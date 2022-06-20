Украинский расчет болгарского СПГ-9 "Warrior" уничтожает российских оккупантов. ВИДЕО

Переданные Болгарией противотанковые гранатометы СПГ-9 "Warrior" уже на фронте и помогают уничтожать российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликован фрагмент искусного боевого использования украинскими бойцами болгарских гранатометов.

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