"Нет, мам! Все! Не хочу после всего!": россияне ищут новые способы быстрее сбежать с войны в Украине, - перехват ГУР. ВИДЕО

Российские военные ищут новые способы поскорее сбежать с войны в Украине и наотрез отказываются возвращаться снова.

Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины разговор российского оккупанта с матерью, передает Цензор.НЕТ.

Захватчик рассказывает, что он останется на войне как минимум на полгода. Прежние обещания о трехмесячном сроке исполнены не будут. Поэтому ищет возможность уволиться любым способом: "Я просто узнавал, как можно будет еще уволиться, и мне сказали, что можно "по семейным", если надо "по уходу". Мне сказали, если справка будет, то можно будет тебя уволить. Чтобы меня уволили и домой отправили. Что родители в Кыргызстане находятся и что я один в семье, некому ухаживать".

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Мать оккупанта агитирует не торопиться с решениями, уйти в отпуск. Потом, возможно, снова вернуться в Украину. На это прозревший захватчик отвечает категорически: "Нет, мам! Все. Не хочу после всего. У меня нет никакого желания".