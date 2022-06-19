Последствия взрыва арсенала артбригады ВС РФ в оккупированном Хрустальном (бывший Красный Луч) после удара Точки-У ВСУ. ВИДЕО

Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов рашистов в оккупированном Хрустальном (бывший Красный Луч).

В сети опубликовали последствия уничтожения арсенала артбригады ВС РФ в Хрустальном (бывший Красный Луч) после удара Точки-У ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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