Рашисты начали "медленную эксгумацию" в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Российские оккупанты в Мариуполе совершают эксгумацию погибших гражданских.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Оккупанты начали медленную эксгумацию умерших. Выкапывают трупы, грузят на тракторы и свозят в "морг на Метро". Регистрация ведется исключительно при участии близких. Из-за жары из морга - сразу на погребение в братских могилах. Не всегда с установлением номеров. Обращение с погибшими как с мусором стало нормой", – рассказал он.

По словам Андрющенко, питьевая вода остается проблемой номер один.

"Несмотря на анонсированные оккупантами развозы раз в неделю в реальности набрать воду имеют возможность не все жители. По некоторым районам, где частично появилось водоснабжение, решают проблему путем использования технической воды в качестве питьевой. Для жителей Левобережного района проблема остается нерешенной", - добавил. советник мэра.

"Из-за проблем с гуманитаркой (нетрудоспособные уже почти не получают) и наличием пенсий к "супермаркетам" люди стоят на жаре реально за куском хлеба по 3-4 часа. Цены стремительно повысились сразу с появлением денег у мариупольцев. Ожидаемо, оккупанты наживаются на беде на каждому шагу", - подытожил Андрюшенко.

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