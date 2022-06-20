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"Домой – в Европу": в центре Тбилиси – митинг в поддержку евроинтеграции Грузии. ВИДЕО
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Тысячи человек в понедельник вечером собрались в центр Тбилиси на митинг в поддержку европейской интеграции Грузии под лозунгом "Домой, в Европу".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Часть студентов пришла с протестными плакатами, например "Требуем деолигархихации", "Запад должен наложить санкции на Иванишвили и членов правительства Грузии"; другие же были более нейтральными – "За наше будущее", "Молодая сила здесь".
На митинге выступили политики из Европы и Украины, после чего участники прошли шествием к площади Европы в исторической части Тбилиси.
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показать весь комментарий21.06.2022 10:32 Ответить Мне нравится 0
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