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"Тип тупо в моих берцах": Боевой медик взял в плен восемь оккупантов-мародеров. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пока украинские защитники разошлись по позициям, российские оккупанты пришли и хотели украсть их форму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко.
"История стоит сценария для фильма. Привезли ребятам новую форму. Некогда было разбираться, оставили на время на куче и разошлись по позициям. Потом медик вернулся, что-то себе подобрать, а там уже орки роются в нашей форме… Результат – боевой медик взял в плен восемь россиян. Такие у нас медики", – рассказал он.
Топ комментарии
+60 Палиця Василь
показать весь комментарий20.06.2022 10:54
+55 Max Skall
показать весь комментарий20.06.2022 11:03
+41 Михаил Филоненко 495c73a6
показать весь комментарий20.06.2022 10:57
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"Одноразові" солдати - "одноразовий" і одяг у них!
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Это для прикола. А если серьезно, то пусть это лапотное быдло целует руки нашему медику, что домой, пад радныя бярезки отправится по обмену а не в целофановом мешке.
и вообще...а если бы не медик??? они б и весь прикид стыбзили б... не порядок !!! шляется всякая бомжара нищебродская у вас за спиной !!! хорошо шо хорошо закончилось !! (и для бомжар видимо тоже)
Як так ????????????????????????????????
Як один медик міг взяти 8х у полон ?
2. Як так кацапи спокійно пересуваються серед позицій, по тилам?
3. Це, мабудь чи не єдині полонені раші (медик не схотів утилізувати, або не схотів знімати окровавлений одяг власноруч)...
В них є, також ВКС (*******, зоряні війни, всі частини), в на террики краще оснащені.
Берці знімати тільки зі голеностопом.!!!