Украинские воины уничтожают танк оккупантов. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили танк российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.
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То штани їх повністю у гамні ...