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мародерство (434) Путин (29870) СБУ (18699) перехват (319)

"Это не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Путин разрешил же", - оккупант рассказывает жене о воровстве в Украине. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

По данным Службы безопасности Украины у россиян кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются, поэтому захватчики очень радуются этому.

Об этом говорится в новом перехвате СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…", – рассказывает захватчик жене. Оккупант завидует старшине, который "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!".

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Так что составил свой "бизнес-план": хочет наворовать себе военную экипировку. Ведь обмундирование на спецоперацию им приходится покупать самим.

"Я сижу в этих (намародеренных - прим.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб#ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берц весит. В них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох#еные…", – восхищается захватчик
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Топ комментарии
+22
Белые тапочки чмонька подыщи заодно, пригодятся, правда, если ноги будут в гробу, могут и в земле остаться, тут как повезёт.
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20.06.2022 09:58
+21
для путина и его приспешников вряд ли что-то изменится после западных санкций, для них они просто недостижимы..., для русской быдломассы скорее да, чем нет..., но дядя вова приготовил для своих рабов утешительный приз - можно грабить и мародерить... и рабы стали любить его еще больше..., меня тошнило, даже когда я это писала...
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20.06.2022 10:11
+16
а путін тим часом розглядає свою казявку

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20.06.2022 10:00
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Белые тапочки чмонька подыщи заодно, пригодятся, правда, если ноги будут в гробу, могут и в земле остаться, тут как повезёт.
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20.06.2022 09:58 Ответить
а путін тим часом розглядає свою казявку

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20.06.2022 10:00 Ответить
Мабуть, кров там побачив. Носова кровотеча часто буває в тих, хто хворіє на рак крові.
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20.06.2022 16:48 Ответить
Рассматривает... Он ее при всех отдегустировал! По роже было видно, что понравилась.
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21.06.2022 13:59 Ответить
**********??
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20.06.2022 10:07 Ответить
Як,все, просто... Що пуцькін ,разрешил, Фсьо можно-Фсьо. Матінко божа... Ховайся
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20.06.2022 10:06 Ответить
Валерій Прозапас ·

Ботоксне кремлівське чепушило проговорилось про свій невгамовний фантомний біль - "зачєм било дєлать госпєрєворот в 2014 году, зачєм?"

Так все добре складувалось, з недоразвитого Януковича такий хороший Лукашенко получався, радянський союз просматрювався і новий освободітєльний поход на Польщу з Балтією - і от такоє от, да?

................

Так що виходить ми дійсно стали щітом Європи, наш Майдан триває - і це наша Війна Гідності.
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20.06.2022 11:02 Ответить
знають за що будуть дохнути,
за можливість мародерити
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20.06.2022 10:07 Ответить
путін - міжнародний злочинець та директор страни-ізгоя за сумісництвом може разрешити що завгодно, не треба це виконувати
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20.06.2022 10:11 Ответить
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20.06.2022 11:02 Ответить
Це,схоже,та підорва,що в полон взяли
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20.06.2022 10:11 Ответить
То, что путлер выписал индульгенцию своим бандитам с оружием было понятно с самого начала.
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20.06.2022 10:11 Ответить
для путина и его приспешников вряд ли что-то изменится после западных санкций, для них они просто недостижимы..., для русской быдломассы скорее да, чем нет..., но дядя вова приготовил для своих рабов утешительный приз - можно грабить и мародерить... и рабы стали любить его еще больше..., меня тошнило, даже когда я это писала...
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20.06.2022 10:11 Ответить
а, потім офіцерьє у них все це пограбують. "грабь награблєноє", або кадировці відберуть.
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20.06.2022 12:26 Ответить
Це і є справжні цілі "спецоперації". Вікінги засрані...
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20.06.2022 10:16 Ответить
А Труханова дивує ріст ненависті до усього кацапського.
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20.06.2022 10:18 Ответить
Очередное доказательство....лучший кацап - дохлый кацап !!!!
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20.06.2022 10:33 Ответить
Поц, вали в рідний мордор та марадЬор, раз ***** вам дозволило.
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20.06.2022 10:42 Ответить
В тих берцях тебе і закопають. У пеклі ноги потіти не будуть.
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20.06.2022 10:56 Ответить
Осталось найти форму и умереть
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20.06.2022 11:24 Ответить
Если путя говорит: «А потом мы у них... цап-царап», то что говорить об этих урук-хайах. Недавно читал высказывания рассейскага адмирала, так он сказал следующее: "Мы сами взростили эту шайку мародеров". Мы это и без них знали, но теперь понятно что их адмиралы осознают - какой звездотой они командуют.
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20.06.2022 11:32 Ответить
Ідіотами бути можна, Путін дав добро.
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20.06.2022 12:21 Ответить
це він зараз дозволив, а потім скажуть що "опорочил честь русского мундіра" і розстріляють к ..м, щоб не платити і щоб ніхто не розказував, що на цій війні насправді було.
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20.06.2022 12:25 Ответить
Звичайно, що в мордорі мародерство - не є "уголовно наказуемо".
Це ваша суть - захоплювати чуже, вбивати і мучити, а ще - здохнути на чужій землі за велич вашої голозадої імперії.
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20.06.2022 13:01 Ответить
путлєр разрєшіл мародьоріть, а кіріл гундяйка БЛАГОСЛОВІЛ
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20.06.2022 13:15 Ответить
криворука і рукожопа орда якісні речі виготовити не здатна. Мародерство - це їхній спосіб життя. А щоб мародерити вони і клепають зброю, нічого іншого робити не вміють.
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20.06.2022 13:38 Ответить
"Солдати! Я позбавлю вас від тієї "химери", яка іменується "совістю"! Я беру всі ваші дії на себе!" (Адольф Гітлер)
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20.06.2022 14:46 Ответить
Кирзачі скоро їм будуть видавати як в "атечественную вайну"
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20.06.2022 14:48 Ответить
В этих берцах тебя и похоронят, в коробке от телевизора....
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20.06.2022 21:23 Ответить
 
 