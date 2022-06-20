Вылеты в бессмертие. Уникальная история вертолетных рейдов "Азова" и ГУР МО в Мариуполе.. ВИДЕО
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Премьера документальной ленты о рейдах "Азова" и ГУР МО в окруженный Мариуполь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
00:00 Бои за Киев
01:00 Когда стало ясно, что Мариуполь будет окружен?
02:50 Круговая оборона
03:45 Планирование рейда
05:40 Поиск добровольцев для спецоперации
12:28 "Идея стремная, но я за это берусь"
17:04 Вылет 33-х добровольцев в первый рейд
21:28 Как пилоты смогли пролететь по вражеской территории?
24:07 Эвакуация раненых
29:20 Вертолет сбит. Все погибли, кроме 1 бойца ГУР и 1 "Азовца"
32:53 Возвращение с "Азовстали".
"Друзья! Сегодня большая премьера! Документальное кино, которое, наверное, следующие поколения будут смотреть на уроках истории.
Эксклюзивные кадры и свидетельства участников спецоперации, аналогов которой еще не было. Вертолетчики, которые добровольно летели, понимая, что их могут сбить в любой момент. И их сбивали. А они все равно продолжали летать. Добровольцы "Азова", понимающие, что это - билет в один конец, что окружение полное и на помощь никто не придет. Спецназ ГУР, вылетавший на прикрытие каждого вылета.
Все эти люди строили мост в окруженный Мариуполь собой. Своими телами и поступками. Мост, по которому вывезли тяжелораненых героев. Мост, по которому смогли завезти оружие, уничтожившее немало россиян. Мост, показывающий наши подлинные ценности. Именно поэтому мы победим!" - отметил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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