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Париарх Кирилл считает, что оккупанты в Украине "защищают Россию на поле сражения". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Патриарх Кирилл заявил, что воюющие в Украине оккупанты "защищают Россию на поле боя".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Выступая в Пензе после освящения Спасского кафедрального собора, патриарх сказал: "Наши молодые ребята сейчас защищают Россию на поле боя".

Кирилл также выразил мнение, что западный мир сейчас переживает "упадок веры", а в России постоянно открываются новые храмы, которые он назвал "божьим чудом". По его словам, храмы строятся "к ужасу западного мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патриарх Кирилл попал под санкции Великобритании
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Топ комментарии
+40
Дебил, ***...
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19.06.2022 18:36
+38
Ну это примерно как гитлеровцы защищали Германию под Москвой и Сталинградом. Результат для таких "защитников" будет таким же.
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19.06.2022 18:39
+31
А как насчёт заповеди "не укради"? Или мародёрство в Параше уже не кража?
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19.06.2022 18:42
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Дебил, ***...
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19.06.2022 18:36 Ответить
НЕРУССКАЯ РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Татаро-монголы, которые в 1237 году установили свою власть в бывшей колонии черниговских князей финском Залесье и создали там вначале Касимовское ханство (Касим-хан) или как часто говорят царство (территория современных Московской и Рязанской областей) а затем построили себе новую столицу Москву и царство (ханство) превратилось в Московское. Само понятие «монголы» собирательное и включает в себя представителей десятков монголоидных и тюркских национальностей, которые исповедовали различные религии… а правящая верхушка во главе с ханом Батыем относилась к несторианской ветви христианства (центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока. Иначе как известный батырь Александр Невский мог стать крестным сыном Батыя и духовным братом его сына Сартака. После установления контроля над Залесьем немногочисленные приходы православной церкви Киевской метрополии сразу же попали под контроль несторианской церкви монгол, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.

И именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они были не просто «святыми», а считались «богоцарями», а мокши, меря, эрзя, татары и монголы, молились их фрескам в храмах как своим богам.

В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, переименованного в Касимовское ханство), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.

В 1461 году ордынско-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своем отделении от Киева, в результате чего московскую царьков перестали считать христианской и длилось это - 142 года, которые скрепное население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя отдельная от всех несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил наряде эпископа под улюлюканья толпы московитов-несториан.

Ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.

Правителям Московии крайне не нравилось, что их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников, только в 1589 году Борис Годунов смог дать взятку туркам, чтобы они принудили греков признать религию Московии «отдельной ветвью христианской церкви». Но только после проведения церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать русифицированных финно-монголов как православных.

Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.

В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).

Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.

На сегодняшний день вся эта история, огромное табу для историков, идеологов и пропагандистов России, которые предпочитают оболванивать свое население фейковой историей РПЦ - которой никогда не было и которую фактически создал Иосиф Сталин под контролем МГБ/КГБ/ФСБ с целью идеологической обработки послушания у своих подданных к российским ново-царям.
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19.06.2022 18:41 Ответить
Спасибо. Со всем согласен. На мой взгляд важно разделение татар на принявших христианство ( наследников несторианства) - правоверных христиан и принятие татарами ислама ( после чего Москва стала вассалом крымских татар до 1710 года). Также большую роль Сарайской епархии ( перебравшейся в Москву после ее основания. .... О какой болгарской Библии идёт речь - первая печатная на латыни - Геттенберга , кажется , первая Библия восточных славян Франциска Скорины???
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19.06.2022 19:07 Ответить
Славянскую библию (на болгарском языке) а заодно и
азбуку (на основе греческой) создали в 9-м веке
по заказу моравского (чешского) князя Ростислава...
...в Чехии кстати в связи с этим государственный праздник с выходным днем...
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20.06.2022 11:04 Ответить
Дякую, коротко, ясно і точно.
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19.06.2022 21:06 Ответить
На момент захоплення Русі татаро-монголами частина татаро-монголів сповідали язичництво близьке до вогнепоклоніння, а частина вже була буддистами. Причому татарі теж були монголами і за мовою, і за вірою. Це була лише корінна основа монгольського війська. Усього татар було 4 тис.чол, а монголів було 30 тис. Основна частина війська була з Тюркського моря мов. Самі татари (вірніше монголи) жили в Середній Азії перейшли на тюркські прислів'я. Астроном Улуг-Бек хоч і був правнуком Чингіз-хана, не говорив монгольською, а говорив на той мові якою говорять ******* узбеки. Монголі, що розселилися маленькими островами по всьому просторі Середньої Азії, перейшли потім на тюркські прислів'я та іслам. Тільки найбільший острівець у Тюркському морі зберіг калміцьку мову, дуже близьку до монгольськой.
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19.06.2022 22:06 Ответить
про таких Порох казав

"**** православная"
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19.06.2022 19:12 Ответить
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19.06.2022 19:14 Ответить
може і дибіл, а те що "пес смердящий" то це точно.
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19.06.2022 19:28 Ответить
Гнида православныя з імернем кіріл.
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19.06.2022 20:39 Ответить
******** в плюсе
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19.06.2022 18:38 Ответить
Те, що він важає, нехай засуне собі в дупу разом з кадилом.
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19.06.2022 18:38 Ответить
Бог сотворив цапа, а чорт -- кацапа. (Народне прислів'я.) А кіріл -- кацап 100 відсотковий.
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19.06.2022 18:38 Ответить
Звідки єсть попса...

Михайло БУЛГАКОВ - майстер українофобії та улюбленець Сталіна | Історія для дорослих - https://www.youtube.com/watch?v=zoAZyPuKvgc&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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19.06.2022 19:57 Ответить
Ну это примерно как гитлеровцы защищали Германию под Москвой и Сталинградом. Результат для таких "защитников" будет таким же.
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19.06.2022 18:39 Ответить
е ні !!!!

перебування німців під Москвою та Сталінградом мало сенс -
Сталін готував напад на Німеччину
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19.06.2022 19:14 Ответить
хуже в разы..***** ******** и мразь слуга Дьявола в мантии священослужителя.. так наверное еще не опускался Дьявол в своих кознях против Бога..
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19.06.2022 18:39 Ответить
интересно на видео---а что те два младых ******** в белых рубашечках под кольцом охраны стояли и скучали... чьи смермотазойды то вылупки???
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19.06.2022 18:49 Ответить
"Это не от высокой зарплаты, а от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой», знаем знаем это как отче наше "мы так воспитаны",мы высокодуховные православные христиане против запада и геев,"мы всех защищаем на земле и помогаем а они неблагодарные"так вот нравственные вы наши вы уже показали себя оказываеться насиловать детей,женщин, девочек, убивать,пытать это нравственые чувства,и там таких 90%
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19.06.2022 18:41 Ответить
Якщо кірілл - св'ященнослужитель, то той, кому він служить - це і є сам диявол.
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19.06.2022 18:41 Ответить
Сатана і є сатаною!
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19.06.2022 18:41 Ответить
Я это говно возненавидел ещё с тем пор,когда утром вместо мультиков включали Слово пыстыря
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19.06.2022 18:42 Ответить
А как насчёт заповеди "не укради"? Или мародёрство в Параше уже не кража?
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19.06.2022 18:42 Ответить
Ні, для кацапів мародерство і грабунок не крадіжка. В їх розумінні це "трофеї" і вони виконують скрєпну місію - "учат лохов" звільнюючи їх від майна бо тільки лошара може сподіватись що окупант його не пограбує.
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19.06.2022 19:21 Ответить
Никак нет. Они в умах живут в 17 веке где брать трофей из захваченных территорий считалось обыденным делом.
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20.06.2022 00:48 Ответить
Кацапською церквою править лукавий.
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19.06.2022 18:42 Ответить
одного прошу Господи, не для себя, для патриарха ки-рыла - пусть всю его (возможно не долгую) оставшуюся земную жизнь защищают только те, кто защищал расию в Украине.... и в Буче, и в Гостомеле, и в Бородянке...и именно так, как они "освобождали" наших девушек, женщин и детей...
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19.06.2022 18:43 Ответить
Але санкції до цієї істоти зась. Орбанщина забороняє.
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19.06.2022 18:44 Ответить
Бріти від себе ввели.
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19.06.2022 19:20 Ответить
За що брітам величезна подяка. А Єс погодилась на шантаж Орбанщини, що дуже прикро.
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19.06.2022 20:39 Ответить
Какой поп,такой и ПРИХОД!
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19.06.2022 18:44 Ответить
Какое счастье, что я атеист... Не приходиться этих аферистов слушать.
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19.06.2022 18:45 Ответить
Та нічого, насправді, ця ряжена гебня не вважає - просто говорящая галава.
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19.06.2022 18:46 Ответить
Хоча б гнида курило хреста зняло, а потім гавкало!
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19.06.2022 18:47 Ответить
той крест, що воно нацепило, не має ніякої божої сили, бо то сатана перевдітий в попа.
для порівняння: є золото 585 проби, а є ще циганське золото ))))))
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20.06.2022 06:13 Ответить
Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов заявил о Гундяеве: "Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет... и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тыс. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ..."
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19.06.2022 18:48 Ответить
Єретик.
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19.06.2022 18:50 Ответить
кирилка-сатанист !!
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19.06.2022 18:50 Ответить
Як дешевий політрук
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19.06.2022 18:51 Ответить
Так майже всі в Українській Православній Церкві МП так думають. Тому поминають Патріарха Кіріла під час служби.
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19.06.2022 18:53 Ответить
Цього біса треба святою водою окропити
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19.06.2022 18:54 Ответить
Сгорить вода,там неземний сатанизм
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19.06.2022 19:29 Ответить
Моя б воля,я б їх закидав атомними бомбами,щоб усі подохли нах,всі без виключення.
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19.06.2022 18:57 Ответить
щоб ти 3доx сатана
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19.06.2022 18:59 Ответить
хай усі ці захісники рашки стануть добривом на українских полях
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19.06.2022 19:00 Ответить
А ви дурні несіть гроші в московськи церкви, хай гундяй момолиться за вашу загибель...
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19.06.2022 19:01 Ответить
Особливо буддистів бурятів вАспітало православіє. Шо цей гундяй меле?
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19.06.2022 19:06 Ответить
це буддісти-буряти та шаманісти-тивинці визволяли православних українців від стіралок, а зодно і від життів

ссучена кацапська нація кодла!!!
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19.06.2022 19:20 Ответить
Як на мене в кац. виконанні всі релігії світу підлягають ліквідації. Дискредитовані геть усі
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19.06.2022 19:28 Ответить
Гундяйку від пекельного полум'я ніщо не захистить.
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19.06.2022 19:09 Ответить
а потім витяг палець з дупи та помолився дзержинському
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19.06.2022 19:11 Ответить
дзюрчинський покінчив самогубством
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19.06.2022 19:25 Ответить
Московська падлюка!
Іди в окопи, нєхєр під рясою ховатись, ублюдок!

Слава Україні!
Героям Слава!
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19.06.2022 19:11 Ответить
Гебняві лише в загороджувальних загонах й керівництві концтаборів
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19.06.2022 19:24 Ответить
Отрыжка сатаны
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19.06.2022 19:12 Ответить
Довбойоб у рясі.
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19.06.2022 19:14 Ответить
Защищают его хозяина:
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19.06.2022 19:18 Ответить
Начхати на булькотіння зачмиреної гебні
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19.06.2022 19:23 Ответить
конченный идиот...
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19.06.2022 19:25 Ответить
Патріарх Кирил заявив, що окупанти, які воюють в Україні "захищають Росію на полі бою". слуга лукавого по кличці "куйло".Чому захищають сатанистську рабсію ,в Україні ,вбиваючи Українців.? Президент Порошенко, досить чітко висловився з цього приводу -"православна ти с,ка"
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19.06.2022 19:27 Ответить
Росії не існує. Це вигадка
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19.06.2022 19:30 Ответить
А мы считаем что Кирил Гундяев ******@т, и к тому же гуманитарий, а гуманитарий, как известно, считать не умеют
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19.06.2022 19:34 Ответить
какая вера,он сатане продался!
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19.06.2022 19:35 Ответить
путиносос *****, может свинособаки и дойдут в своём развитии до средневековья и наконец из тебя изгонят Дьявола, на костре? Задрал в конец ты всех, кроме лишнехромосомов, своим сатанизмом!!! ****** ты хоть Библию держал в руках??? Не про тебя ли, лошадь прокашляла: "Дебил бл#ядь!"?
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19.06.2022 19:35 Ответить
Вот не пойму, зачем называть этого вонючего козла патриархом? У него ведь есть имя-Володька Гундяев, бандитское погоняло Кирилл. А насчет поповников-так их и у нас в Украине натыкали на каждом углу.
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19.06.2022 19:38 Ответить
А де наш покидьок Онуфрій? Язик в зад засунув?
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19.06.2022 19:39 Ответить
Онуфрій зі своїми попами - шобла продажних покидьків у рясах. Після Перемоги, як люди і солдати повернуться до своїх домівок (і руїн) - упцмп позбудеться більшості своїх приходів. Якщо взагалі залишиться в Україні...
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19.06.2022 21:09 Ответить
Ну що,прихожани мацковського патріархату, тепер поцілуєте гундяя в сраку?
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19.06.2022 19:40 Ответить
кирюха,а тебя нехреново окурок пристроил,глашатай бредовых идей от окурка-достоин религии,не создавать,а уничтожать,вспоминается поп-толоконный *****.Продолжай махать кадилом,но час придёт,махнут и тебя протеже ковыряющего в носу и рассматривающего козявку с сомнением в душе,слопать сейчас,или..
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19.06.2022 19:41 Ответить
Цей феесбешний мудак вважає напад на мирну країну і масове знищення її громадян, руйнування міст і сіл, мародерство і військові злочини "захистом росії". За такі речі йому мають оголосити анафему. Якщо цього не зроблять то вважайте що ортодоксальне християнство спаплюжене назавжди.
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19.06.2022 19:47 Ответить
Табачный патриарх Гундяев решил что он умнее Всевышнего
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19.06.2022 19:54 Ответить
Табачный патриарх Гундяев решил что он умнее Всевышнего
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19.06.2022 19:56 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
4 ч

Немецкий дипломат и новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген на международном симпозиуме: "Медведев сегодня - клоун, извините, что я должен произнести это вслух"

Ну отлично же.

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19.06.2022 19:56 Ответить
Голосом сказочника:
- Ударился добрый молодец Кирюша оземь, ударился вдругорядь, ударился в третий раз - и ******** окончательно!
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19.06.2022 20:02 Ответить
ГеБешний гундяй

Як і вся свора
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19.06.2022 20:08 Ответить
Підар ти гундяй, су ка гнійна, сатаніст зачумлений, а не патріарх - здохни, рогокопитна сволото.
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19.06.2022 20:08 Ответить
Сатана там править бал.
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19.06.2022 20:22 Ответить
Это агония фашистской секты РПЦ. Количество приходов в Украине , церковь которой всегда была легитимной , гораздо больше чем в Мордоре , без Украине и ихней секте барыг и уродов , Сатанистской секте - хана. У раши и их секты ничего общего с Богом - это безумные звери.
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19.06.2022 20:23 Ответить
Сатанат шифрующийся под религиозную организацию.
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19.06.2022 20:37 Ответить
я досі не можу зрозуміти, чим наши православнутим не подобаються звичайні європейскі католики, або навіть уніати - тобто універсальні православні до розподілу їх на католіків-протестантів-православних-бабтистів-адвентистів тощо

хто небудь може мені пояснити чому тих триєдиних бісов так тягде саме до православія, саме до московитов? чим їм звичайне христианство не таке?
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19.06.2022 20:48 Ответить
Сжечь суку *****
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19.06.2022 20:58 Ответить
чортам, курво, розповісиш.
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19.06.2022 21:00 Ответить
Ті, що порушили Божі Заповіді не є православні, а є просто сатаністи.
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19.06.2022 21:11 Ответить
Я не думаю, що лікарю психічної лікарні цікаво читати цитати своїх хворих пацієнтів. Він просто зюільщує їм дозу транквелізаторів, або в тядких випадках лікує електричним струмом.

Навіщо цитувати цих дибілів, це що на щось впливає якось? Скажену собаку просто пристрелюють.
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19.06.2022 21:17 Ответить
Покажіть це Баканову, який ходить до московської церкви та цинічно заявляє, що не визнає "розколу"...
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19.06.2022 21:40 Ответить
маразматична москальська сатанiстська секта РПЦ-КДБ.
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19.06.2022 21:52 Ответить
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19.06.2022 21:54 Ответить
ЕС не смог принять санкции против гундяева вследствие блокирования мадьяр. Почему бы всем странам ЕС (без мадьяр) не принять эти санкции по отдельности, но общим списком.
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19.06.2022 22:19 Ответить
Старый мерзавец
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19.06.2022 22:35 Ответить
Фашист в сутані...
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19.06.2022 23:33 Ответить
Весь покрытый золотом, абсолютно весь... Почему эти ребята защищают родину на чужой территории ,убивая ни вчем не повинных жителей
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20.06.2022 00:19 Ответить
Putin's dog
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20.06.2022 00:37 Ответить
Шановне товариство! А що ще можна почути із вуст цього редкостной души *********? Цей гнойний підар давно вже трахається із ****** в ролі пасивного учасника статевого акту. Так що скоро доживем до того часу, коли в Україні не буде церков московського сатанату. Тоді побачимо як у цього підара ************* пердака порве на лоскути.
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20.06.2022 22:30 Ответить
 
 