"Это не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Путин разрешил же", - оккупант рассказывает жене о воровстве в Украине. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
По данным Службы безопасности Украины у россиян кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются, поэтому захватчики очень радуются этому.
Об этом говорится в новом перехвате СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…", – рассказывает захватчик жене. Оккупант завидует старшине, который "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!".
Смотрите также: Крали все, что видели: Как российские оккупанты "штурмовали" магазин на Сумщине. ВИДЕО
Так что составил свой "бизнес-план": хочет наворовать себе военную экипировку. Ведь обмундирование на спецоперацию им приходится покупать самим.
"Я сижу в этих (намародеренных - прим.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб#ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берц весит. В них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох#еные…", – восхищается захватчик
Пожалуйста, подождите...
Ботоксне кремлівське чепушило проговорилось про свій невгамовний фантомний біль - "зачєм било дєлать госпєрєворот в 2014 году, зачєм?"
Так все добре складувалось, з недоразвитого Януковича такий хороший Лукашенко получався, радянський союз просматрювався і новий освободітєльний поход на Польщу з Балтією - і от такоє от, да?
................
Так що виходить ми дійсно стали щітом Європи, наш Майдан триває - і це наша Війна Гідності.
за можливість мародерити
Це ваша суть - захоплювати чуже, вбивати і мучити, а ще - здохнути на чужій землі за велич вашої голозадої імперії.