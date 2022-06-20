"Это не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Путин разрешил же", - оккупант рассказывает жене о воровстве в Украине. АУДИО

По данным Службы безопасности Украины у россиян кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются, поэтому захватчики очень радуются этому.

Об этом говорится в новом перехвате СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…", – рассказывает захватчик жене. Оккупант завидует старшине, который "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!".

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Так что составил свой "бизнес-план": хочет наворовать себе военную экипировку. Ведь обмундирование на спецоперацию им приходится покупать самим.

"Я сижу в этих (намародеренных - прим.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб#ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берц весит. В них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох#еные…", – восхищается захватчик