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"Работает украинская арта, горят российские РСЗО": Генштаб ВСУ показал уничтожение техники войск РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал уничтожение украинскими воинами российских реактивных систем залпового огня.

Ответное видео Генштаб ВСУ опубликовал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта на днях уничтожила вражеские реактивные системы залпового огня", - говорится в описании видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 600 человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1468 танков и 3577 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+56
Всім виконавцям-респектище.Давайте ще...
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19.06.2022 16:22
+51
"Поділюся з вами польським тостом, який я вивчив від наших друзів у Варшаві й, звісно, цей тост вже знають усі міністри оборони країн клубу "Рамштайн":
"За російський воєнний флот, до дна!".
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19.06.2022 16:25
+43
Наші ви ж котики, бережи вас Госодь
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19.06.2022 16:23
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Всім виконавцям-респектище.Давайте ще...
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19.06.2022 16:22 Ответить
Съёмки с такой высоты, что кацапы противодействиять беспилотнику уже не могут☝ Судя по всему кацапы да октября согласятся на репарации и контрибуции 👍
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19.06.2022 16:34 Ответить
До октября они уже выплатят последний транш репараций и перепишут всю недвижимость на Украину. 💲
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19.06.2022 16:44 Ответить
перепишут всю недвижимость на Украину это хорошо. А в Украине кто распределять то будет? Надеюсь Джонсон
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19.06.2022 17:04 Ответить
Всё на Беню перепишут.
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20.06.2022 08:59 Ответить
Наші ви ж котики, бережи вас Госодь
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19.06.2022 16:23 Ответить
Браво ЗСУ!
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19.06.2022 16:23 Ответить
Гарна робота, хлопці. Цезврі та 3 сокири влучно бьють.
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19.06.2022 16:24 Ответить
"Поділюся з вами польським тостом, який я вивчив від наших друзів у Варшаві й, звісно, цей тост вже знають усі міністри оборони країн клубу "Рамштайн":
"За російський воєнний флот, до дна!".
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19.06.2022 16:25 Ответить
Мабуть не все можно оприлюднювати. Але й щось показувати треба...
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19.06.2022 16:36 Ответить
Та ти шо ? То розкажи - як треба , таваріщ хвахівець . ?
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19.06.2022 16:36 Ответить
Не все так однозначно, у ворога на лінії зіткнення перевага в артилерії, авіації і безпілотниках, попасти з відстані 20 км не так просто, потрібна прстріляна позиція а на це немає можливості... йде виїзд на позицію нанесення удару і потрібно вже покидати позицію... Плюс безпілотник неможе довго знаходитись в зоні можливого ураження...

Маємо те що маємо, у нас 20 років ніхто не готувався до війни, всі пилили бюджет і як ви кажете відосики...

Але хлопці роблять все що можуть в даній ситуації, раз орки застрягли і просування сповільнено...
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19.06.2022 16:57 Ответить
Так я і кажу, що треба не відосики знімати про неякісну стрільбу наших військових, а навчати їх це робити. А то в нас дивлюсь хенералітет підхопив відосиковий хайп і сре їх як чортов сінематограф.
Це добре, що рашисти такі кончені, що через свою пропаганду та тьму відосиків у стилі "аналогов нет" та "вторая армия в мире" самі себе зазомбували та в це лайно повірили - за це вони зараз платять десятками тисяч життів військових. Я ж намагаюсь довести, що нас намагаються повести в цьому ж напрямку - ЗСУ всіх знищують, ЗСУ вже всіх перемогли, ЗСУ вже сама сильна армія в Європі та ін. - дивіться, щоби ми потім не блимали очіма, а що трапилось? А чого так багато загинуло!? Ми ж перемогали!? Ми ж відосики дивилися як всі били!...
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19.06.2022 17:15 Ответить
И вы что, стреляли с Пионов? Такой крупный калибр, как 155, конечно обладает большим разбросом. А на максимальную дальность и боевым снарядом наверняка требует более мощного пороха, больше картуз накидать. Это стачивает нарезки на стволе. Особенно на мягкой м777, которая является десантной гаубицей в первую очередь, а не стационарным или мобильным орудием. Ствол стал шире, падает дальность и кучность, КВО выше.

С натовской арты надо работать иначе. Дал серию выстрелов настилом в одно место, переехал в безопасное от радаров кацапских, потом почистил все, охладил ствол и по новой. Крыть ими как из д30 или тем более мелких всяких никак нельзя. Грязь и перегрев будут убивать ствол, ну а снаряды нам дают размером для новой техники, нету чуть более широких для убитых стволов.

Возможна, старая американская гаубица (предшественник м777) даже лучше будет работать за счет тяжелого веса, меньшего прогрызания в грунте (а м777 нужна для каменного песка, а не мягкого чернозема) и классической стали. Но транспортировать ее посложнее будет.
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19.06.2022 17:59 Ответить
як гарно і як мало!
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19.06.2022 16:29 Ответить
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19.06.2022 16:34 Ответить
арта пи*дячит орков .....повторение как на Линии Маннерге́йма 100++++
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19.06.2022 16:36 Ответить
🇷🇺💩👹😈Горить у пеклI,РАШИСТЮГ🚽💥💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥☠️☠️☠️☠️☠️
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19.06.2022 16:43 Ответить
красиво
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19.06.2022 16:45 Ответить
Ну шо, НАТО, не волнуйся - Украина тебя защищает от русни!
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19.06.2022 16:46 Ответить
Дим, вонь і вогонь.
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19.06.2022 17:47 Ответить
Как говорится, произошла бавовна.
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19.06.2022 18:43 Ответить
Рашисти наклепали стільки цих залізяк, що їх щодня треба палити хоча б по п'ять десятків. Загарбницьке плем'я. Мерзотники, яким треба, виявляється, відновити імперію петра. Не буде баба дівкою, бидлото!
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19.06.2022 19:09 Ответить
Артилеристські хірургічні війська
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19.06.2022 22:20 Ответить
 
 