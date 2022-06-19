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Жители оккупированного Изюма и их родственники записали видеообращение к Зеленскому. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Изюмчане, находящиеся на подконтрольной Украине территории, просят президента Украины Владимира Зеленского спасти жителей временно оккупированного города, захваченного и уничтоженного российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Наш город - это болььшая Буча и малый Мариуполь. Мы умоляем вас спасти те тысячи людей, которые остались в нашем оккупированном городе", - говорится в видеообращении.

 
 
 
 
 
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Публикация от Юлия Чередник (@cherednikyulya)

Одна из участниц ролика Юлия Чередник, которой удалось эвакуировать из Изюма сына и бабушку, рассказала Суспільному, что таким образом изюмчане пытаются привлечь внимание власти к катастрофическому положению остающихся в оккупации людей.

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"Видео записали изюмчане, которых я собрала по Киеву. Это оставшиеся там родственники изюмчан или изюмчане, которым удалось уехать. Было около 30 человек. Основной призыв в том, чтобы прилагали максимум усилий, чтобы спасли наш город и не забывали о нем", – говорит Чередник.

По словам Юлии, 5 мая ее отец получил ранение от кассетной ракеты в Изюме, но должной помощи в городе не получил – его вывезли в РФ.

"Они пошли в "военную комендатуру", как ее там называют. Он дополз до нее и там уже потерял сознание. В Изюме кто-то из врачей остался, но нет медикаментов, нечем зашить рану. А поскольку у моего отца было ранение в живот, то все, что могли сделать, это раскрыть живот, вытащить кишки и клипсами зафиксировать. И потом его вывезли в Россию, город Валуйки, не спрашивая его. Сейчас он проходит реабилитацию и ищет способ, как можно оттуда уехать", - продолжает Чередник.

По ее словам, в Изюме есть случаи распространения инфекционного заболевания – чесотки, нет медикаментов.

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"Мне известны случаи гибели инсулинозависимых людей. Есть люди с онкологией... Самая критическая ситуация именно с тем, что нет медикаментов", - отмечает Чередник.

Люди живут в подвалах, там же и готовят, не могут помыться, постирать вещи, купаются в реке, рассказывает Юлия. В Изюме уничтожены коммуникации.

"Где-то линии потянули по районам, но эти линии перебивают снова и снова. Сейчас там люди без ничего. Без воды, купить ничего нельзя, без еды. Гуманитарную помощь дают, только если ты будешь сотрудничать с оккупантами. Если ты будешь отказываться работать на них, по городу убирать, тогда ты будешь голодным", – говорит женщина.

Изюмчанка отмечает большой вклад волонтеров организации "Помогаем уехать", однако эти пути небезопасны.

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"Они очень многое сделали. Там какие-то безумные договоренности, чтобы люди выезжали через Печенеги. Они пытаются найти транспорт, который вез бы людей из Изюма на Купянск. Но был случай, когда угнали водителя, вывезли в Россию, очень избили и дали ему возможность совершить один звонок. Он позвонил по телефону волонтерам. Мне известен еще один случай, но там семья выбиралась через Россию и это заняло почти месяц", - сказала Чередник.

Она надеется, что публичная огласка поможет привлечь больше внимания к Изюму и сравнивает ситуацию с Мариуполем.

"О Мариуполе кричали – и там был результат, там были вывезены люди. А у нас, в Изюме, до сих пор дети… Мы кричим так же, как кричали мариупольцы. Мы просим спасти хотя бы наших детей", – сказала женщина.
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Топ комментарии
+38
А ті що залишилися ,чому не евакуювалися вчасно?? Що очікували,часом не "Русский мир"??)))
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19.06.2022 22:23
+36
Не слід ототожнювати ЗСУ з Зеленським!!! ЗСУ це українці,кращі сини та доньки народа,народа,а не Зеленського!!!)
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19.06.2022 22:45
+30
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19.06.2022 22:36
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Краще б ви цього дебіла не вибирали !!!!
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19.06.2022 23:51 Ответить
чим тяжче буде кацапам на фронті і чим більше бажання перемовин у них буде, тим більше буде таких звернень.
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19.06.2022 23:53 Ответить
так дуже схоже на кацапський вкид. Врятувати то значить віддати кацапні у їхньому розумінні
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20.06.2022 00:30 Ответить
Зрозуміло. Починаємо будувати дорогу
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20.06.2022 00:01 Ответить
що це за треш. Ще два місяці тому було сказано евакуйовуватись бо там почнеться пекло. А тепер у зсу чезез цих скигликів напівза´язані руки
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20.06.2022 00:26 Ответить
Бачу на відео зверненні чоловіків, начебто здорові, не інваліди, то чому не захищаємо своїх рідних, свою домівку? Не можете, то вчиться, чи не хочете і благаєте президента спасти. Це схоже на «Путін спаси нас».

Схоже на фейк російської пропаганди, типу "Путін спасі нас".
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20.06.2022 00:32 Ответить
"Чому не захищаємо"... Багато чоловіків та жінок в Україні й зброї в руках не тримали й не нюхали, але хочуть захищати свою країну. Чому влада не зробить елементарні курси для людей, які працюють, по суботах та неділях? Га?
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20.06.2022 01:25 Ответить
Все це є. Піздуй в воєнкомат, скажи, що хочеш, але ***** не знаєш і не вмієш. Підеш на декілька тижневі курси. Чи може до тебе додому прийти? Що це ***** за наезди - "не роблять курси". Хто хтів - знайшов, а шо тільки ******* - той тільки *******, по будь-якому поводу...
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20.06.2022 09:54 Ответить
****, те кто снялся в этой херне, что вы, собственно, хотите???? Бросим на Изюм все силы и положим половину? Вы, вообще, в курсе, что на фронте сотнями умирают не только орки но и наши парни? У вас, что, к ним претензии, что медленно? Что вы собственно хотели сказать? Вас не зеленый освободит а простые украинцы, ценой своих жизней. Вот к ним и обращайтесь. Ну и напомню, хотя может и не все, среди вас, виноваты, НО:
в 2019 году в Харьковской области 1-е место занял руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский (36,41%, 482 470 голосов), на 2-м месте сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко (26,58%, 352 196 голосов), на 3-м месте действующий Президент Петр Порошенко (8,52%, 112 937 голосов).
Про 2 тур и писать не стоит.
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20.06.2022 01:02 Ответить
как спасти? трах-тибидох из воздуха родить армию ещё в 100 тыщ солдат и 10 тыщ единиц техники? эвакуироваться надо было.
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20.06.2022 04:25 Ответить
Нікого не хочу образити, але всі ці звернення до президента - ганебне явище. По перше, ставите себе на один рівкнь з мокшами, які так ********** колективні звернення до "царя-батюшкт", ліпите з посадовця мало не Бога на землі, по друге, горе стосується всієї України, перелік "гарячих" питань нескінчений і виділяти серед них одне це нерозуміння ситуації вцілому. Те, що Ізюм зараз, це стратегічне місце, зрозуміло всім. Але вирішення цього питання вимагає значних зусиль і резервів. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, підтримуйте дії уряди, спрямовані на досягнення Перемоги. Подібні відосики, крім гіркого осаду нічого не несуть.
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20.06.2022 07:25 Ответить
Не зрозуміле звернення. А шо Зе має сісти в танк і звільнити? Чи ситуація в інших містах що окуповані краща? Я впевнений що ЗСУ роблять все можливе.
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20.06.2022 09:35 Ответить
***** це якийсь совок недобитий. Коли почалася війна, мізків не вистачило подумать, що і у вас буде жарко? Чекали до останнього, тепер скиглити надумали. Дебіли, *****, боже за що оця кара нам - півкраїни мають голову для того, аби лише туди їсти.
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20.06.2022 09:57 Ответить
Тихо, тихо, зараз зеленський зробе ще один побєдоносний відосік про Ізюм і всім полегшає
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20.06.2022 15:40 Ответить
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