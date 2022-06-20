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Российский диверсант готовил взрывы на железной дороге, его задержали, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины задержала российского диверсанта, прибывшего с Ближнего Востока готовить взрывы на "Укрзалізниці".

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Мужчину задержали в Черновцах. Он гражданин Украины, прописанный в Киеве, но долгое время находился на Ближнем Востоке.

По данным следствия, он находился в агентурной связи со спецслужбами так называемой "ДНР". А с началом полномасштабного вторжения получил задачу прибыть в Украину.

"Кураторы" велели мужчине передавать информацию о каналах поставок вооружения и военной техники для ВСУ, разведовать местоположение резервуаров с горючим и дислокацию военных на Буковине.

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"По результатам полученных данных, враг планировал совершить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах", - рассказали в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении в терроризме (ч. 1 ст. 258-3) и отправили в СИЗО.

Российский диверсант готовил взрывы на железной дороге, его задержали, - СБУ 01
Российский диверсант готовил взрывы на железной дороге, его задержали, - СБУ 02
Российский диверсант готовил взрывы на железной дороге, его задержали, - СБУ 03
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Топ комментарии
+22
Це хоч не родич цього дєятєля
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20.06.2022 15:34
+17
Хренасе боров, три пуди динаміту ковтнув?
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20.06.2022 15:30
+13
устройте ему посмертную экскурсию к жд
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20.06.2022 15:28
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устройте ему посмертную экскурсию к жд
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20.06.2022 15:28 Ответить
Хренасе боров, три пуди динаміту ковтнув?
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20.06.2022 15:30 Ответить
Це хоч не родич цього дєятєля
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20.06.2022 15:34 Ответить
Голову на правый рельс, ноги на левый и шо останется, то его.
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20.06.2022 15:36 Ответить
там такая срака,что одним выхлопом можно отравить АРА-хамию
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20.06.2022 15:44 Ответить
Не рельси голову покласти і нехай здохне падлюка !
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20.06.2022 15:36 Ответить
на бутылку кацапа !
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20.06.2022 15:38 Ответить
Ото його виїбуть на зоні... Бідняшка
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20.06.2022 15:44 Ответить
Ничего себе свинорыл. Нефиг парням было спины ломать, чтобы такую сраку от земли отрывать. Пинками направлять к месту назначения
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20.06.2022 16:19 Ответить
Дуже дивні зараз диверсанти пішли. Він же свою сраку ледве носить.
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20.06.2022 22:32 Ответить
Його б краще на місці требо було ліквідувати, бо жере багато, не диверсант, а хряк відгодовани
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21.06.2022 00:23 Ответить
 
 