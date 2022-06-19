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Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор прибыл в Киев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

Об этом сообщило в твиттере Представительство ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"В начале российской агрессии я встретился с беженцами на польской границе, сейчас я совершаю путешествие их путем в обратном направлении, чтобы собственными глазами увидеть, как российская агрессия нарушает права человека, пообщаться с обычными людьми и представителями власти", - сказал Гилмор по прибытии в Киев.

Читайте также: В Украину 7 июня прибудет независимая миссия ООН по расследованию нарушений прав человека, - Кислица
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Топ комментарии
+5
Переслідування опозиції це порушення прав людини, чи ні?
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19.06.2022 13:34
+5

що ти несеш? баби всi на паРашi.

в Українi - жiнки, дiвчата, панi та панянки.
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19.06.2022 14:29
+4
Які тут "права людини" ?! Одні воюють інші без проблем втекли за бугор ...
В Україні "прав людини " нема !
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19.06.2022 13:33
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Сейчас его сводят в ресторан, где он скушает тарелку борща за 2200 грн и поедет домой.
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19.06.2022 13:22 Ответить
ждіть кацжелезяки в Київ...
тока Боре Чуприне всегда можна на Борщагу.
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19.06.2022 13:24 Ответить
Чи не пов'язано це з звільненням Денісової???))
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19.06.2022 13:31 Ответить
Які тут "права людини" ?! Одні воюють інші без проблем втекли за бугор ...
В Україні "прав людини " нема !
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19.06.2022 13:33 Ответить
Переслідування опозиції це порушення прав людини, чи ні?
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19.06.2022 13:34 Ответить
А баб випускати за кордон, а хлопів невипускати, це "права людини" чи нє ?!
А "лисого і мордатого з кварталу" випускати за кордон, а простого "хлопа з села", який сезонними заробідками працюючи у Польщі на фермі годував всю свою сільську сім"ю не випускати........... Це "права людини" чи нє ?!
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19.06.2022 13:38 Ответить

що ти несеш? баби всi на паРашi.

в Українi - жiнки, дiвчата, панi та панянки.
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19.06.2022 14:29 Ответить
Я думал, Дэвид Гилмор.... А это какой-то его однофамилец, аферистович)
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19.06.2022 13:41 Ответить
скоро Блекмор приедет и братья Янг
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19.06.2022 18:57 Ответить
Из Янгов сейчас только Ангус. Малколм уже 5 лет сидит на крае облака.
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19.06.2022 23:43 Ответить
А за пацанами зі львова воєнкомам бігати з повістками і повний ігнор воєнкомами з повістками бугаїв краматорсько - лисичанських, які по монастирях, турбазах і спортзалах шкільних західної України відсиджуються бухаючи і обсикаючи то всьо...............
То "права людини", то "рівність" ?!
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19.06.2022 13:43 Ответить
чомусь асоціація не з Дейвідом Ґілмором, а з дешевим телемилом «Дівчата Ґілмор»
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19.06.2022 14:54 Ответить
В Ирпень на экскурсию....а потом высказать обеспокоенность !
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19.06.2022 22:05 Ответить
133133 Вітаю поціновувача Pink Floyd! Ми разом!)))
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20.06.2022 19:19 Ответить
 
 