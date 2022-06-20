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Украинский расчет болгарского СПГ-9 "Warrior" уничтожает российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Переданные Болгарией противотанковые гранатометы СПГ-9 "Warrior" уже на фронте и помогают уничтожать российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликован фрагмент искусного боевого использования украинскими бойцами болгарских гранатометов.

Читайте: Если мы не получим оружия – будем воевать лопатами, потому что это война за наше существование, – Кулеба

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Спасибо конечно болгарам, но могли бы и сами всю актуальную совковую номенклатуру вооружения и боеприпасов освоить. Но нашим фельдмаршалам и политиканам не до этого было, всё пилили. А теперь вот ЭТО всё. Кстати болгары неплохо зарабатывают на этом
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20.06.2022 13:13
+12
Накидали за минуту Супер!
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20.06.2022 13:17
+10
Це ж безвідкатна гармата, гарна зброя
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20.06.2022 13:16
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Спасибо конечно болгарам, но могли бы и сами всю актуальную совковую номенклатуру вооружения и боеприпасов освоить. Но нашим фельдмаршалам и политиканам не до этого было, всё пилили. А теперь вот ЭТО всё. Кстати болгары неплохо зарабатывают на этом
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20.06.2022 13:13 Ответить
безоткатная сапог в армии там выстрел унифицирован с выстрелами к бмп 1
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20.06.2022 13:16 Ответить
там тільки калібр один
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20.06.2022 13:17 Ответить
И сколько же болгары заработали? Пруфы будут или просто очередная зрада?
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21.06.2022 12:39 Ответить
Це ж безвідкатна гармата, гарна зброя
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20.06.2022 13:16 Ответить
Це звичайний СПГ-9, старий радянський станковий протитанковий гранатомет. Вироблявся в тому числі і в Болгарії.
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20.06.2022 14:59 Ответить
В 1965 році ми вчились з нього стріляти
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20.06.2022 16:08 Ответить
Вже не старий болгари його роблять з нуля і вони новенькі
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25.05.2023 20:37 Ответить
гарна штука "ассегай"))
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20.06.2022 13:16 Ответить
Накидали за минуту Супер!
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20.06.2022 13:17 Ответить
У нас и свои есть спг9. Стремно с него делать более 2 выстрелов с одной позиции. Допотопное оружие. Тяжёлое, громоздкое, бьёт по прямой наводки по технике. Вот как миномёт с крапивой вполне нормально.
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20.06.2022 13:19 Ответить
наводкЕ
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20.06.2022 13:33 Ответить
Хлопець, що коментує, мав би бути ведучим новин на ТБ.
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20.06.2022 13:31 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь
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20.06.2022 13:33 Ответить
Аудіосупровід - "всі новини за хвилину", телемарафон відпочіває.
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20.06.2022 15:20 Ответить
Так поцілили хоть куди?
Чи це навчання?
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20.06.2022 15:56 Ответить
 
 