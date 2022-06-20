В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Донецке слышны взрывы – горит склад боеприпасов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграмм-канал "Типичный Донецк".

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Взрывы раздаются в микрорайоне Азотный

"На Азотном продолжает детонировать БК. В некоторых домах вылетели стекла", - говорится в одном из сообщений.

Оккупанты никак не комментируют взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Донецке, - полковник ФСБ Гиркин

Ранее сообщалось, что за три дня в оккупированном Донецке уничтожили по меньшей мере семь военных складов России.





