Российский диверсант готовил взрывы на железной дороге, его задержали, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала российского диверсанта, прибывшего с Ближнего Востока готовить взрывы на "Укрзалізниці".

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Мужчину задержали в Черновцах. Он гражданин Украины, прописанный в Киеве, но долгое время находился на Ближнем Востоке.

По данным следствия, он находился в агентурной связи со спецслужбами так называемой "ДНР". А с началом полномасштабного вторжения получил задачу прибыть в Украину.

"Кураторы" велели мужчине передавать информацию о каналах поставок вооружения и военной техники для ВСУ, разведовать местоположение резервуаров с горючим и дислокацию военных на Буковине.

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"По результатам полученных данных, враг планировал совершить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах", - рассказали в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении в терроризме (ч. 1 ст. 258-3) и отправили в СИЗО.





