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взрыв (6111) Донецк (6300) склад (141)

В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Донецке слышны взрывы – горит склад боеприпасов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграмм-канал "Типичный Донецк".

Взрывы раздаются в микрорайоне Азотный

"На Азотном продолжает детонировать БК. В некоторых домах вылетели стекла", - говорится в одном из сообщений.

Оккупанты никак не комментируют взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Донецке, - полковник ФСБ Гиркин

Ранее сообщалось, что за три дня в оккупированном Донецке уничтожили по меньшей мере семь военных складов России.

В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы 01
В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы 02
В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы 03
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Топ комментарии
+52
слава ЗСУ!
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20.06.2022 15:54
+27
курить вредно
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20.06.2022 15:54
+24
Хотелось бы знать, сколько в Донецке всего складов боеприпасов. Определить, так сказать, фронт работ.
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20.06.2022 16:00
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а треліки південьмашенські
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20.06.2022 15:53 Ответить
Сьгодні просто свято якесь
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20.06.2022 16:11 Ответить
Донецк был вторым их покупателем после Днепра.
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20.06.2022 16:25 Ответить
Старі, без кондиціонерів та інших гараздів.
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20.06.2022 16:27 Ответить
курить вредно
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20.06.2022 15:54 Ответить
А для ВСУ - полезно, но исключительно на оккупированных территориях.
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20.06.2022 15:56 Ответить
слава ЗСУ!
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20.06.2022 15:54 Ответить
лугандон палає
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20.06.2022 15:55 Ответить
Это пердаки у рашистов горят
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20.06.2022 15:56 Ответить
это просто праздник какойто!
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20.06.2022 15:57 Ответить
Може донецьким ватнікам насточортів "русскій мір", вирішили допомогти.
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20.06.2022 15:58 Ответить
"за три дні в окупованому Донецьку знищили щонайменше сім військових складів Росії". А з 2014 по 2019 було підірвано 5 найбільших складів *********** ЗСУ. От що значить зробити правильний вибір на виборах
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20.06.2022 15:59 Ответить
💚🐸
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20.06.2022 16:07 Ответить
Киш мири ин тухес унд зай гезунд!
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20.06.2022 16:08 Ответить
Головоломка для зєлєбобіків: IQ 73% = IQ ZE
Alex, ця формула для Вас є образою, ганьбою, похвалою чи гордістю?
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20.06.2022 17:37 Ответить
а твое падло зеленое сколько людей убило не предупредив о начале войны
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21.06.2022 06:18 Ответить
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20.06.2022 16:00 Ответить
Он злодей, если что?
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20.06.2022 16:11 Ответить
Хотелось бы знать, сколько в Донецке всего складов боеприпасов. Определить, так сказать, фронт работ.
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20.06.2022 16:00 Ответить
Разведка судя по всему знает раз такая результативность всего за три дня .А пересичному обывателю об этом знать и не нужно (до поры до времени)
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20.06.2022 16:12 Ответить
"Огласите, весь список, пожалуйста"!(с)
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20.06.2022 16:14 Ответить
Как много кондиционеров...
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20.06.2022 16:02 Ответить
Ибо жарковато в ватниках...
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20.06.2022 16:16 Ответить
Курение опасно для здоровья.
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20.06.2022 16:03 Ответить
Тролейбуси за 8 років так і не змінили
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20.06.2022 16:05 Ответить
ЭТО ЯНУКОВИЧ ВИНОВАТ !!!
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20.06.2022 16:08 Ответить
за восемь предыдущих лет надо наверстать ...чтоб не ******* зря.
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20.06.2022 16:08 Ответить
Цього літа в лугандоні рясно вродила бавовна
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20.06.2022 16:08 Ответить
Свободолюбивый нарот Донецкой Народной Республики не хотел говорить на языке Горловской Народной Республики. За это ГНР хочет поставить ДНР на колени.
Но нарот ДНР никто не ....?!?!?!
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20.06.2022 16:17 Ответить
Ювелирно!
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20.06.2022 16:26 Ответить
не курить, не сорить..
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20.06.2022 16:29 Ответить
Азотный - находится ближе к Горловки, то есть обстреливают оттуда русаки. Был последний раз там в мае 2014 года (до штурма аэропорта), никакого русского мира там не было район жил не тужил, основная масса свиней была возле исполкома и на Гурова.
Мусора с ними за руку здоровались, и в итоге сдали все с потрахами. Помню как зашел в один из магазинов на Гурова возле ДонНУ, стоит петушарий полностью в черном с балаклавой на своей пустой башке и колорадкой на плече, смотрит на меня озлобленными глазами, редкостная тварь, таких петухов было в самом городе минимальное количество - человек 100 и положить их всех наглухо труда не составляло. Но город сдали менты, которые стояли на выездах и пропускали свинособак на автобусах. Причем все бывалые мусора видимо сдриснули или залегли на дно. В основном стояли вчерашние школьники в бронижелетах.
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20.06.2022 16:29 Ответить
чекаємо повідомлення : "воронь перекинувся на інші об'єкти"
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20.06.2022 16:36 Ответить
Вот выгнали биндеровцев из Донецка и подъезды у людей стали чистые и аккуратные, стены не ободранные. Сразу видно, что деньги, которые появились у города после того, как перестали кормить всю Украину, пошли на ремонт подъездов (в конце ролика видно).
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20.06.2022 16:47 Ответить
та хаи горит -- лиш би в нас не горіло а то в Дніпрі нєфтєбаза підгоріла-- нахер запаковувати горючку в Харкові Дніпрі не розумніше підвезти лишніи раз.
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20.06.2022 17:03 Ответить
В донецьку має вибухати все і щодня. Але чого я хочу найбільше то це тотального "плагіату" - трансформації Севастополя в Маріуполь....
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20.06.2022 17:09 Ответить
красівое!
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20.06.2022 17:14 Ответить
Героям слава!!!
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20.06.2022 17:40 Ответить
Молодцы, Слава ЗСУ!
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20.06.2022 17:49 Ответить
На відосику з Хрустального було видно як їх хвалений Тор утікає від складів, таки не побачили чим і ким.
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20.06.2022 19:19 Ответить
очень удобно там жить
то рашка обстреливает чтобы не расслаблялись
то склады взрываются
а так по сравнению с любым городом где пытались "освободить" или "уже освободили"
он неприлично целый
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20.06.2022 20:27 Ответить
Це добре, тиск на Бахмут та від Попаснох - буде менше.
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20.06.2022 21:32 Ответить
Бавовняний день у "шахтьорській Женеві"...

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21.06.2022 01:44 Ответить
Радость то какая!
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21.06.2022 11:27 Ответить
Так девятый же год так---- вроде бы пора привыкнуть. Новость то чепуха!
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20.08.2022 14:13 Ответить
 
 