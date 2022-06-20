РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11802 посетителя онлайн
Новости Видео За рубежом
11 825 101
Грузия (4339) членство в ЕС (778)

"Домой – в Европу": в центре Тбилиси – митинг в поддержку евроинтеграции Грузии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Тысячи человек в понедельник вечером собрались в центр Тбилиси на митинг в поддержку европейской интеграции Грузии под лозунгом "Домой, в Европу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Часть студентов пришла с протестными плакатами, например "Требуем деолигархихации", "Запад должен наложить санкции на Иванишвили и членов правительства Грузии"; другие же были более нейтральными – "За наше будущее", "Молодая сила здесь".

На митинге выступили политики из Европы и Украины, после чего участники прошли шествием к площади Европы в исторической части Тбилиси.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+49
Чудні грузини... І кацапів ******* і до Європи хочеться....
показать весь комментарий
20.06.2022 22:50
+39
Люди. Думать нужно было когда вы на выборы ходили. Нам, к сожалению, - тоже.
показать весь комментарий
20.06.2022 22:50
+32
Гоните ссаными тряпками кремлевских подстилок у вашей власти!
показать весь комментарий
20.06.2022 22:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Надеюсь опять будет революция. Совок самое веселое место в мире, ну и конечно арабы. Грузия должна вернуться домой, в Европу!😂
показать весь комментарий
21.06.2022 10:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 