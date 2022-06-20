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Украинские воины уничтожают танк оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили танк российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Топ комментарии
+28
горите в аду твари
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20.06.2022 16:37
+15
Про інерцію в школі не чув ?
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20.06.2022 16:38
+12
Гарне відео.
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20.06.2022 16:37
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горите в аду твари
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20.06.2022 16:37 Ответить
Дивно, але ж він продовжує рухатися.
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20.06.2022 16:37 Ответить
Про інерцію в школі не чув ?
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20.06.2022 16:38 Ответить
v vide farsha vnutri -tak
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20.06.2022 16:39 Ответить
"Малоизвестный факт: если чиновнику отрубить голову, то он сможет воровать еще 20 минут". тут в танке сидели мародёры и потому такой же эффект - фарш пытается таки добраться до следующего унитаза.
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20.06.2022 16:50 Ответить
Вероятно, танкисту оторвало ногу, и она продолжает давить на газ
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20.06.2022 17:36 Ответить
А газа у них много!
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21.06.2022 13:32 Ответить
Копито відірвало, яким тиснуть на гальма! =)
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20.06.2022 17:21 Ответить
Гарне відео.
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20.06.2022 16:37 Ответить
Ото добра шаверма вийшла для песиків...
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20.06.2022 16:37 Ответить
"Міцного" здоров'я екіпажу...
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20.06.2022 16:37 Ответить
Да не мина это, сзади ракета прилетела. Это четко видно. Танку ***** (прилетело в движок)
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20.06.2022 16:38 Ответить
Та ні, то полум'я від вибуху, пройшло під днищем і вирвалось з боку корми.
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20.06.2022 16:50 Ответить
А где мангал?
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20.06.2022 16:42 Ответить
S mangalom uze konchilis davno...
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20.06.2022 17:03 Ответить
В движок ******. Оттуда и дым пошёл. Орки к сожалению живые хоть и контуженные. Но минус танк однозначно.
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20.06.2022 17:02 Ответить
танкісти живі -- але нюх потіряли
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20.06.2022 17:06 Ответить
Навіть, у тварин немає ні Раю, ні Ада, а у рюзьськіх, тим більще!
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20.06.2022 17:27 Ответить
С танком к сожалению ничего не случилось, да, был взрыв, но сработала скорее всего активная защита и дым там только от этого взрыва и больше не от чего. Если присмотреться то даже видно что взрыв от танка как буд то отлетает как горох от стенки, ничего не поражая, конечно к сожалению... А если б, к примеру, кумулятивная струя прошла через броню да в БК попала то там и башню оторвало бы.
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20.06.2022 19:35 Ответить
Не знаю , але навіть , якшо залишилися живі ...
То штани їх повністю у гамні ...
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20.06.2022 20:10 Ответить
 
 