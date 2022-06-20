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Голливудский актер Бен Стиллер приехал в Макаров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Голливудский актер и Посол доброй воли ООН Бен Стиллер приехал в Макаров на Киевщине.

Видео опубликовала ВР, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Макаров Киевской области приехал голливудский актер и Посол доброй воли ООН Бен Стиллер. Накануне он был с визитом во Львове, а также приезжал с гуманитарной миссией в Польшу, где встретился с украинскими беженцами", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+33
З нами Клуні, Джолі, Стіллер та ще десятки найкращих акторів.

А з пуйлом - Машков, Безруков, Порєчєнков та Дюжев.

З нами - Пінк Флойд.

А з пуйлом - Газманов.
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20.06.2022 14:25
+16
він вже в Киеві біля цума
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20.06.2022 14:25
+13
..може бути ще страшніше
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20.06.2022 14:33
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до Макарова? переважно екскурсійні автобуси возять до Ірпеня чи Бучі.А Ірпінь то напевно для високопосадовців
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20.06.2022 14:18 Ответить
Бенжамін Едвард Стіллер
Benjamin Edward Stiller....Діяльність--кіноактор режисер...якшо режисер ...то зрозуміло
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20.06.2022 14:22 Ответить
Бобик, а ты что-нибудь имеешь против?
Публичные люди должны посещать места где зверствовали кацапы и формировать у своих поклонников соответствующее мнение об этих нелюдях.
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20.06.2022 14:24 Ответить
Может какие-нибудь предки по отцу оттуда, хоть в Вики написано, что эмигрировали из Галичины.
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20.06.2022 14:24 Ответить
посол доброї волі ООН Бен Стіллер.Джерело: https://censor.net/ua/v3349021
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20.06.2022 14:29 Ответить
Всё верно, у него по отцу предки украинские евреи, а по маме вроде-бы ирландцы
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20.06.2022 15:46 Ответить
Fucker ...))
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20.06.2022 15:43 Ответить
Focker
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20.06.2022 21:38 Ответить
Но произносится одинаково
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21.06.2022 05:34 Ответить
По різних місцях возять. І це правильно, щоб не здалося, що у нас одна нібито показова Буча.
Макарів, доречі, зруйнований сильнійше за Бучу і Ірпінь - просто він далі від Києва, туди довше їхати і там невисотна забудова - тому менше вражає, ніж руїни багатоповерхових будинків Бородянки.
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20.06.2022 16:38 Ответить
стиллер бездарне мудло! розкрадач бабла випускаючий лайно!
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20.06.2022 17:40 Ответить
він вже в Киеві біля цума
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20.06.2022 14:25 Ответить
Сейчас лежу в блиндаже, недалеко от Северодонецка,и пересматриваю ,,солдаты неудачи,,.
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20.06.2022 15:46 Ответить
Флажек английский может от того что интернет через старлинк.
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20.06.2022 15:47 Ответить
Прикольно: идёшь так по Крещатику, а на встречу - Бен Стиллер ....
Респект !
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20.06.2022 18:04 Ответить
З нами Клуні, Джолі, Стіллер та ще десятки найкращих акторів.

А з пуйлом - Машков, Безруков, Порєчєнков та Дюжев.

З нами - Пінк Флойд.

А з пуйлом - Газманов.
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20.06.2022 14:25 Ответить
Забули ще Міхалкова і Сєргєя Лазу... Парєчєнков - то є вирок . Тупий пацюк і ролі у фільмах в нього всі такі ...
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20.06.2022 14:32 Ответить
з пуйлом - Кобзон
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20.06.2022 14:33 Ответить
..може бути ще страшніше
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20.06.2022 14:33 Ответить
С пуйлом еще Сигал и Белуччи, с нами Шварценеггер. Я помню, Микки Рурк восхищался силиконовым, а теперь топит за Украину. Кстати, Тайсон тоже.
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20.06.2022 16:54 Ответить
Дюжев, ще до масштабного вторгнення публічно засуджував дії *****.
А взагалі, десь так....
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20.06.2022 17:10 Ответить
Арни Шварц тоже с Украиной!
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20.06.2022 15:26 Ответить
Бен Стілер гарний актор і режисер, серйозна людина на відміну від його персонажів
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20.06.2022 15:55 Ответить
Так, може зняти гарний фільм про злочини кацапів.
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20.06.2022 16:51 Ответить
 
 