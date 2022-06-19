Жители оккупированного Изюма и их родственники записали видеообращение к Зеленскому. ВИДЕО

Изюмчане, находящиеся на подконтрольной Украине территории, просят президента Украины Владимира Зеленского спасти жителей временно оккупированного города, захваченного и уничтоженного российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Наш город - это болььшая Буча и малый Мариуполь. Мы умоляем вас спасти те тысячи людей, которые остались в нашем оккупированном городе", - говорится в видеообращении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Чередник (@cherednikyulya)

Одна из участниц ролика Юлия Чередник, которой удалось эвакуировать из Изюма сына и бабушку, рассказала Суспільному, что таким образом изюмчане пытаются привлечь внимание власти к катастрофическому положению остающихся в оккупации людей.

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"Видео записали изюмчане, которых я собрала по Киеву. Это оставшиеся там родственники изюмчан или изюмчане, которым удалось уехать. Было около 30 человек. Основной призыв в том, чтобы прилагали максимум усилий, чтобы спасли наш город и не забывали о нем", – говорит Чередник.

По словам Юлии, 5 мая ее отец получил ранение от кассетной ракеты в Изюме, но должной помощи в городе не получил – его вывезли в РФ.

"Они пошли в "военную комендатуру", как ее там называют. Он дополз до нее и там уже потерял сознание. В Изюме кто-то из врачей остался, но нет медикаментов, нечем зашить рану. А поскольку у моего отца было ранение в живот, то все, что могли сделать, это раскрыть живот, вытащить кишки и клипсами зафиксировать. И потом его вывезли в Россию, город Валуйки, не спрашивая его. Сейчас он проходит реабилитацию и ищет способ, как можно оттуда уехать", - продолжает Чередник.

По ее словам, в Изюме есть случаи распространения инфекционного заболевания – чесотки, нет медикаментов.

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"Мне известны случаи гибели инсулинозависимых людей. Есть люди с онкологией... Самая критическая ситуация именно с тем, что нет медикаментов", - отмечает Чередник.

Люди живут в подвалах, там же и готовят, не могут помыться, постирать вещи, купаются в реке, рассказывает Юлия. В Изюме уничтожены коммуникации.

"Где-то линии потянули по районам, но эти линии перебивают снова и снова. Сейчас там люди без ничего. Без воды, купить ничего нельзя, без еды. Гуманитарную помощь дают, только если ты будешь сотрудничать с оккупантами. Если ты будешь отказываться работать на них, по городу убирать, тогда ты будешь голодным", – говорит женщина.

Изюмчанка отмечает большой вклад волонтеров организации "Помогаем уехать", однако эти пути небезопасны.

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"Они очень многое сделали. Там какие-то безумные договоренности, чтобы люди выезжали через Печенеги. Они пытаются найти транспорт, который вез бы людей из Изюма на Купянск. Но был случай, когда угнали водителя, вывезли в Россию, очень избили и дали ему возможность совершить один звонок. Он позвонил по телефону волонтерам. Мне известен еще один случай, но там семья выбиралась через Россию и это заняло почти месяц", - сказала Чередник.

Она надеется, что публичная огласка поможет привлечь больше внимания к Изюму и сравнивает ситуацию с Мариуполем.

"О Мариуполе кричали – и там был результат, там были вывезены люди. А у нас, в Изюме, до сих пор дети… Мы кричим так же, как кричали мариупольцы. Мы просим спасти хотя бы наших детей", – сказала женщина.