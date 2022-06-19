РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16440 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
19 021 25
армия РФ (15392) война (46904) разведка (4005) перехват (319)

"Нет, мам! Все! Не хочу после всего!": россияне ищут новые способы быстрее сбежать с войны в Украине, - перехват ГУР. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные ищут новые способы поскорее сбежать с войны в Украине и наотрез отказываются возвращаться снова.

Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины разговор российского оккупанта с матерью, передает Цензор.НЕТ.

Захватчик рассказывает, что он останется на войне как минимум на полгода. Прежние обещания о трехмесячном сроке исполнены не будут. Поэтому ищет возможность уволиться любым способом: "Я просто узнавал, как можно будет еще уволиться, и мне сказали, что можно "по семейным", если надо "по уходу". Мне сказали, если справка будет, то можно будет тебя уволить. Чтобы меня уволили и домой отправили. Что родители в Кыргызстане находятся и что я один в семье, некому ухаживать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты жалуются на неисправную технику: "Везде хлам! Или едет и не стреляет, или стреляет, но не едет", - перехват ГУР. АУДИО

Мать оккупанта агитирует не торопиться с решениями, уйти в отпуск. Потом, возможно, снова вернуться в Украину. На это прозревший захватчик отвечает категорически: "Нет, мам! Все. Не хочу после всего. У меня нет никакого желания".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+33
Какие же они ********. Мамаша не хочет чтобы сын приезжал без компенсации.
показать весь комментарий
19.06.2022 15:01
+28
200. Мама будет рада .
показать весь комментарий
19.06.2022 14:43
+23
Здравствуй, мама,
Возвратился я не весь,
Я в кулечке,
Ты на гвоздь его повесь...
показать весь комментарий
19.06.2022 15:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
200. Мама будет рада .
показать весь комментарий
19.06.2022 14:43 Ответить
"здравствуй мама, возвратился я не все
босиком был пробежался по росе ......." ))
показать весь комментарий
19.06.2022 14:45 Ответить
Здравствуй, мама,
Возвратился я не весь,
Я в кулечке,
Ты на гвоздь его повесь...
показать весь комментарий
19.06.2022 15:33 Ответить
Кацап то не людина,навіть не скотина,якесь бісове створіння!
показать весь комментарий
19.06.2022 14:50 Ответить
Бог сотворив цапа, а чорт -- кацапа. Народне прислів'я.
показать весь комментарий
19.06.2022 15:55 Ответить
Оставайся мальчик с нами, будешь нашим .... удобрением.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:57 Ответить
Какие же они ********. Мамаша не хочет чтобы сын приезжал без компенсации.
показать весь комментарий
19.06.2022 15:01 Ответить
пора домои
показать весь комментарий
19.06.2022 15:41 Ответить
увидел настоящего
показать весь комментарий
19.06.2022 15:45 Ответить
Мама-я усрался,забєрі меня дамой...
показать весь комментарий
19.06.2022 15:47 Ответить
**
- червяк сомнений, мама, точит,
под сердцем гложет… и вапще…
от мысли, вдруг меня замочут?
- та ладно, сына, едь уже....
показать весь комментарий
19.06.2022 15:47 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2022 15:52 Ответить
***** быть бурятом))
показать весь комментарий
19.06.2022 20:05 Ответить
у мамки-самки там уже кредитов расписано под смерть хероя и тут на тебе - дезертиром оказался сынуля, "фошиздом проклятым"
показать весь комментарий
19.06.2022 15:52 Ответить
бог створив цапа а диявол кацапа
показать весь комментарий
19.06.2022 15:57 Ответить
мамаші аби бабло забрати за вбитого сина,
так не дадуть же, напишуть що пропав або дизертир
показать весь комментарий
19.06.2022 16:34 Ответить
как мама красиво троллит своего патриота сыночка "что любовь кончилась?".... выбили в Украине любовь к ***** у этого солдатика
показать весь комментарий
19.06.2022 17:08 Ответить
Самки орков хотят только денег.
показать весь комментарий
19.06.2022 17:24 Ответить
І знову спочатку відоси Боневтіка, а потім "перехоплення" кориша бувшого заступника міністра внутрішніх справ попаашшвілі. І подоляцькі розкручують це "перехоплення", що капут кацапам, які в них мамки... те, що хотіли б почути деякі із 73%. Якщо такі специ по перехопленнях, то де затримання? При Порошенко специ Бурби заходили на окуповану територію, де знищили всіх "ватажків" -поліцаїв, кого потрібно викрали, наприклад, сепар "Дід Мороз" з Донецька, Цемах, якого здали назад і провели бесіду і інструктаж, щоб не спав. Сьогодні окупована територія більша і можливостей купа - де затримання? Де затримання зрадників-депутатів Ковальова, Баліцького, Соколова та інших?
показать весь комментарий
19.06.2022 17:26 Ответить
Кінчання виродки!
показать весь комментарий
19.06.2022 17:27 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
19.06.2022 18:21 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2022 21:34 Ответить
 
 