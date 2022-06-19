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Порошенко призывает власть создать общий орган для реализации "дорожной карты" членства Украины в Евросоюзе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал создать общий орган для выполнения "дорожной карты" относительно статуса страны-кандидата в члены ЕС для Украины.

Порошенко отметил, что Европейская Комиссия сформулировала перечень требований по демократии, верховенству права, антикоррупционной политике, свободе слова, правам и свободам человека, передает Цензор.НЕТ.

"После Соглашения об ассоциации, которое мы в этом зале ратифицировали и я имел честь подписать, после безвиза, после углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом, после внесения изменений в Конституцию Украины, определив для Украины обязательным курс на членство в Европейском Союзе и НАТО, будет абсолютно логично получение статуса страны-кандидата в члены ЕС", – считает пятый президент.

"Это Вооруженные силы Украины, героические наши воины, солдаты и офицеры, волонтеры, народ Украины своей кровью завоевали право получить статус кандидата. У кого сейчас поднимется рука отказать Украине и украинцам?" - подчеркнул Порошенко.

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"По результатам Конгресса Европейской народной партии мы обеспечили и делаем все возможное совместно для того, чтобы представители нашей политической семьи в полном составе поддержали украинскую заявку. Также мы сейчас присоединяемся к межпарламентской демократии для того, чтобы сделать все возможное для получения положительного решения, пока руководители стран-членов не сядут за стол в брюссельском Доме Европы", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Я хочу привлечь внимание к реализации "дорожной карты" членства, которую Еврокомиссия поставила Украине в сферах демократии, свободы слова, свобод и прав человека, верховенства права, антикоррупционной политики. Я предлагаю, чтобы Верховная Рада вместе с правительством сформировала действующий орган, который бы определил даты, перечень и необходимость шагов для того, чтобы реализовать эти наставления", - подчеркнул Порошенко.
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Топ комментарии
+38
Ви трошки ******** чи вже призабули, що Зеленський - кончений мудак, що оточений ще більшими конченими мерзотами типу Коломойського, Арахамії, Ермака, Татарова і. інших?
Ми ніколи не потрапимо в ЕС з цією бандою покидьків при владі, тому доведеться обирати не "по приколу" і зараз альтернативи Пороху немає.
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19.06.2022 14:58
+36
Джон Сміт:

16 000 "бракованих" бронежилетів, які в 2019 гучно арештовувало зелене ДБР за заявою Портнова, за які тягали генерала Марченка... роздали військовим під час вторгнення.

Ось і вся "справа бронежилетів".

Фуфел, як і все в зелених.

Сьогодні Зеленський привселюдно вручив Кіму орден Хмельницького 3 ступеня за його тіктоки.

Привселюдне вручення це правильно - це визнання воїнської слави людини. От тільки воїнська слава за Миколаїв належить не Кіму, вона належить Дмитру Марченку.

Але його Зеленський на свій візит не запросив, права на публічну нагороду позбавив…
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19.06.2022 15:03
+26
Влада його почує...да.
Зараз знову медвечукачи чи люсінду натравлять.
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19.06.2022 14:46
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О, якось "веселіше" коментарі пішли.
Вата з дерьма-подляківцями збудилась на Пороха та членство України в ЄС, а ГОЛОВНЕ в НАТО.
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19.06.2022 15:35 Ответить
А мене ковбасить від самого словосполучення "дорожня карта". Краще робити, ніж карти напрацьовувати. Раніше це мало назву - алгоритм дій. І було просто - так, ні, або. І якщо хтось простецький алгоритм не виконував - то в кінці алгоритму була звізда. А зараз понабирались, як сссобака бліх вумних словєчок - як більшовики - індустралізація, електрофікація та проча хня на -ція. Кращеб мовчки працювали..карткороби...
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19.06.2022 15:38 Ответить
Ковбасить - це добре! Розслабся й насолоджуйся процесом - https://www.youtube.com/watch?v=Nc7jY7bhZi8
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19.06.2022 15:50 Ответить
В нього нічого не вийде(відсутнє аналогове мислення). Так, ні, або(0-1-або). Карочє, чувак оцифрований
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19.06.2022 17:50 Ответить
На фига здесь срю фигню простить. Их песенки - побасёнки уже запрещены в общественных местах!
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19.06.2022 19:19 Ответить
Попийте заспокійливого
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19.06.2022 15:51 Ответить
На мою думку, эти общие завуалированные выраженьица специально используются, потому что ничего конкретного не несут, а, значит, никакой ответственности.
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19.06.2022 17:41 Ответить
Безуглую и верещучку назначить...и мудака Геть😇😁манцева.. и буде повна ржака
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19.06.2022 15:52 Ответить
Дорогу пройдет идущий.
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19.06.2022 15:52 Ответить
Тут зебілам дуже легко буде все зпаскудити.
Вони за день таку структуру створять і запропонують в якості представника України, таке лайно, що жодна країна Європи йому руки не подасть!
І зразу ж почнуть скавчати, що ми все зробили, а погана Європа нас все одно ігнорує.
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19.06.2022 15:53 Ответить
Ага, а вот при пэпе нас уже взяли в ЕС!
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19.06.2022 16:21 Ответить
Асоціацію надали! Не все одразу, бо так в житті не буває; "по моєму хотенью по щучему веленью" - це тільки в твоїх касапських казочках про дурачка. В якого ти граєш.
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19.06.2022 16:46 Ответить
Ти сраний бот.
Всі хто підписався під твоїм дебільним коментарем, такі самі боти, що зареєстрквалися за два останні місяці.
Пішов у сраку!
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19.06.2022 23:14 Ответить
У Кварталі-95 думають, що "дорожня карта" - це коли на гастолях, в автобусі грають у "Дурня".
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19.06.2022 16:31 Ответить
Хто нас візьме в ЄС коли при владі клоуни і зрадники. Нахер воно їм це потрібно.
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19.06.2022 21:31 Ответить
Розумію турботу!
- Щось брякнути потрібно...
І якщо вже трапилась нагода, хочу запитати: хто приклав руку до пожеж на арсеналах?
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19.06.2022 23:36 Ответить
потужненько.
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20.06.2022 04:13 Ответить
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