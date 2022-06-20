В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Во временно оккупированном Донецке слышны взрывы – горит склад боеприпасов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграмм-канал "Типичный Донецк".
Взрывы раздаются в микрорайоне Азотный
"На Азотном продолжает детонировать БК. В некоторых домах вылетели стекла", - говорится в одном из сообщений.
Оккупанты никак не комментируют взрывы.
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Ранее сообщалось, что за три дня в оккупированном Донецке уничтожили по меньшей мере семь военных складов России.
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+52 stavr
показать весь комментарий20.06.2022 15:54
+27 Kiev_Kiev_777
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+24 Elena Zhmariova
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Alex, ця формула для Вас є образою, ганьбою, похвалою чи гордістю?
Но нарот ДНР никто не ....?!?!?!
Мусора с ними за руку здоровались, и в итоге сдали все с потрахами. Помню как зашел в один из магазинов на Гурова возле ДонНУ, стоит петушарий полностью в черном с балаклавой на своей пустой башке и колорадкой на плече, смотрит на меня озлобленными глазами, редкостная тварь, таких петухов было в самом городе минимальное количество - человек 100 и положить их всех наглухо труда не составляло. Но город сдали менты, которые стояли на выездах и пропускали свинособак на автобусах. Причем все бывалые мусора видимо сдриснули или залегли на дно. В основном стояли вчерашние школьники в бронижелетах.
то рашка обстреливает чтобы не расслаблялись
то склады взрываются
а так по сравнению с любым городом где пытались "освободить" или "уже освободили"
он неприлично целый