Сегодня в Украине отмечают День медицинского работника: руководители государства и ВСУ поздравляют медиков с профессиональным праздником.ВИДЕО (обновлено)

Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, президент Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поздравили украинских медиков с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.

Об этом идет речь в видеообращении Наева, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые медицинские работники! Сегодня мы поздравляем вас в чрезвычайно опасное и сложное для страны время. Время испытания на прочность, когда наш народ мужественно и самоотверженно борется как на фронте, так и в тылу, отстаивая независимость и территориальную целостность Украины.

Несмотря на усталость и постоянные риски для жизни и здоровья, вы мужественно спасаете защитников страны непосредственно на передовой, военных госпиталях и гражданских больницах.

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Ваш труд всегда был благородным и почетным, но сейчас его цена выросла еще в стократ. Вы являетесь настоящими героями настоящего!

Желаю всем вам здоровья, выдержки и сил. Пусть благодарность исцеленных воинов согревает ваши души и вдохновляет на дальнейшие добрые дела. Пусть на украинской земле воцарится мир, а в ваших семьях всегда будет покой и согласие.

Слава Украине! Вместе победим!" – обратился к медикам Наев.

Приветствовал медиков и президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня профессиональный праздник отмечают наши медики. Преданные своему делу, они проявляют героизм, спасая жизнь людей. Каждый день, в самых сложных условиях. В больницах и вблизи линии фронта. Спасибо за вашу работу и доброе сердце!" – обратился он к медикам.

Также поздравил медиков и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Медики.

Смелые. Несокрушимые. Отчаянные. Профессиональные. Искусные. Мастерские. Заботливые.

Иногда загадочные. Не всегда многословны. Обладатели наиболее славного почерка.

Вы всегда готовы. И сегодня вы наравне с военными держите свою линию защиты, медицинский фронт.

Ваши истории героизма будут описаны в фильмах и романах. К сожалению, эти истории пишутся под бесчеловечные, варварские действия оккупанта, который уничтожает больницы, которые мы строим и модернизируем, крадет оборудование, которое мы поставляем, и, самое страшное, уносит жизни наших коллег, которых, к сожалению, не вернем, но никогда не забудем.

Несмотря на это, именно благодаря вашему самоотверженному труду у кого-то появляется "вторая жизнь". Поэтому за каждый день вашего труда хочу сказать только одно - спасибо!

С профессиональным праздником вас, коллеги!" – обратился он к украинским медикам.

Поздравил медиков и глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Сегодня отмечаем День медицинского работника. Хотелось бы сказать – празднуем, но медикам сейчас точно не до празднований. Они работают в тяжелых условиях, с огромными, подчас сверхчеловеческими нагрузками, с риском для собственного здоровья и жизни. И заслуживают за это высшей благодарности и глубокого уважения.

Год назад, на территории Киевской городской клинической больницы №4, мы открыли мемориал памяти медиков, погибших от COVID-19. На постаменте отчеканены фамилии медицинских работников со всей Украины, погибших, спасая жизнь пациентов.

Тогда нам казалось, что коронавирус – это самая большая наша беда. Но 24 февраля пришла еще более страшная беда – российская агрессия. И снова медики оказались на передовой. Спасают жизнь людей, находясь в смертельной опасности. Враг целенаправленно наносит удары по больницам, расстреливает бригады "скорой", оккупанты даже берут в плен медицинских работников.

К сожалению, уже есть целый список наших героических медиков, которые, спасая чужие жизни, пожертвовали собственной.

Эта нелепая несправедливая война отнимает лучших сыновей и дочерей Украины. Мы будем помнить каждого. Чтобы достойно почтить героические поступки медиков, после победы откроем мемориал в честь героев украинско-российской войны.

Почитая память погибших, следует помнить и о подвигах тех, кто сейчас продолжает работать в сверхсложных условиях. Отмечая профессиональный праздник, не могу не вспомнить несколько ярких примеров храбрости и самоотверженности наших медиков.

Как люди в белых халатах принимали роды в метрополитене Харьковка, в оккупированном Ирпене, консультируя по видеосвязи рожениц в оккупированном селе Николаевской области. Проводили операции в бомбоубежище "Охматдета". Собирали лекарства для жителей Бердянска, занятого вражескими войсками. Ежедневно спасают десятки людей в Днепре и Запорожье, куда привозят раненых военных из самых горячих точек. Проводят во Львове трансплантации органов для переселенцев из всей страны. Продолжают работать в Николаевской области уже в мобильном госпитале на территории разрушенной больницы. Отдельно упомяну более 2 тысяч медиков-вынужденных переселенцев, которые продолжают работать и оказывать медицинские услуги в других регионах.

Благодаря героизму наших медицинских работников, медицинская система продолжает стабильно работать во время войны.

Восхищаемся вами, искренне благодарим за работу и чтим ваш героизм. Берегите себя! С Днем медицинского работника!" – поздравил Радуцкий медиков.

Также поздравил медиков глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Господь подарил мне большое счастье – родиться и вырасти в семье лучших в мире родителей-врачей.

Так что я знаю, что такое приятная гордость ребенка, когда твоим родителям во время встречи говорят: "Спасибо, доктор, за то, что спасли жизнь!"

Профессия медика не знает ни праздников, ни выходных. На плечах украинских медработников лежит забота и ответственность за самую высокую ценность на земле — человеческую жизнь.

Чтобы жизнь победила смерть, ангелы без крыльев в медицинских халатах работают 24/7, нередко под вражескими пулями, в сверхсложных условиях.

Верим в наших ангелов-хранителей.

Приближаем победу вместе!" – поздравил Стефанчук медиков.