"Так выглядит война ночью": Песня сержанта бригады НГУ Николая (Раптора) в перерыве между боями в Северодонецке. ВИДЕО

Во время перерыва между боями за Северодонецк военнослужащий Нацгвардии Николай (Позывный Раптор) исполнил собственную песню.

Видео опубликовал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Ночи войны" - сержант бригады Нацгвардии быстрого реагирования 3018 Николай (Раптор) исполняет свою песню во время перерыва в боях в Северодонецке. Через час начнется контактное сражение, затем начнет бить российский танк, на следующее утро этот дом и эта квартира будут разбиты и сгорят от российских снарядов. Воины Нацгвардии и подразделение Николая продолжают вести бои за Северодонецк", – рассказал Бутусов.

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