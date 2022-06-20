Голливудский актер Бен Стиллер приехал в Макаров. ВИДЕО

Голливудский актер и Посол доброй воли ООН Бен Стиллер приехал в Макаров на Киевщине.

Видео опубликовала ВР, сообщает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"В Макаров Киевской области приехал голливудский актер и Посол доброй воли ООН Бен Стиллер. Накануне он был с визитом во Львове, а также приезжал с гуманитарной миссией в Польшу, где встретился с украинскими беженцами", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Варварство. Это просто ужасно. Ничто не может оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей", - французский киноактер Пьер Ришар осудил войну, развязанную РФ. ВИДЕО