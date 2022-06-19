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Последствия взрыва арсенала артбригады ВС РФ в оккупированном Хрустальном (бывший Красный Луч) после удара Точки-У ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов рашистов в оккупированном Хрустальном (бывший Красный Луч).

В сети опубликовали последствия уничтожения арсенала артбригады ВС РФ в Хрустальном (бывший Красный Луч) после удара Точки-У ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская Точка-У уничтожила главный арсенал 2-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном Хрустальном (бывший Красный Луч): Российский военный подтвердил попадание
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Топ комментарии
+73
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19.06.2022 16:48
+65
молодці,будь у нас Вільхи і Громи,то вся лугандонія була б уже демілітаризована
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19.06.2022 16:42
+37
Ух, какой же вой стоит на болотах ) такого количества ботов - никогда не было ) Значит - попали верно и точно.
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19.06.2022 16:48
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19.06.2022 16:40 Ответить
молодці,будь у нас Вільхи і Громи,то вся лугандонія була б уже демілітаризована
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19.06.2022 16:42 Ответить
Щоб так біло по всій паРащі з їх артскладами, а то б**ді нам Богданівку і інщі склади повзривали, а самі думають недоторкані. Зявляться ракети у ЗСУ треба по артскладам у паРащі
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19.06.2022 16:46 Ответить
именно по этому они не скоро зьявляться
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19.06.2022 16:51 Ответить
это не подставные орки артсклады при Порохе взрывали. Это Порошенко их сам взрывал после поедания своего брата. Мне так зеленоизбиратели говорили
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19.06.2022 17:12 Ответить
А сколько у нас ракет и снарядов на 5-ти самых больших в Европе складах сгорело? Хватило бы на 10 лет войны. И небыло бы столько жертв среди солдат
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19.06.2022 16:47 Ответить
Так рашисты в первый день по ним бы начали бить,или нет?
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19.06.2022 16:52 Ответить
Нет, к сожалению. Особенно печально было в Виннице, где по складам ходили лоси из лесу. В прямом смысле.
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19.06.2022 17:18 Ответить
Если забить йух на состояние этих складов, т.е. не делать подземные железобетонные бункеры хранения, то так бы и было.
Но проблема решилась "сама собой": нет складов - незачем строить дорогие склады.
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19.06.2022 17:35 Ответить
Усі ці склади на зараз окупованих територіях
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19.06.2022 17:31 Ответить
Так чого ж ти не гасив ? Ну правда , хоча б одному не дав згоріти (( Вісім років війни , а вас "вумних" скільки було , скільки і залишилося , невмирущі ((( Ти краще запитай чому у нас і досі жоден завод нові не виготовляє , а ти все шарманку про згорівше крутиш ((( Не згоріло б воно раніше - 24 лютого за один день за вітром пішло б , думаєш що кацапи нам ті склади залишили б недоторканими ?
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19.06.2022 23:04 Ответить
Ух, какой же вой стоит на болотах ) такого количества ботов - никогда не было ) Значит - попали верно и точно.
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19.06.2022 16:48 Ответить
виють..бамбас..8 лєт...зараз покажу..

Наталья Василенко1 день тому

Ага, отдельное спасибо за знищення в Красном Луче в этот четверг. Разбили 2 школы, приборостроительный техникум, посёлок Мирный разбит, куча домов пострадала на микрорайонах. До этого в понедельник прилетела точка У на улицы в районе автовокзала. Если вы и дальше продолжите свои подвиги, от города ничего не останется.
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19.06.2022 17:49 Ответить
А нехай виють ) дам данбасяне сегодня аж заходятся - кто банбит дамбас? ми ничего не понимай ужо!. ничего. их 8 лет не трогали. пусть глотают теперь.
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19.06.2022 17:56 Ответить
Так нех#й було там сидіти , наїлися руцкого міра ? Мало , потрібно за Херсон і Харків іще додати !
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19.06.2022 23:07 Ответить
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19.06.2022 16:48 Ответить
Пенис Душилин? ахахаха )))) а, ***** ))))
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19.06.2022 17:02 Ответить
Від перестановки доданків сума не змінюється, а школі треба навчатись, а не буквар в коридорі курити пане пєтушилін.
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19.06.2022 20:28 Ответить
Пенис Чепушилин.
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19.06.2022 20:33 Ответить
🤣
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19.06.2022 17:04 Ответить
Ну тоді хай буде пєніс пєтушилін
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19.06.2022 17:57 Ответить
Даже не задумался
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20.06.2022 00:22 Ответить
на этой прекрасной картинке не хватает запчастей от нарота бимбаса
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19.06.2022 16:53 Ответить
Так народ вже у раю, як і обіцяв *****
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19.06.2022 16:59 Ответить
Ще не всі бо дехто в полон потрапив.
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19.06.2022 20:29 Ответить
разметали бисер перед свинособаками...)
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19.06.2022 16:56 Ответить
війна - хєрня,
главноє маньоври !

гарно !
але, нажаль, таким залізом вся рашка завалена, ще навезуть
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19.06.2022 16:58 Ответить
ось хоча б по Сибіру.
на котрійсь із таких "баз" і я колись був у "відрядженні" декілька місяців.
"база" це 2х2 км площі, заваленої гнилими ящиками із снарядами та ракетами для граду, огородженої колючим дротом площі із ВОХРою
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19.06.2022 17:06 Ответить
ось танки Т-62 у Бурятії
стоять гарно
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19.06.2022 17:07 Ответить
Один орковський танковий геній розказував, як америкосам легко зберігати техніку. Мовляв поставили в пустині, дощу немає, через 2 роки взяли, переробили і на озброєння. Також розказував, що то за труби зверху Це підведено теплопостачання до ствола танка і періодично подається гаряче повітря, щоб не було конденсату. Буряти будуть подавати гаряче повітря ? жди. В 70 бачив в Ізяславі колону ІСУ-152 на збереженні. 4 ряди, кілометрова довжина. Але моторний відсік,дуло, вихлопні труби, люки були заклеєні білою тканиною на епоксидці, самі САУ стояли на бетонних опорах і гусениці були вкриті бітумом.
А щодо цього складу, то рвонуло знатно. 8 років бамбасівці "знать не знали", а тут прилетіло, і все навкруги підняло в повітря. В Донецьку там ще похлеще рвонуло. Скільки життів українців збережено.
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19.06.2022 19:08 Ответить
Техники у них очень много. Кораблей тоже. Но вот боеприпасов - отнюдь нет. Они же последние 10 лет на учениях экономили на всем. У боеприпасов есть срок службы. Хороших, рабочих боеприпасов у них немного. А уж если устроить пожары в РФ на военных заводах, то вообще все будет замечательно. Но даже так я уверен, что у них некоторые искандеры стоят голые из-за отсутствия ракет, также проблемы со смерчами и может даже есть максимум на 20-30 массированных вылетов штурмовой авиации при попытке наших наступать, что все равно очень много.

Надо внимательно смотреть крытые вагоны из Китая. Они могут закупать совместимые боеприпасы и тайно поставлять их к себе. В крытых вагонах запечатанных. Надо дронами полетать над вокзалами, надо метку на поезд из китая закинуть в России и проследить, куда он идет, где остановки, где вагоны отцеплялись и перегонялись.
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19.06.2022 17:17 Ответить
Що з цього металобоухту працює після 50 років зберігання під відкритим небом?
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19.06.2022 17:29 Ответить
як ДОТи на Херсонщині сгодяться, нажаль
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19.06.2022 17:56 Ответить
Жданов нарахував одних тільки танків 28 тисяч...різних від Т-34 до Т-90
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19.06.2022 17:51 Ответить
на постаментах?
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19.06.2022 20:37 Ответить
На жаль і снарядів і ракет у них також до .. дуже багато.
Від слова - нескінченні запаси з часів другої світової.
Можливо не все нове чи справне, але ... до..багато...
Так що недооцінювати їх не варто.
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19.06.2022 18:44 Ответить
Правильно. Боеприпасы имеют срок годности но никто их не утилизирует по истечению этого срока. И естественно их можно использовать. Из последних советских запасов там очень низкий процент неликвида, а из складов 70-ых годов годный каждый третий. И учитывая их количество это очень много. Потому и повзрывали наши склады. Это все касается неуправляемых снарядов для артилерии, танков и РЗСО. То есть все то что в основном используеться на поле боя.
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19.06.2022 19:15 Ответить
Это к сожалению не правда. Основных боеприпасов у них хватит на несколько мировых воен. А так называемые управляемые и высокоточные снаряды и ракеты на поле боя никакой погоды не делают. И дело не в сроке годности, а том что их было произведено критично малое количество.
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19.06.2022 19:20 Ответить
Головне нищити більше кацапів а не залізо щоб баби нє успєлі нарожать.
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19.06.2022 20:34 Ответить
Мне нравится.
А детали конструктора "мама собери меня", руки, ноги, головы, жопы и тушки видимо местные собачки уже растащили.
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19.06.2022 17:00 Ответить
алеппо
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19.06.2022 17:00 Ответить
до того ж, ось тут пройобані через Верховного асвальтокрадівничого база *********** в Балаклеї
https://rutube.ru/video/00eaf0097c299fc41a5bfcb44a66c061/
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19.06.2022 17:01 Ответить
На жаль, ешелони з БК, що були на віддалі від цих складів, уціліли.
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19.06.2022 17:10 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.06.2022 17:17 Ответить
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19.06.2022 17:19 Ответить
Что за дурень такие картинки постит?
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19.06.2022 19:08 Ответить
Хааароший був склад, гарні крупні болванки валяються і кавалки алюмінієвих корпусів від рс
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19.06.2022 17:40 Ответить
Это был хлопок!
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19.06.2022 17:42 Ответить
Ні, це була бавовна.
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19.06.2022 18:06 Ответить
ЗСУ приготували декорації для зйомок високобюджетного блокбастера "Марс атакує!"
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19.06.2022 17:50 Ответить
Це ще хаймарси не привезли. Там вечірка буде більш вибухова.
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19.06.2022 17:53 Ответить
Працювала або арта/значить західна зброя/ або диврсанти ССО..найближче тудт 60 км
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19.06.2022 17:54 Ответить
От тепер ті гниди накінець взнали, як ми можемо "бамбить данбас"!!! І не треба більше звертати увагу по яких об"єктах бити, а робити так як і вони-- лупити по всьому підряд, де тільки можем дістати.
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19.06.2022 17:56 Ответить
Эта сваюадалюбивый нарот ДНР абстрелял свабадалюбивый нарот ЛНР! Я сама видела!
Точку-У купили в военторге.
Ай-ай-ай, они же братья, гражданская война!!!
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19.06.2022 18:27 Ответить
любо
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19.06.2022 19:02 Ответить
Здається, там залишилось пару снарядів, майже цілих)
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19.06.2022 20:07 Ответить
Ой хорош,футбольная ляля,этим сранным кацапским выродкам.
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19.06.2022 20:13 Ответить
Пусть московиты переименуют оставшийся БДК (бардако-корабль)
в "Пенис Чепушилин". Чтобы переплюнуть "Цезаря *******".
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19.06.2022 20:36 Ответить
Файно.

Кацапи в коментарях ще вчора собі волосся на дупі висмикувати, доводячи, що то в станцію місцевого ДСНС ми такі нехороші влучили.

На зауваження, що на відео взагалі то детонація зафіксована, ці створіння видали "так ето спасатільноє оборудованіє для шахт".
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20.06.2022 09:19 Ответить
 
 