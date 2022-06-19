Жители оккупированного Изюма и их родственники записали видеообращение к Зеленскому. ВИДЕО
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Изюмчане, находящиеся на подконтрольной Украине территории, просят президента Украины Владимира Зеленского спасти жителей временно оккупированного города, захваченного и уничтоженного российскими войсками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Наш город - это болььшая Буча и малый Мариуполь. Мы умоляем вас спасти те тысячи людей, которые остались в нашем оккупированном городе", - говорится в видеообращении.
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Одна из участниц ролика Юлия Чередник, которой удалось эвакуировать из Изюма сына и бабушку, рассказала Суспільному, что таким образом изюмчане пытаются привлечь внимание власти к катастрофическому положению остающихся в оккупации людей.
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"Видео записали изюмчане, которых я собрала по Киеву. Это оставшиеся там родственники изюмчан или изюмчане, которым удалось уехать. Было около 30 человек. Основной призыв в том, чтобы прилагали максимум усилий, чтобы спасли наш город и не забывали о нем", – говорит Чередник.
По словам Юлии, 5 мая ее отец получил ранение от кассетной ракеты в Изюме, но должной помощи в городе не получил – его вывезли в РФ.
"Они пошли в "военную комендатуру", как ее там называют. Он дополз до нее и там уже потерял сознание. В Изюме кто-то из врачей остался, но нет медикаментов, нечем зашить рану. А поскольку у моего отца было ранение в живот, то все, что могли сделать, это раскрыть живот, вытащить кишки и клипсами зафиксировать. И потом его вывезли в Россию, город Валуйки, не спрашивая его. Сейчас он проходит реабилитацию и ищет способ, как можно оттуда уехать", - продолжает Чередник.
По ее словам, в Изюме есть случаи распространения инфекционного заболевания – чесотки, нет медикаментов.
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"Мне известны случаи гибели инсулинозависимых людей. Есть люди с онкологией... Самая критическая ситуация именно с тем, что нет медикаментов", - отмечает Чередник.
Люди живут в подвалах, там же и готовят, не могут помыться, постирать вещи, купаются в реке, рассказывает Юлия. В Изюме уничтожены коммуникации.
"Где-то линии потянули по районам, но эти линии перебивают снова и снова. Сейчас там люди без ничего. Без воды, купить ничего нельзя, без еды. Гуманитарную помощь дают, только если ты будешь сотрудничать с оккупантами. Если ты будешь отказываться работать на них, по городу убирать, тогда ты будешь голодным", – говорит женщина.
Изюмчанка отмечает большой вклад волонтеров организации "Помогаем уехать", однако эти пути небезопасны.
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"Они очень многое сделали. Там какие-то безумные договоренности, чтобы люди выезжали через Печенеги. Они пытаются найти транспорт, который вез бы людей из Изюма на Купянск. Но был случай, когда угнали водителя, вывезли в Россию, очень избили и дали ему возможность совершить один звонок. Он позвонил по телефону волонтерам. Мне известен еще один случай, но там семья выбиралась через Россию и это заняло почти месяц", - сказала Чередник.
Она надеется, что публичная огласка поможет привлечь больше внимания к Изюму и сравнивает ситуацию с Мариуполем.
"О Мариуполе кричали – и там был результат, там были вывезены люди. А у нас, в Изюме, до сих пор дети… Мы кричим так же, как кричали мариупольцы. Мы просим спасти хотя бы наших детей", – сказала женщина.
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Схоже на фейк російської пропаганди, типу "Путін спасі нас".
в 2019 году в Харьковской области 1-е место занял руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский (36,41%, 482 470 голосов), на 2-м месте сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко (26,58%, 352 196 голосов), на 3-м месте действующий Президент Петр Порошенко (8,52%, 112 937 голосов).
Про 2 тур и писать не стоит.