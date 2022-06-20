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Вылеты в бессмертие. Уникальная история вертолетных рейдов "Азова" и ГУР МО в Мариуполе.. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Премьера документальной ленты о рейдах "Азова" и ГУР МО в окруженный Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

00:00 Бои за Киев
01:00 Когда стало ясно, что Мариуполь будет окружен?
02:50 Круговая оборона
03:45 Планирование рейда
05:40 Поиск добровольцев для спецоперации
12:28 "Идея стремная, но я за это берусь"
17:04 Вылет 33-х добровольцев в первый рейд
21:28 Как пилоты смогли пролететь по вражеской территории?
24:07 Эвакуация раненых
29:20 Вертолет сбит. Все погибли, кроме 1 бойца ГУР и 1 "Азовца"
32:53 Возвращение с "Азовстали".

"Друзья! Сегодня большая премьера! Документальное кино, которое, наверное, следующие поколения будут смотреть на уроках истории.

Эксклюзивные кадры и свидетельства участников спецоперации, аналогов которой еще не было. Вертолетчики, которые добровольно летели, понимая, что их могут сбить в любой момент. И их сбивали. А они все равно продолжали летать. Добровольцы "Азова", понимающие, что это - билет в один конец, что окружение полное и на помощь никто не придет. Спецназ ГУР, вылетавший на прикрытие каждого вылета.

Все эти люди строили мост в окруженный Мариуполь собой. Своими телами и поступками. Мост, по которому вывезли тяжелораненых героев. Мост, по которому смогли завезти оружие, уничтожившее немало россиян. Мост, показывающий наши подлинные ценности. Именно поэтому мы победим!" - отметил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 72-я бригада захватила в плен летчика-"вагнеровца" Федорчукова, - Бутусов. ФОТО
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Топ комментарии
+16
Зарано про це розповідати.Про такі речі після перемоги розповідають.Зроблять москалі висновки,а це коштуватиме життя наступним.
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20.06.2022 20:50
+6
Героям Слава! Наш гнев гартуется як пружина. Писдець рашистским оккупантам и их поклонникам на рабссее!!! А наши ********** будут гнить в тюрме, включая Зеленского и Ко.
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20.06.2022 21:13
+5
Сильне відео.
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20.06.2022 21:18
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Зарано про це розповідати.Про такі речі після перемоги розповідають.Зроблять москалі висновки,а це коштуватиме життя наступним.
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20.06.2022 20:50 Ответить
Героям Слава! Наш гнев гартуется як пружина. Писдець рашистским оккупантам и их поклонникам на рабссее!!! А наши ********** будут гнить в тюрме, включая Зеленского и Ко.
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20.06.2022 21:13 Ответить
Сильне відео.
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20.06.2022 21:18 Ответить
Так, я розумію, що це героїчно.
Гвинтокрил збили, всі окрім одного загинули.
Шкода людей...
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20.06.2022 21:42 Ответить
Попри всю повагу, але якийсь занадто стислий у вас переказ подій.
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21.06.2022 00:21 Ответить
СЛАВА "АЗОВУ"!СЛАВА ЗСУ!СЛАВА ПІЛОТАМ ВПС!
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20.06.2022 21:50 Ответить
Так це героїзм !Але що він змінив ?
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20.06.2022 22:10 Ответить
Може ще спитаєте що змінив героїзм тисяч інших воїнів?
Що змінило те що українці героїчно стоять та тримають оборону?
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20.06.2022 23:30 Ответить
Маріуполь біль і зрада. Подвиг Героїв і безпорадність зе.
Подвиг на віка,
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20.06.2022 22:10 Ответить
Дуже характерний приклад Героїзму наших Воїнів за який готовий стати перед ними на коліна і повній бездарності якщо тільки бездарності нашої влади ЗЕслуг яка "********" не тільки Маріуполь а весь південь України за що готовий їх розірвати на шматки!
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21.06.2022 06:41 Ответить
Журналюги выдают очень много ценной информации для работы над ошибками, наши креативные ради просмотров на блюдечке выдают военные тайны и делают крепче русские войска.
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21.06.2022 11:33 Ответить
 
 