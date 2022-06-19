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Статую Путина в Санкт-Петербурге обстреляли из пейнтбольного ружья. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Статую президента РФ Владимира Путина в образе римского императора Октавиана Августа обстреляли из пейнтбольного ружья художники-акционисты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на петербургский телеграм-канал "Бумага".

Статуя находится на фасаде торгового центра Europa в Петроградском районе города. Из пейнтбольного ружья его обстреляли художники, называющие себя "Комитетом республиканцев-социалистов". Таким образом они отметили завершение Петербургского международного экономического форума.

Свои действия художники назвали "упражнением в деятельном антиимпериализме".

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Топ комментарии
+55
Херасебе, чувак себя Цезарем возомнил!!! Сам метр с кепкой, мудак мудаком, НО *** ЦЕЗАРЬ!!!
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19.06.2022 14:27
+39
Прикро, що тільки з пейнтбольної, але теж непогано
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19.06.2022 14:25
+36
Говном бы лучше зарядили...
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19.06.2022 14:44
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Прикро, що тільки з пейнтбольної, але теж непогано
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19.06.2022 14:25 Ответить
Говном бы лучше зарядили...
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19.06.2022 14:44 Ответить
По оригиналу
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19.06.2022 15:47 Ответить
прикро, що по залізяці і не з АК...
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19.06.2022 15:21 Ответить
майже вітання хайль гітлер,
йому ще на лобі фашистську свастику намалювати
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19.06.2022 14:27 Ответить
Краше Червона цятку
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19.06.2022 14:28 Ответить
Так німецьке походить саме з римського вітання))
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19.06.2022 14:51 Ответить
Херасебе, чувак себя Цезарем возомнил!!! Сам метр с кепкой, мудак мудаком, НО *** ЦЕЗАРЬ!!!
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19.06.2022 14:27 Ответить
Мячня шизи безмежна та небагненна!!!)))
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19.06.2022 14:37 Ответить
це дуполизи постарались, а він був не проти.

у нас теж таких повно, правда масштаби маразму більш прагматичні.
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19.06.2022 15:25 Ответить
Страна рабов , страна господ🇷🇺💩🚽‼️, переплюнул всех ***** это ,ВООБЩЕ" уродец -педофил мерзчайший🤮🤮🤮
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19.06.2022 16:15 Ответить
"Статуя находится на фасаде торгового центра-долгостроя Evropa рядом с изображениями других римских императоров. Торговый центр Evropa строят с 2003 года."

Очень символично.
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19.06.2022 16:16 Ответить
Як не почувати себе Цезарем,коли власний плебс сам у це вірує
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19.06.2022 17:07 Ответить

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19.06.2022 17:23 Ответить
вы вспомните нашего прокурора цезаря)))это больные люди и они приходят во власть
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20.06.2022 09:43 Ответить
Обстрелявшему дадут пожизненное или отправят на дурку?
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19.06.2022 14:28 Ответить
нажаль не лайном...
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19.06.2022 14:28 Ответить
***** Октавиан? Вот это скульптор зализал так зализал. МихУлков отдыхает
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19.06.2022 14:30 Ответить
Почему октавиан , просто павиан. у-у-у-у-у ....
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19.06.2022 16:13 Ответить
ну хоч статую. а самого, шо сцикотно ?
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19.06.2022 14:31 Ответить
А тебе сцыкотно? У стрелявшего и за статую жизнь считай поломана, а за оригинал.... мало того что это просто нереально и для спецов в этих делах, дык за дурную попытку всю семью вырежет пуйловское зверье.
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19.06.2022 14:39 Ответить
" й стоит ******* в лучах заката...." ))
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19.06.2022 14:32 Ответить
"..рука поднята! А виесто йуха висит граната!"!!))
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19.06.2022 14:35 Ответить
ну да )))
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19.06.2022 14:38 Ответить
V lucah zakata, visit *****... .
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19.06.2022 15:01 Ответить
Современная война идет очень быстро, поэтому необходимы легкие средства неприцельного огня; здесь мы видим импровизированную 4-трубную 122-мм РСЗО "Град", установленную на внедорожном шасси Unimog.

Трубы могут быть легко извлечены из поврежденных/захваченных российских БМ-21.

https://twitter.com/i/status/1538077156667969537
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19.06.2022 14:33 Ответить
Шкода що не з гранатомета!!)))
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19.06.2022 14:33 Ответить
Когда оно издохнет , положите его вниз лицом на Ленина .
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19.06.2022 14:34 Ответить
Краще це зробити ще до того як воно здохне і разом замурувати у кремлівській стіні
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19.06.2022 14:42 Ответить
А можно положить и жопой вниз на Ленина. Так тоже прикольно.
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19.06.2022 16:10 Ответить
Капєц,мокша дно пробила в своєму рабському лизоблюдстві-це ж треба живому пуйлу статую зліпити."Октавіан Август" ,"отєц отечества" ботоксний .Який отєц,таке й отєчество.
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19.06.2022 14:39 Ответить
Параноїдна шизофренія прогресує,маячня стає безмежною та незбагненною!!))
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19.06.2022 14:49 Ответить
Чому ви дивуєтесь,пані Ольга?Кацапія оголосила себе правонаступницею СРСР.А там був звичай-хто мав дві зірки Героя СРСР-тому ставили,при житті,пам*ятник в місті де народився.В Дніпродзержинську колись бачив погруддя Л.І.Брєжнєва.Ну ***** погруддя показалось не дуже вже й величним...
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19.06.2022 15:27 Ответить
Ху*йло!!!
Це пристрелюються(тренінг).....
далі буде )))
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19.06.2022 14:41 Ответить
Надо было изобразить плешивого гидроцефала, срущего в чемодан, на куче черепов. Господи, как же деградировал "русский народ"! Это уже даже не стадо, это опарыши, копошашиеся в деревенском сортире!
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19.06.2022 14:42 Ответить
Статуя называется "Путин срочно подзывающий человека с чемоданом".
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19.06.2022 14:50 Ответить
Це справжнісінький теракт! Навіщо обстріляли пташину вбиральню?
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19.06.2022 14:56 Ответить
***, ***** и правда себя императором возомнил . А где статуя ***** сидящего на высоком стуле с каблуками и крепко держась за стол чтобы не упасть и не обосраться?
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19.06.2022 14:56 Ответить
Яка ганьба мати такий памятник для містян. Останні ілюзії стосовно ознак цивілізованості в ********** зникли - ящо вже в пітері стоїть памятник живому ***** то ця орда дебілів абсолютно безнадійна. Ізоляція і поступове вимирання. кожен має зробити щось для того щоб це сталося якнайшвидше...
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19.06.2022 14:56 Ответить
А хіба Ви особисто мали подібні ілюзії ?
Сумніваюсь, знаючи Ваші погляди.
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19.06.2022 22:17 Ответить
ядерной боеголовкой лучше бы шмальнули
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19.06.2022 15:03 Ответить
Только по оригиналу, чью морду присобачили!!!
Кстати, а какого *****, №2, №9, или №39 ? С этими копыторукими хрен поймёшь...
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19.06.2022 16:08 Ответить
И табличка на статуе: "Обосрали - обтекай"....
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19.06.2022 15:08 Ответить
Цезаря треба з ПЗРК 'вшанувати'
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19.06.2022 15:24 Ответить
По живому із гранатомету , от би свято було б , на весь світ
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19.06.2022 15:54 Ответить
А чого він мов римлянин ?
Короче в москалів да нема. Йокнутість передається генами.
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19.06.2022 15:56 Ответить
Должны статуи
быть в честь успехов,
а у кацапов -
***** в доспехах.
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19.06.2022 16:02 Ответить
А чо це ***** зобразили в образі бездуховного гейропейця-римлянина? В Римі ж гомосексуалізм в почоті був, це ж не скрєпно!
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19.06.2022 16:05 Ответить
Краще із снайперовскої. І не статую, а ***** самого
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19.06.2022 16:09 Ответить
Никогда параша не будет свободной. На место путлера придет другой еще хуже. Орда орков была и будет....
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19.06.2022 16:35 Ответить
помельчали социалисты в петербурге. Раньше, бывало, в карету царя бомбу кидали, а теперь в его опудало из рогатки стреляют по ночам...
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19.06.2022 16:44 Ответить
Болотяний пітерський мутант мнить себе римським цезарем.
Дожились
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19.06.2022 16:53 Ответить
А ось у нас у Харкові й досі стоїть пам'ятник Пушкіну. Й за 30 років незалежності його так ніхто й не обстріляв та навіть не обісцяв. А між тим, Пушкін був шизанутий імперець, сидів у приймальній царя, та його ********* з ним не здоровкались за його імперську шизу. Ось що каже кацапська вікіпедія про бесноватого нігера:

Вяземский писал: «Станем снова европейцами, чтобы искупить стихи, совсем не европейского свойства… Как огорчили меня эти стихи! Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности, но у Поэта, слава Богу, нет обязанности их воспевать»[12]. Дочь Елизаветы Хитрово, Дарья Фикельмон в письме Вяземскому выражает полную солидарность с этими мыслями[13]; после выхода стихотворения она перестала здороваться с Пушкиным[12].

********* з цим бесноватим єфіопом не тільки не вітались, всі нехтували бесноватого імперсьго нігера доти, аж поки один більш-меньш чесний офіцер цю царську імперську сволоту просто присрелів.
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19.06.2022 18:09 Ответить
хочу додати, що вірші цього єфіопа вкрай примитивні, у стилі "одна палка, два струна - я хозяин вся страна", свої брудні висери він умів складати лише у двох розмірах ямба та хорея, до речи наприклад Котлявервский умів складати вірши у десяти розмірах, а Леся Українка вміла писати достаньо непогані вірші 14 (чортинадцятьома) мовами.

але ПушкіноДрочерів простіше кастрировать, щоб вони не розмножувалися в Україні - ніж переконати їх що ми маємо СВОЇХ поєтів тисячекратно більш талоновитих, ніж брудний царський пітерський єфіоп
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19.06.2022 18:29 Ответить
17 30 48
140 10 01
126 138
140 3 501

А.С. Пушкин
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19.06.2022 21:13 Ответить
Теперь ему морду растворителем оттирать будут привселюдно.
Начистят путинскую харю.
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19.06.2022 20:53 Ответить
Хорошая кучность попаданий, по-моему. ********** икона в церкви есть, ***** в виде цезаря тоже есть, шо дальше? Есть ли граница жополизания?
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19.06.2022 22:20 Ответить
Действительно ***** ******* - возомнить себя ещё и Цезарем. За ним палата с мягкими стенами без рукоятки дверей плачет.
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20.06.2022 00:02 Ответить
нема меж пуйловському нарцисизму! це щось схоже на пшонка-стайл а піпл хаває))
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20.06.2022 09:42 Ответить
чем больше говнища в ничтожных карликах, тем более они себя мнят "цезарями" или "наполеонами"... Кому-то и ху@ло - "цезарь", а кому-то и "Боневтік" - "бонапарт".
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20.06.2022 09:52 Ответить
 
 