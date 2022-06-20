Голливудский актер Бен Стиллер приехал в Макаров. ВИДЕО
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Голливудский актер и Посол доброй воли ООН Бен Стиллер приехал в Макаров на Киевщине.
Видео опубликовала ВР, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Макаров Киевской области приехал голливудский актер и Посол доброй воли ООН Бен Стиллер. Накануне он был с визитом во Львове, а также приезжал с гуманитарной миссией в Польшу, где встретился с украинскими беженцами", - говорится в сообщении.
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Benjamin Edward Stiller....Діяльність--кіноактор режисер...якшо режисер ...то зрозуміло
Публичные люди должны посещать места где зверствовали кацапы и формировать у своих поклонников соответствующее мнение об этих нелюдях.
Макарів, доречі, зруйнований сильнійше за Бучу і Ірпінь - просто він далі від Києва, туди довше їхати і там невисотна забудова - тому менше вражає, ніж руїни багатоповерхових будинків Бородянки.
Респект !
А з пуйлом - Машков, Безруков, Порєчєнков та Дюжев.
З нами - Пінк Флойд.
А з пуйлом - Газманов.
А взагалі, десь так....