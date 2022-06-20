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Харьковщина (4140) 92 отдельная механизированная бригада (156)

На Харьковщине ВСУ уничтожили 23 захватчика, КамАЗ и радиолокационную станцию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харьковской области враг не оставляет попыток наступать, но ВСУ крепко держат оборону, уничтожая превосходящие силы оккупантов. 19 июня украинские защитники отбили очередную вражескую атаку, уничтожили 23 захватчика и более 50 - ранили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"На одном из направлений враг пытался атаковать, однако получил "по зубам". Вследствие совместной работы бойцов 92-й ОМБр, 40-й ОАБр и 125-го батальона теробороны 19 июня 23 орка были обезврежены, более 50 - ранены", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что враг понес потери в технике, в том числе обезврежены или повреждены три танка Т-72, ​​три РСЗО, БТР-80, БМП-2, КамАЗ и радиолокационная станция.

"Несмотря на то, что оккупант укрепляется, минирует местность, применяет артиллерию и танки, а также постоянно производит разведку БПЛА, наши защитники держат строй и наносят противнику потери", - говорится в сообщении.

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Нашим славним і мужнім бійцям щира подяка за те , що луплять
безжалісно орків на нашій землі👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.06.2022 22:30 Ответить
Вірю в ЗСУ!
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20.06.2022 22:31 Ответить
"Отака х...ня, малята." (с) Дід Панас.
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20.06.2022 22:36 Ответить
Все парашмясо с Украины - оперативно в кремль, там же сцарь голодный помирает, солдатинки свеженькай, однако, прОсит-голОсит.
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20.06.2022 23:41 Ответить
 
 