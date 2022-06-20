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Рашисты начали "медленную эксгумацию" в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты в Мариуполе совершают эксгумацию погибших гражданских.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты начали медленную эксгумацию умерших. Выкапывают трупы, грузят на тракторы и свозят в "морг на Метро". Регистрация ведется исключительно при участии близких. Из-за жары из морга - сразу на погребение в братских могилах. Не всегда с установлением номеров. Обращение с погибшими как с мусором стало нормой", – рассказал он.

По словам Андрющенко, питьевая вода остается проблемой номер один.

"Несмотря на анонсированные оккупантами развозы раз в неделю в реальности набрать воду имеют возможность не все жители. По некоторым районам, где частично появилось водоснабжение, решают проблему путем использования технической воды в качестве питьевой. Для жителей Левобережного района проблема остается нерешенной", - добавил. советник мэра.

"Из-за проблем с гуманитаркой (нетрудоспособные уже почти не получают) и наличием пенсий к "супермаркетам" люди стоят на жаре реально за куском хлеба по 3-4 часа. Цены стремительно повысились сразу с появлением денег у мариупольцев. Ожидаемо, оккупанты наживаются на беде на каждому шагу", - подытожил Андрюшенко.

Также смотрите: Оккупанты продолжают прятать технику среди жилых кварталов в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
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Очікувано, окупанти наживаються на біді на кожному кроці", - підсумував Андрюшенко.
Стесняюсь спросить, а у нас почему цены возросли вдвое?
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20.06.2022 11:15 Ответить
валят шо бензин у 2 рази
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20.06.2022 12:13 Ответить
війна у нас не чули? чи пан думає, що війна це корисно для економіки?
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20.06.2022 12:15 Ответить
Кацапы разбомбили все наши НПЗ, как думаешь почему бензин в 2 раза дороже, правда не понятно
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20.06.2022 12:51 Ответить
Абама паднял и Яценюк. А вот в Рассии цены ваабще не растут представляешь. Прадукты дяшовые. Бензин ваабще бесплатный. Делай вывады, где лучше жить? На нищем Западе или на багатай Расии, где бензин бесплатно.
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20.06.2022 16:40 Ответить
И яще! Правитель Путин паабещал: "уже к 2135 году каждый расиянин будет багат, как житель Эмиратав!"
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20.06.2022 16:41 Ответить
Це ж пуйло оголосило про пряму загрозу Еміратам! Путін анонсував "пабєдоносную" війну з Еміратами і тотальне там мародерство! Іншого способу зрівнятися з мешканцями Еміратів в добробуті для рашкованців немає!
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20.06.2022 17:16 Ответить
кацапи то виродки і тварюки тварюки і ще раз тварюки(((
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20.06.2022 14:45 Ответить
А міжнародні представники ООН .ОБСЄ.ЧХ,там присутні !
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20.06.2022 15:24 Ответить
Партия Шария набрала наибольшее количество голосов (местные выборы 2020) в Мариуполе, Ирпене, на третьем месте Харьков! Не стоит забывать и об этом тоже!
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20.06.2022 16:43 Ответить
 
 