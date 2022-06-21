РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12874 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныВойна в Украине Война
5 861 60
война (46961) Зеленский (16567)

Россия – это зло, которое можно успокоить только на поле боя, – Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 117-го дня войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Шаг за шагом движемся по серхважной неделе и каждый день делаем все, чтобы ни у кого не было сомнений, что Украина заслуживает кандидатства. Каждый день доказываем, что мы уже являемся частью объединенного европейского ценностного пространства.

Я благодарен всем народным депутатам, поддержавшим нашу евроинтеграцию. Хочу отметить голосование за Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Это обязательство защищать от насилия и разных форм дискриминации.

Хочу также поблагодарить депутатов, поддержавших закон "Об управлении отходами". Это важный экологический документ. Принята и антикоррупционная стратегия – это важно.

Надеюсь, что Верховная Рада и дальше будет работать с таким же весомым результатом", - сказал Зеленский.

Читайте также: Войска РФ пытаются собрать силы для повторной атаки на Харьков, - Зеленский

Президент также рассказал о ситуации на фронте.

"Как я и предполагал, Россия очень нервно воспринимает нашу активность. Снова обстрелы Харькова, Одессы, снова попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это зло, которое можно успокоить только на поле боя. Защищаем Лисичанск, Северодонецк. Весь этот регион - самый сложный, там самые трудные бои. Но там наши крепкие парни и девушки. Оккупанты получают ответы на свои действия против нас. Благодарны армии и разведке, которые это обеспечивают.

Вечером подписал очередной указ о награждении наших защитников и защитниц. 220 участников боевых действий отмечены государственными наградами. 27 из них посмертно", – сообщил Зеленский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Ладен повірити в якісь суттєві змініи світогляду ЗЄ лише тоді коли побачу Бєню Каломойського в буцегарні з конфіскацією.

Але говорить як "по писаному" (що так і є). Відосікі це його спеціальність, але ... за два останні дні зроблено те на що не спромоглися за 8 років війни (камінь в сторону Пєті!) - 1) заборона кацапської попси в суспільному просторі і 2) атака на вишки Бойко які забезпечують газом Крим...
показать весь комментарий
20.06.2022 23:49
+13
Порох заборонив русні в'їзд до України.
Зеленський - ввів візовий режим.
Візи отримайте в Арестовича, Єрмака, Арахамії 😠
показать весь комментарий
21.06.2022 00:12
+12
У доступі до вух Зєлєнского на даному етапі Данілов явно обійшов Єрмака. 🤔
показать весь комментарий
20.06.2022 23:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У доступі до вух Зєлєнского на даному етапі Данілов явно обійшов Єрмака. 🤔
показать весь комментарий
20.06.2022 23:45 Ответить
от, що значить ветеринар за фахом?
Чи вважаєте, що зміг викрасти правдиві результати сцянини в пробірочку?
показать весь комментарий
21.06.2022 00:54 Ответить
чего зеленский постоянно лыбится на камеру ? он что больной? наркоман ..
показать весь комментарий
21.06.2022 05:14 Ответить
У Зеленського з кожним днем війни морда стає все ширшою і ширшою, скоро вже не зможе записувати свої видосики кожного дня бо морда обличчя скоро не влазитиме в телевізор.
показать весь комментарий
21.06.2022 08:42 Ответить
Я бачу ти наративи москалів підтримуєш.
показать весь комментарий
21.06.2022 09:57 Ответить
можеш взяти зелезунця, заслужив.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:46 Ответить
Ладен повірити в якісь суттєві змініи світогляду ЗЄ лише тоді коли побачу Бєню Каломойського в буцегарні з конфіскацією.

Але говорить як "по писаному" (що так і є). Відосікі це його спеціальність, але ... за два останні дні зроблено те на що не спромоглися за 8 років війни (камінь в сторону Пєті!) - 1) заборона кацапської попси в суспільному просторі і 2) атака на вишки Бойко які забезпечують газом Крим...
показать весь комментарий
20.06.2022 23:49 Ответить
і ще 3) візовий режим з ***********...
показать весь комментарий
21.06.2022 00:05 Ответить
Порох заборонив русні в'їзд до України.
Зеленський - ввів візовий режим.
Візи отримайте в Арестовича, Єрмака, Арахамії 😠
показать весь комментарий
21.06.2022 00:12 Ответить
Можна простіше зробити. Скажи вже відразу що це все заслуга петра олексійовича I (перший у всьому)
показать весь комментарий
21.06.2022 01:29 Ответить
далеко еще твоему зелебобу до пороха - так что не позорься
показать весь комментарий
21.06.2022 05:18 Ответить
Himars нам передають, нагадай що нам у 2014 дали? Хіба що нагнули пороха для мінська.
показать весь комментарий
21.06.2022 09:55 Ответить
Ты видимо в 2014 еще у мамки сиську сосал! Тогда передали овердохера всего! Контрбатарейные радары, дроны, защищенные системы связи! И тогда же кацапы получили таких ****** - что только в 2022 снова собрались в кучу!
показать весь комментарий
21.06.2022 10:01 Ответить
та що ви, кубло Подляків- суворо по піструнам.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:49 Ответить
До речі, там кацапи за вишки Бойка обіцяли удар по центрам прийняття рішень. Не розумію, він своїми прогулянками в урядовому кварталі їх що, тролить?
показать весь комментарий
21.06.2022 00:22 Ответить
Ви що. Центри прийняття рішень згідно хрюкання росіян не в Україні, а в столицях НАТО.
показать весь комментарий
21.06.2022 02:07 Ответить
Бойко взагалі страйк отримав )))) По вишкам в**бали, ЗаЖопу заборонили))) Я ж говорю- страйк!)))
показать весь комментарий
21.06.2022 06:45 Ответить
Ідіот. Бойко за вишки свій гешефт давно отримав, тепер спаліть їх, і до нього взагалі ніяких питань.
ОПЗЖ заборонили, Бойко перестав бути депутатом? На наступних виборах за нього не проголосують? Так хто отримав страйк?!!!
показать весь комментарий
21.06.2022 08:55 Ответить
Пішов нахєр, бидло...
показать весь комментарий
21.06.2022 17:24 Ответить
это ему зачтется как смягчающее обстоятельство. но, за все остальное придется ответить перед судом.
показать весь комментарий
21.06.2022 00:32 Ответить
ты дурачек или косишь под дурочка? - зеленский сдал украинцев Мариуполя Мелитополя Энергодара Херсона Бучи Ирпеня Чернигова под геноцид кацапаской мрази
показать весь комментарий
21.06.2022 05:17 Ответить
1. Забороняє Верховна Рада, а не президент, але дібілу цього не зрозуміти.
2. Вдарили бо нарешті є чим, але дібілу і цього не зрозуміти.
показать весь комментарий
21.06.2022 08:51 Ответить
У "Пєті" не было большинства в Раде. Не стоит это забывать.
показать весь комментарий
21.06.2022 09:41 Ответить
Коня найвеличнішому! Зараз він їх заспокоїть.
показать весь комментарий
20.06.2022 23:56 Ответить
І шаблю!
показать весь комментарий
21.06.2022 00:10 Ответить
що, воювати поїде? Ні, сй..уватись. (анекдот нагадали.)
показать весь комментарий
21.06.2022 00:58 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
20.06.2022 23:56 Ответить
Зло не Россия, а РФ, РСФСР, Россия давно умерла, 102 года как. А из её тела смастерили политического, богоборческого и бесчеловечного Франкенштейна. Кто думает, что это Россия - глупец. Это машина ненависти большевиков, чьи приверженцы сегодня жаждят реванша. И наша задача, дать им по зубам. Они не фашисты, нет. Они большевики, красная падаль, тлен всего русского.
показать весь комментарий
20.06.2022 23:57 Ответить
тобі б броньовичок та кепку... феєричний долбодятел.
показать весь комментарий
21.06.2022 01:01 Ответить
нет твоя расея как ее не называй и есть ЗЛО так же как и такие кацапы как ты
показать весь комментарий
21.06.2022 05:20 Ответить
Менталітет народу нинішньої росії сформувався ще за часів російської імперії і раніше, коли прадіди нинішній ублюдків випалювали землі сусідів і вбивали сусідні народи. Це орда. Такою вона була ще 400 років тому і нічого в психології цього людожерського народу не змінилося.
показать весь комментарий
21.06.2022 08:18 Ответить
Что "Россия", что совок, что РФ -лишь разные формы одной и той же поганной и злобной ЫМПЕРИИ орков (москалей)!
показать весь комментарий
21.06.2022 08:22 Ответить
Сьогодні помер великий актор - гідний син братнього литовського народу Регімантас Адомайтіс... царство небесне одному з кумирів нашого покоління...
показать весь комментарий
20.06.2022 23:58 Ответить
Як він і передбачав... Я **** в цьому зоопарку!
показать весь комментарий
21.06.2022 00:00 Ответить
Вітайте! the warrior !
Але краше так… але хто зна завтра як…
показать весь комментарий
21.06.2022 00:00 Ответить
Зеленський бреше, він продовжує війну бо це вигідно Порошенко!
показать весь комментарий
21.06.2022 00:06 Ответить
Нехай навіть і так. А комуналка чому росте й Свинарчуки не сидять?
показать весь комментарий
21.06.2022 00:26 Ответить
просвітлюйся, а то шкарлупкою заріс: Те, що рятує Ізраїль, ледь не губить Україну | СаундЧек
показать весь комментарий
21.06.2022 01:08 Ответить
Та ладно,вот это парень!
показать весь комментарий
21.06.2022 00:18 Ответить
Віддай Бєню американцям і одразу у нас все налагодиться.
показать весь комментарий
21.06.2022 00:23 Ответить
Не плутайте уя з трамвайною ручкою, натомість отримуйте гендера. Гігікаймо далі.
показать весь комментарий
21.06.2022 00:39 Ответить
ты ****** три года пытался посмотреть путлеру в глаза
показать весь комментарий
21.06.2022 00:48 Ответить
Ты гнойный 3,14дар! Давай, бери в руки оружие и иди на поле боя! Что,******,легко воевать чужими руками? Отправляешь людей свою жопу бесполезную прикрывать, а сам под шумок продаешь страну, ты, кусок говна. Что ж дружки твои "не могу идти воевать,бо опыта не имею" а все остальные??? а остальные должны как ты говоришь "успокаивать"???? Тошнит от тебя и всей шайки. Все gandony.
показать весь комментарий
21.06.2022 03:19 Ответить
Ааа, пересиденту перед сном розповіли казочку про Медузу Горгону і він тепер боіться заглядати будь-кому в очі - ще нівроку у камінь перетворишся!
показать весь комментарий
21.06.2022 05:22 Ответить
а де ж зброя "поле-боя"??якось недостатньо..для задумок
показать весь комментарий
21.06.2022 05:58 Ответить
А для этого поле боя надо расчистить от фортификационных сооружений, снять колючую проволоку, мосты построить, дороги, мины все снять... Иначе как это зло попадет на поле боя?
показать весь комментарий
21.06.2022 06:31 Ответить
Ще рік тому інше говорив.
Державу ніяк не готував. Ігнорував велику загрозу.
Провалився як президент абсолютно.
показать весь комментарий
21.06.2022 08:17 Ответить
У(без "с")ПОКИТЬ (навечно)! А в остальном все верно!
показать весь комментарий
21.06.2022 08:20 Ответить
Смерть чахлика невмирущого в яйці. А воно є універсітет в підерсбурзі де навчалося пуйло, на катедрах якого була розроблена ідеологія рашизму! Багато пуйлонят вже виховано та виховує цей ідеологічний центр світового терору! (які потім влаштовуються в фсб).
Ідеально щоб цей осередок припинив існування як драмтеатр у Маріуполі...
показать весь комментарий
21.06.2022 09:08 Ответить
у ЗЕгниды биполярное расстройство? россия зло, но я мечтаю заглянуть в глаза путину в поисках мира. Это как понимать?
показать весь комментарий
21.06.2022 09:29 Ответить
Мир меняется. Вопрос, поменяется ли Зеленский под влиянием этих изменений. На 117 день войны он заявил то, что было известно многим поколениям украинцев. Но заявить и осознать - это разные вещи. Есть маркер под погонялом "беня". Вот он и даст знать о том, что происходит в сознании Зеленского.
показать весь комментарий
21.06.2022 09:44 Ответить
Ого какой прогресс! Уже не на фоне зеленой тряпки "хромакей" снимает видосики - а лично ходит по улице! Шось в лісі сдохло
показать весь комментарий
21.06.2022 09:57 Ответить
Прозрів чи що? Щось сумніваюсь
показать весь комментарий
21.06.2022 11:59 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2022 12:13 Ответить
 
 