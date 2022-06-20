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"Люди, соблюдайте какие-то нормы войны, если вы ее уже сами начали": обращение украинского воина к россиянам относительно обращения с пленными. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский воин призвал россиян соблюдать международные нормы обращения с пленными.
Соответствующее обращение на своем ютуб-канале разместил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Украинский воин рассказал, что он лично обращался с российскими военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией.
"А глядя на то, как начали относиться россияне к нашим военнопленным, на меня находит просто ужас. Люди, соблюдайте какие-то нормы войны, если вы ее уже сами начали", - призвал он россиян.
Топ комментарии
+64 саша паламарчук
показать весь комментарий20.06.2022 22:08
+49 Garry Grant
показать весь комментарий20.06.2022 22:09
+39 Володимир Денчик
показать весь комментарий20.06.2022 22:12
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Пожалуйста, подождите...
Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!…
Норм буде ,коли кацап буде без голови,а голова буде у помийній ямі.
І в них не тільки полоненні, а й до мирних нелюдське відношення.
Нема слів.
Серед орків людей немає !
Хіба тобі не відомо як ці істоти ставляться до наших воїнів ?
Ми лише зараз почали недолуго і повільно процес дегуманізації кацапів. Ми відстали на добрих 17 років... Тому "звіріти" потрібно швидше...
Доречі, на початку 20 століття німці в цьому плані були праві щодо русні.
они пришли убивать украинцев
какие люди?
где ты их увидел.
- жечь и убивать кацапскую нечисть
Против ЗСУ воюет армия АЛКОДЕБИЛОВ, поколение СПИРТА РОЯЛЬ И ДРУГОГО ШМУРДЯКА 90стых на России ..
В елциновские 90-стые...нормального пойла небыло, поэтому москали глушили, что попало....вот попьяне и наклепали этих АЛКОДЕБИЛОВ пол России....
Отсюда все эти изнасилованиЯ, мародерства, Бучи, неадекватное отношение к пленным...
"Росіяни - це не народ у загальноприйнятому значенні слова, а зброд, який виявляє яскраво виражені тваринні риси. Це можна з повною підставою віднести як до цивільного населення, так і до армії."
Тому не знають і не розуміють, як це: по-людськи.