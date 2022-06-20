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"Так выглядит война ночью": Песня сержанта бригады НГУ Николая (Раптора) в перерыве между боями в Северодонецке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время перерыва между боями за Северодонецк военнослужащий Нацгвардии Николай (Позывный Раптор) исполнил собственную песню.

Видео опубликовал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Ночи войны" - сержант бригады Нацгвардии быстрого реагирования 3018 Николай (Раптор) исполняет свою песню во время перерыва в боях в Северодонецке. Через час начнется контактное сражение, затем начнет бить российский танк, на следующее утро этот дом и эта квартира будут разбиты и сгорят от российских снарядов. Воины Нацгвардии и подразделение Николая продолжают вести бои за Северодонецк", – рассказал Бутусов.

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Автор: Анастасія Потіха
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Хлопчики, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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19.06.2022 23:46 Ответить
вся сущность кацапа в одном коротком сюжете........
https://twitter.com/i/status/1538519806109949953
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20.06.2022 00:01 Ответить
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20.06.2022 00:02 Ответить
А обсирати можна ?
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20.06.2022 00:38 Ответить
Наші хлопці не тільки мужні воіни , вони дуже талановиті і круті 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.06.2022 00:40 Ответить
бідні хлопці, не мають навіть нормального відпочинку
ці російські підлюки обстрілюють їх і вдень і вночі, щоб ви твари здохли все швидше.
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20.06.2022 04:50 Ответить
круті хлопці...
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20.06.2022 06:37 Ответить
Наші хлопці талановиті у всьому! Бережи вас Господь! Віримо в ЗСУ!
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20.06.2022 08:45 Ответить
 
 