих, хто зараз продовжує працювати у надскладних умовах, рятуючи захисників на передовій, у шпиталях та лікарнях.
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19.06.2022 15:56 Ответить
 
 