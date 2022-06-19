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"Работает украинская арта, горят российские РСЗО": Генштаб ВСУ показал уничтожение техники войск РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал уничтожение украинскими воинами российских реактивных систем залпового огня.
Ответное видео Генштаб ВСУ опубликовал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Как 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта на днях уничтожила вражеские реактивные системы залпового огня", - говорится в описании видео.
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"За російський воєнний флот, до дна!".
Маємо те що маємо, у нас 20 років ніхто не готувався до війни, всі пилили бюджет і як ви кажете відосики...
Але хлопці роблять все що можуть в даній ситуації, раз орки застрягли і просування сповільнено...
Це добре, що рашисти такі кончені, що через свою пропаганду та тьму відосиків у стилі "аналогов нет" та "вторая армия в мире" самі себе зазомбували та в це лайно повірили - за це вони зараз платять десятками тисяч життів військових. Я ж намагаюсь довести, що нас намагаються повести в цьому ж напрямку - ЗСУ всіх знищують, ЗСУ вже всіх перемогли, ЗСУ вже сама сильна армія в Європі та ін. - дивіться, щоби ми потім не блимали очіма, а що трапилось? А чого так багато загинуло!? Ми ж перемогали!? Ми ж відосики дивилися як всі били!...
С натовской арты надо работать иначе. Дал серию выстрелов настилом в одно место, переехал в безопасное от радаров кацапских, потом почистил все, охладил ствол и по новой. Крыть ими как из д30 или тем более мелких всяких никак нельзя. Грязь и перегрев будут убивать ствол, ну а снаряды нам дают размером для новой техники, нету чуть более широких для убитых стволов.
Возможна, старая американская гаубица (предшественник м777) даже лучше будет работать за счет тяжелого веса, меньшего прогрызания в грунте (а м777 нужна для каменного песка, а не мягкого чернозема) и классической стали. Но транспортировать ее посложнее будет.